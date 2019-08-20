صلاح عبد الله عن أبطال اليد: يستاهلوا مكافآت مادية

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

لقاء الرئيس السيسي مع أبطال مصر في كرة اليد

شارك الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، صورا لتكريم أبطال كأس العالم للناشئين في كرة اليد، اليوم الثلاثاء، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي منحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى. وكتب صلاح عبد الله، معلقا على تلك الصور: "الرئيس يمنح أبطال العالم وسام الرياضة من الطبقة الأولى، طبعًا يستاهلوا، ويستاهلوا مكافآت مادية توازي حجم الإنجاز، ويستاهلوا كل الدعم والرعاية من الشركات المصرية العملاقة وكبار رجال الأعمال المصريين الوطنيين".

وعقب: "اللي رفعوا راسنا بإيديهم أولى من اللي شاطوا فرحتنا برجليهم". يذكر أن المنتخب عاد فجر اليوم، أبطال كأس العالم إلى القاهرة، حيث كان فى انتظارهم أعداد غفيرة من الجمهور الذى احتفل معهم بهذا الإنجاز الرياضى. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقبالهم بقصر الاتحادية عصر اليوم، حيث أثنى على ما قدموه