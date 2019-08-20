جريمة

نيابة الباجور تحقق في واقعة بتر يد رضيع داخل حضانة

تحرير:التحرير ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م
حضانة
حضانة
تباشر نيابة الباجور، التحقيقات في المحضر رقم 5689/ 2019 إداري الباجور، الخاص بواقعة بتر يد رضيع نتيجة الإهمال الطبي داخل إحدى الحضانات، نتيجة حقنة بطريقة خاطئة، وعقب تحرير والده محضرا يثبت فيه الواقعة، مطالبا بالتحقيق مع مسؤولي الحضانة المتسببة في الواقعة. وكشف محمود سلامة على، والد الطفل مالك، أنه تم إجراء عملية بتر لذراع نجله، الإثنين، بمستشفى شبين الكوم الجامعي، وأخبره الطبيب بأن الرئة غير مكتملة وأنه يحتاج لحضانة تنفس صناعي، وبعد بحث توجه إلى حضانة المستشفى الخاص.
وأضاف أنه بعد علمه بوجود سرير حضانة فارغ بمستشفى الباجور توجه لرؤية نجله وأخذه إلى المستشفى ليفاجأ بالممرضة وهي تضع كميات كبيرة من المرهم على يده اليمنى، وعند سؤالها عن السبب قالت إنه ورم خفيف نتيجة تركيب الكانيولا لإعطائه الحقن والمحاليل، إلا أنه عند دخوله مستشفى الباجور وبتوقيع الكشف عليه بالحضانة
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كمين-العريش

مقتل 11 إرهابيا في اشتباكات مع الشرطة بالعريش

قُتل 11 من العناصر الإرهابية في مداهمة لقوات الشرطة لوكر تتخده تلك العناصر ملاذا لهم وانطلاقا لتنفيذ العمليات الإرهابية، في دائرة قسم العريش، وعثر بحوزتهم على أسلحة آلية وعبوات متفجرة، وقامت القوات بتمشيط المنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار نيابة أمن الدولة لمباشرة التحقيقات. وقالت الداخلية إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطنى حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور (دائرة قسم شرطة أول العريش) وكرًا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.
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ترحيل أحمد سليم لجهة غير معلومة للتحقيق معه في الرشوة

قامت جهات التحقيق المسؤولة بترحيل أحمدسليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جهة غير معلومة، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لبدء التحقيق معه في قضية الرشوة المتهم فيها بطلب مقابل مادي نظير إنهاء تراخيص خاصة بإحدى القنوات الفضائية. وقال الإعلامي مصطفى بكري، على موقع التواصل «تويتر» إن أحمد سليم ألقى القبض عليه متلبسا بعد فترة طويلة من المتابعة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة للتحقيق معه، وقال إن جهازا رقابيا رفيع المستوى كان يتابع القضية منذ فترة ويمتلك الأدلة والتسجيلات.
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مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

لقيت سيدة وشخص مجهول الهوية مصرعهما، وأُصيب 9 آخرون، جميعهم من أبناء مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالقرب من نقطة منطقة تفتيش تابعة لمركز سمالوط، اليوم الثلاثاء، وجرى نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى عرب الزينة، والمصابين إلى المستشفى العام، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بوصول جثتين و 9 مصابين لمستشفى سمالوط وعرب الزينة، إثر حادث سير بالطريق الزراعي بزمام قرية قلوصنا التابعه للمركز.
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المشدد وغرامة مليون جنيه لشقيقين نقبا عن الآثار بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى علي عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون ومحمود حسين، اليوم الثلاثاء، بالسجن المُشدد خمسة عشر عاما، وغرامة مالية قدرها مليون جنيه، على شقيقين؛ لقيامهما بالحفر والتنقيب عن آثار بقرية سلاقوس بمركز العدوة، حيث قضت المحكمة في الجناية رقم 3722 لسنة 2019 جنايات العدوة والمقيدة برقم 402 لسنة 2019 كلي شمال المنيا، بمعاقبة كل من "سعيد-ب" 48 عاما، وشقيقه منصور 43 عاما.
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آثار حريق المنيل

مصابو «حريق المنيل» يروون تفاصيل المأساة

واصلت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، تحقيقاتها الموسعة في حادث حريق معهد الأورام بالمنيل الذي نتج عنه مصرع 19 شخصًا وإصابة 32 آخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم. واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين، وأفاد 6 منهم يعالجون في مستشفى معهد ناصر، أنهم كانوا مارين بالصدفة وقت الحادث، وكانوا قادمين في سيارة ميكروباصات تابعة لحفل زفاف بنادي المعلمين في الجزيرة، وأضاف المصابون أنهم تفاجئوا بالحادث وأصيبوا بحروق مختلفة، وأكد المصابون عدم رؤيتهم لما حدث في البداية.
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إحباط محاولة تهريب عقد للسلطان محمد الخامس بالمطار

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، محاولة تهريب عقد أثري بالمخالفة لقانون حماية الآثار، داخل طرد أمتعة شخصية واردة من إنجلترا. وكانت سلطات المطار قد اشتبهت في بوليصة شحن عبارة عن طرد أمتعة شخصية وارد من إنجلترا أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك فيدكس وبتفتيش الطرد عثر على عقد من المعدن مثبت عليه 19 عملة معدنية قديمة، يشتبه في أثريتها. وبعرض المضبوطات على الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي أفادت اللجنة بأن العملات الـ 19 تعود للعصر العثماني.
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مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات الضباط

اعتمد اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، اليوم الأحد، حركة تنقلات ضباط الجيزة، وشملت رؤساء ومفتشي القطاعات ورؤساء المباحث. وشملت الحركة تولي العميد أسامة عبد الفتاح رئاسة قطاع غرب والعقيد محمد راسخ مفتشا لمباحث الهرم والرائد كريم عبد الواحد وكيلا للفرقة، والعقيد محمد الشاذلي مفتشا للغرب والمقدم هشام بهجت وكيلا للفرقة، والعقيد محمد أمين مفتشا لفرقة الطالبية والعمرانية، والمقدم محمد غراب وكيلا للفرقة. كما تولى العميد طه فودة رئاسة قطاع أكتوبر، والعقيد عمرو حجازي والعقيد فوزي عامر مفتشين لقطاع أكتوبر.
انتشال غريق - أرشيفية

جثة عائمة على مياه ترعة في البحيرة تثير الذعر

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة البحيرة بقيادة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة من انتشال جثة ربة منزل عثر عليها الأهالى عائمة على سطح مياه ترعة ناصر التابعة لمركز أبو المطامير، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبو المطامير العام وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة وتم انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتحديد هويتها وتبين عدم وجود شبهة جنائية وأن سبب الوفاة أسفيكسيا الغرق، وتم التعرف على هوية الجثة ومكان سكنها وتم إبلاغ اسرتها، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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