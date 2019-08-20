المقاولون العرب يتعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان

تحرير:علي الزيني ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م

عبدالله ياسين

أعلن نادي المقاولون العرب عن تعاقده مع عبد الله ياسين قادمًا من صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والمصرية لذئاب الجيل، لمدة 4 مواسم، بعد إشادة عماد النحاس المدير الفني للفريق بإمكانياته الفنية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز، ومن المقرر أن ينضم اللاعب لمعسكر المقاولون الذي سيقام في كرواتيا، خلال الفترة القادمة، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

محمد عادل عضو مجلس إدارة نادي المقاولون، والمشرف على الكرة تحدث في تصريحات صحفية، قائلًا: "حسمنا التعاقد مع اللاعب وسيكون إضافة قوية للفريق، ياسين فضل العودة للدوري المصري من بوابة المقاولون العرب، ولديه حماس كبير لإثبات نفسه فى الفترة المقبلة، من أجل الانضمام للمنتخب الوطني، وهذا ما لمسناه خلال عملية

محمد عادل عضو مجلس إدارة نادي المقاولون، والمشرف على الكرة تحدث في تصريحات صحفية، قائلًا: "حسمنا التعاقد مع اللاعب وسيكون إضافة قوية للفريق، ياسين فضل العودة للدوري المصري من بوابة المقاولون العرب، ولديه حماس كبير لإثبات نفسه فى الفترة المقبلة، من أجل الانضمام للمنتخب الوطني، وهذا ما لمسناه خلال عملية التفاوض معه".



عبد الله ياسين لمع وتألق في صفوف فرق الناشئين والشباب في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.



وكان عبد الله قد شارك في صفوف منتخبات الناشئين لفرنسا حتى منتخب 20 عاما، كما شارك في مونديال العالم تحت 17 عاما برفقة المنتخب الفرنسي وسجل هدفا رائعًا في مرمى اليابان.