«البعض لا يذهب للمأذون» يجمع ثلاثي نادي الرجال السري

تحرير:التحرير ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

كريم عبد العزيز

يعمل صناع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" على قدم وساق من أجل الانتهاء من التحضيرات النهائية للفيلم، قبل انطلاق التصوير، المقرر له منتصف شهر سبتمبر المقبل، ويجمع الفيلم كريم عبد العزيز وماجد الكدواني وبيومي فؤاد للمرة الثانية على التوالي، بعدما تعاونوا من خلال فيلم "نادي الرجال السري"، الذي عُرض في شهر يناير الماضي. في السياق ذاته، أوشك المخرج أحمد الجندي على الانتهاء من معاينة أماكن التصوير، حيث ينطلق التصوير بالمشاهد الخارجية للفيلم، ثم يدخل صناعه للتصوير داخل البلاتوهات.

كما اقترب السيناريست أيمن وتار من الانتهاء من كتابة السيناريو بالكامل، حيث يعمل على التعديلات الأخيرة قبل انطلاق التصوير. "نادي الرجال السري" كتبه أيضًا السيناريست أيمن وتار، وتخطت إيراداته نحو 60 مليون جنيه في 17 أسبوع عرض، من إخراج خالد الحلفاوي، وشارك في بطولته غادة عادل، نسرين طافش، وغيرهما. يشار