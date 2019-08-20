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استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

تحرير:وكالات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٤ م
جوزيبي كونتي
جوزيبي كونتي
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتقدم باستقالته للرئيس الإيطالي في وقت لاحق من اليوم، بعد خلافات مع أعضاء التحالف. ويأتي قرار رئيس الوزراء الإيطالي بعد قرار حزب "الرابطة" الحاكم، بالتصويت على قرار بسحب الثقة من التحالف الحاكم أمام البرلمان. وقال كونتي في خطاب ألقاه أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، حول الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد بسبب قرار حزب "الرابطة" إنه سيتقدم باستقالته للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الثلاثاء.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن الرئيس الإيطالي سيكون عليه الاختيار بين الدعوة لعقد انتخابات مبكرة، أو محاولة تشكيل ائتلاف حكومي جديد. وشن كونتي في خطابه هجومًا عنيفًا على ماتيو سالفيني وزير الداخلية، وشريكه في الائتلاف، متهمًا إياه بإغراق الائتلاف الحاكم وتعريض الاقتصاد للخطر من أجل مكسب شخصي وسياسي. من
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نقص التمويل يهدد جهود حماية الانتخابات الأمريكية2020

في مكتب بسيط بجوار مطعم "تشاك إي تشيز" في مركز "سبرينجفيلد" التجاري، يقع الخط الأمامي لحماية نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، حيث يقع مجلس ولاية "إلينوي" للانتخابات، الذي يعمل فيه عشرات الموظفين والمبرمجين وخبراء الأمن لمنع تكرار أزمة عام 2016، عندما تسلل الروس لقوائم تسجيل الناخبين في الولاية. وفي انتخابات 2020، ستنشر "إلينوي" برنامجا جديدا للحكومة الأمريكية لاكتشاف الثغرات الضارة وإرسال خبراء التكنولوجيا لمساعدة مسؤولي الانتخابات المحليين، كما يستعد الحرس الوطني، لليلة الانتخابات، إذا كان هناك حاجة إلى نقل الفنيين إلى مقاطعة بعيدة.
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طعنات في رقبته.. تفاصيل مقتل مواطن مصري بإيطاليا

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