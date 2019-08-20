رياضة

المقاولون العرب يتعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان

تحرير:علي الزيني ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م
عبدالله ياسين
عبدالله ياسين
أعلن نادي المقاولون العرب عن تعاقده مع عبد الله ياسين قادمًا من صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والمصرية لذئاب الجيل، لمدة 4 مواسم، بعد إشادة عماد النحاس المدير الفني للفريق بإمكانياته الفنية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز، ومن المقرر أن ينضم اللاعب لمعسكر المقاولون الذي سيقام في كرواتيا، خلال الفترة القادمة، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.
محمد عادل عضو مجلس إدارة نادي المقاولون، والمشرف على الكرة تحدث في تصريحات صحفية، قائلًا: "حسمنا التعاقد مع اللاعب وسيكون إضافة قوية للفريق، ياسين فضل العودة للدوري المصري من بوابة المقاولون العرب، ولديه حماس كبير لإثبات نفسه فى الفترة المقبلة، من أجل الانضمام للمنتخب الوطني، وهذا ما لمسناه خلال عملية
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تعرف على مواصفات المدرب القادم للأهلي

علم «التحرير» المواصفات والمعايير التي وضعها النادي الأهلي، من أجل اختيار المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المارد الأحمر، خلفًا لمارتن لاسارتي، الذي تم إقالته من تدريب القلعة الحمراء، عقب الخساراة من بيراميدز والخروج من كأس مصر، البداية سيكون مدربا صاحب خبرات وتجارب في التعامل مع البطولات المحلية والقارية وسبق له تحقيق إنجازات بما يتوافق مع شخصية الأهلي التي تبحث دائمًا عن التتويج بالألقاب وسيكون هناك توجه وتفضيل للمدرب صاحب سوابق العمل في إفريقيا والمنطقة العربية على غيره».
مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو: حققت حلمي بتدريب فخر إفريقيا

أكد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، مدرب الزمالك، أن القيمص الأبيض حلم لأي أحد، مضيفًا: "سأجلب ثنائي من المساعدين من صربيا، دوشان ستيانوفيتش وهو مساعد من ريد ستار بلجراد، ومدرب حراس صربي يعمل في الصين حاليا، وسأقدم أفضل شيء لنادي الزمالك ومستوى اللاعبين العالي الموجود سيساعد على ذلك، بالروح والإصرار والالتزام أستطيع تحقيق كل شيء، عقلية النادي ورئيسه والجماهير هى تحقيق البطولات والنجاح وروح الالتزام التي أراها. أشكر نادي أورلاندو بيراتس لكن الزمالك حلم لأي أحد، لم يكن كلاما في الهواء ولكنها حقيقة وواقع أن قميص الزمالك حلم لأي أحد".
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مرتضى للخطيب: «ثقافتك محدودة ومهارتك كانت في رجليك»

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ثقافته محدودة ومهارته في رجليه فقط»، وقال مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «لما اعتزل خلاص انتهت مهارته، لكن أنا تاريخ»، وتابع: «الأهلي تحدث مع وكيل ميتشو، وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك.. الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أر أحدا ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
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شريف-اكرامى

إكرامي: متمسك بالبقاء في الأهلي.. وأهنئ الشناوي

تحدث شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي عن مستقبله مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، قائلًا: «رفضت الرحيل من النادي في وقت سابق، لأنه صاحب الأولوية دائمًا بالنسبة لي». وأضاف إكرامي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «تاريخي إتعمل واسمي كبر في النادي ده، وعلاقتي قوية مع الأهلي ولم أفكر في الرحيل تمامًا حتى لو كانت هناك فرص كبيرة للرحيل والتي قد تمنح فرصة المشاركة مع المنتخب أو غيره من الفرص، متمسك بالاستمرار في الأهلي».
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هل يلعب الأهلي «القمة» بالبدلاء؟ محمد يوسف يرد

حرص محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي، على تهنئة لاعبي فريقه والجماهير الحمراء ومجلس إدارة النادي على التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز التي يراها الأهم والأغلى في تاريخ بطولات الأهلي، نظرا للصعوبات الكبيرة التي واجهت الفريق طوال موسم طويل وشاق للغاية.? وشدد يوسف، خلال تصريحاته لـON sport، أنه شخصيا يعتبر هذه البطولة هي الأهم والأغلى في حياته نظرا لما مر به شخصيا طوال الموسم وتوليه أكثر من مهمة، كمدير للكرة ومدرب عام مع كارتيرون ثم عمل كمدير فني بعد رحيل الفرنسي، قبل أن يعود مرة أخرى للمدرب العام مع لاسارتي.
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مدرب الأهلي يفجر مفاجأة حول المفاوضات مع محمد عواد

أكد طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي، أن الفوز ببطولة الدوري الممتاز كان تتويجا لموسم شافق جدا لم ينته حتى الآن، وشهد جهدا كبيرا من كل عناصر منظومة الكرة في الأهلي بداية من اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة وكذلك الجماهير الحمراء في كل مكان. وشدد سليمان، خلال تصريحاته عقب المباراة لـ ON sport FM على أن حراس الأهلي لعبوا دورا مهما في هذا التتويج ويهنئهم بشكل خاص على هذه البطولة ، مشيدا بالروح بينهم والتي كانت دافعا لهم جميعا في الظهور الجيد.
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حسين الشحات: قميص الأهلي لا يقدر بثمن

أكد حسين الشحات نجم النادي الأهلي على سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز 2018- 2019، مساء اليوم الأربعاء، وأضاف الشحات، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة لقناة ON sport، إن تتويج الفريق بالدوري أغلى من أي أهداف يسجلها، مشيرًا إلى أنه بالطبع يشعر بسعادة خاصة بالمساهمة بالتتويج باللقب. وأشار الشحات إلى أن جميع لاعبي الأهلي على قلب رجل واحد، والجمهور يستحق اللقب، معلقًا: «150 مليون جنيه قيمة الهدفين؟ قميص الأهلي لا يقدر بثمن».
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