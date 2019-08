إليسا تفتح الباب أمام التراجع عن الاعتزال

وفي تدوينة سابقة، كشفت النجمة اللبنانية عن نيتها الاعتزال قائلة: "أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن".

Guys I totally understand yr sadness &I appreciate all the messages I am getting from u. I only want u 2 know that I am doing this 4 my own good It’s still early 2 talk since I have my album my concerts & many events& I promise that when I am ready 2 produce 4 myself I will do it