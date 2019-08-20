رياضة

لاسارتي: السوشيال ميديا وراء رحيلي من الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
لاسارتي
لاسارتي
تحدث الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني المُقال من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب إقالته من تدريب القلعة الحمراء عقب توديع مسابقة كأس مصر والخسارة على يد فريق بيراميدز بهد نظيف، قائلا: "لا أعرف السبب الحقيقي للإقالة، خاصة أننا حققنا الدوري، الجميع كانوا سعداء بهذه البطولة، الإقالة فاجأتني، ولم أتوقعها". وقال لاسارتي لجريدة "إل ميركوريو": "خسرنا مباراة في كأس مصر بنهاية هذا الأسبوع وأخبرونا برحيلنا، الأمر غريب، يبدو أنه حدث أمر لا نعرفه؛ لأننا فزنا ببطولة الدوري وعوملنا معاملة الأبطال".
وأشار الاوروجوياني إلى أن الأهلي خسر مباراة بيراميدز بهدف دون رد والفريق يلعب بـ10 لاعبين، موضحًا أن الجميع هنا يريد أن يفوز الأهلي دائما مثل بوكا جونيورز أو ريفر بليت، مؤكدًا أن هذا الأمر صعب حدوثه للغاية أن يفوز فريق بشكل دائم. وتابع: "لا أعرف ما إذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي أثرت كثيرًا بعد
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رسميًا.. هشام محمد ينتقل للاتحاد في صفقة انتقال حر

إنتقل هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة لقدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف فريق الاتحاد السكندري، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بداية من الموسم الجديد، بعدما قررت إدارة الأهلي فسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضي ومن ثم بات حراً في الإنتقال لأي ناد. واجتمع هشام محمد مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري في جلسة عٌقدت عصر اليوم من أجل انهاء المفاوضات والوصول لاتفاق مناسب بين الطرفين، ووقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الاتحاد في حضور وكيل أعماله وتم حسم كافة التفاصيل قبل التوقيع.
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رئيس الزمالك: طارق السيد رفض العمل في جهاز ميتشو

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن طارق السيد لاعب الفريق السابق رفض الانضمام لجهاز الزمالك الجديد، حيث أكد رئيس القلعة البيضاء خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النادى للإعلان عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا للفريق، أنه تم اختيار لاعب الفريق السابق أحمد عبدالرؤوف دعما للشباب. واستقر مجلس إدارة الزمالك على تعيين الصربي ميتشو ويعاونه كل من دوشان مدربًا عامًّا وأيمن عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف مدربا، ومدرب حراس مرمى صربي الجنسبة، واليوناني أنطونيس كيزوس مدربًا للأحمال.
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المقاولون العرب يتعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان

أعلن نادي المقاولون العرب عن تعاقده مع عبد الله ياسين قادمًا من صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والمصرية لذئاب الجيل، لمدة 4 مواسم، بعد إشادة عماد النحاس المدير الفني للفريق بإمكانياته الفنية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز، ومن المقرر أن ينضم اللاعب لمعسكر المقاولون الذي سيقام في كرواتيا، خلال الفترة القادمة، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.
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هادي خشبة: هذا المدرب هو الأنسب لقيادة الأهلي

قال هادي خشبة، نجم الأهلي السابق، إن هناك فارقا فنيا كبيرا بين الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، الأوروجوياني لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر، وذلك بعدما سقط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد برج العرب، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، مؤكدًا في تصريحات تليفزيونية، أن المدرب ديسابر تفوق بشكل كبير على نظيره وأدار المباراة بكل حرفية.
الخطيب

الخطيب يقيم تجربة لاسارتي ويرفض القرارات الانفعالية

يعكف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حاليًا على تقييم شامل لتجربة مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة، وذلك للوقوف على مدى الإيجابيات والسلبيات التي تحيط بها. وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، إن هناك تشاور يتم الآن بين الخطيب ولجنة التخطيط بدون الإتفاق على عقد جلسات حتى الآن، حيث يرفض رئيس النادي اتخاذ قرارات انفعالية أو متعجلة ولكن يدرس الحالة بكل تفاصيلها والملابسات ومن ثم سيتم اتخاذ قرار في صالح الفريق فقط بدون ضغوط او عصبية.
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مصدر: اتجاه في الأهلي لإقالة مارتن لاسارتي

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن الساعات القليلة القادمة قد تشهد قراراً من جانب مجلس إدارة النادي بالإطاحة بالأورجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، بعد الخسارة التي لحقت بالأهلي أمام نظيره بيراميدز وإقصائه من دور الـ16 لبطولة كأس مصر. وأكد المصدر أن هناك حالة من الغضب الشديد داخل مجلس الإدارة بسبب أداء الفريق المتواضع في لقاء بيراميدز الذي أقيم مساء اليوم السبت وانتهى بفوز الأخير بهدف دون رد، خاصة أن مجلس الإدارة لم يقصر تجاه الفريق وتم تدعيمه بعدد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
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لاسارتي يثير أزمة في مؤتمر مباراة بيراميدز

خرج الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن شعوره خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة بيراميدز، التي أقيمت اليوم السبت. وتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 من المسابقة، ليضرب موعدًا مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري، ليقصي أقصى المارد الأحمر من بطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي، ويفوز عليه ببمرة الرابعة على التوالي.
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