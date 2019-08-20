نيابة الباجور تحقق في واقعة بتر يد رضيع داخل حضانة

تحرير:التحرير ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م

حضانة

تباشر نيابة الباجور، التحقيقات في المحضر رقم 5689/ 2019 إداري الباجور، الخاص بواقعة بتر يد رضيع نتيجة الإهمال الطبي داخل إحدى الحضانات، نتيجة حقنة بطريقة خاطئة، وعقب تحرير والده محضرا يثبت فيه الواقعة، مطالبا بالتحقيق مع مسؤولي الحضانة المتسببة في الواقعة. وكشف محمود سلامة على، والد الطفل مالك، أنه تم إجراء عملية بتر لذراع نجله، الإثنين، بمستشفى شبين الكوم الجامعي، وأخبره الطبيب بأن الرئة غير مكتملة وأنه يحتاج لحضانة تنفس صناعي، وبعد بحث توجه إلى حضانة المستشفى الخاص.

وأضاف أنه بعد علمه بوجود سرير حضانة فارغ بمستشفى الباجور توجه لرؤية نجله وأخذه إلى المستشفى ليفاجأ بالممرضة وهي تضع كميات كبيرة من المرهم على يده اليمنى، وعند سؤالها عن السبب قالت إنه ورم خفيف نتيجة تركيب الكانيولا لإعطائه الحقن والمحاليل، إلا أنه عند دخوله مستشفى الباجور وبتوقيع الكشف عليه بالحضانة



وأضاف أنه بعد علمه بوجود سرير حضانة فارغ بمستشفى الباجور توجه لرؤية نجله وأخذه إلى المستشفى ليفاجأ بالممرضة وهي تضع كميات كبيرة من المرهم على يده اليمنى، وعند سؤالها عن السبب قالت إنه ورم خفيف نتيجة تركيب الكانيولا لإعطائه الحقن والمحاليل، إلا أنه عند دخوله مستشفى الباجور وبتوقيع الكشف عليه بالحضانة أخبره الأطباء بأن يده بها غرغرينة وقاموا بتحرير محضر، وأنه لابد من عرضه على أخصائى أوعية دموية وعمل أشعة له، وأوصى التقرير ببتر ذراع نجله.

في السياق نفسه قال الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل صحة المنوفية إن المحافظ اللواء سعيد عباس قرر غلق المستشفى الخاص المتسبب في بتر ذراع الطفل مالك، وإحالة المتسببين من مديري المستشفى والقائمين على الحضانات للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.





