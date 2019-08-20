لاسارتي: السوشيال ميديا وراء رحيلي من الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

لاسارتي

تحدث الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني المُقال من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب إقالته من تدريب القلعة الحمراء عقب توديع مسابقة كأس مصر والخسارة على يد فريق بيراميدز بهد نظيف، قائلا: "لا أعرف السبب الحقيقي للإقالة، خاصة أننا حققنا الدوري، الجميع كانوا سعداء بهذه البطولة، الإقالة فاجأتني، ولم أتوقعها". وقال لاسارتي لجريدة "إل ميركوريو": "خسرنا مباراة في كأس مصر بنهاية هذا الأسبوع وأخبرونا برحيلنا، الأمر غريب، يبدو أنه حدث أمر لا نعرفه؛ لأننا فزنا ببطولة الدوري وعوملنا معاملة الأبطال".

وأشار الاوروجوياني إلى أن الأهلي خسر مباراة بيراميدز بهدف دون رد والفريق يلعب بـ10 لاعبين، موضحًا أن الجميع هنا يريد أن يفوز الأهلي دائما مثل بوكا جونيورز أو ريفر بليت، مؤكدًا أن هذا الأمر صعب حدوثه للغاية أن يفوز فريق بشكل دائم. وتابع: "لا أعرف ما إذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي أثرت كثيرًا بعد