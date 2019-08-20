لاسارتي: السوشيال ميديا وراء رحيلي من الأهلي
تحرير:أحمد سعيد
٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
لاسارتي
تحدث الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني المُقال من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب إقالته من تدريب القلعة الحمراء عقب توديع مسابقة كأس مصر والخسارة على يد فريق بيراميدز بهد نظيف، قائلا: "لا أعرف السبب الحقيقي للإقالة، خاصة أننا حققنا الدوري، الجميع كانوا سعداء بهذه البطولة، الإقالة فاجأتني، ولم أتوقعها".
وقال لاسارتي لجريدة "إل ميركوريو": "خسرنا مباراة في كأس مصر بنهاية هذا الأسبوع وأخبرونا برحيلنا، الأمر غريب، يبدو أنه حدث أمر لا نعرفه؛ لأننا فزنا ببطولة الدوري وعوملنا معاملة الأبطال".
وأشار الاوروجوياني إلى أن الأهلي خسر مباراة بيراميدز بهدف دون رد والفريق يلعب بـ10 لاعبين، موضحًا أن الجميع هنا يريد أن يفوز الأهلي دائما مثل بوكا جونيورز أو ريفر بليت، مؤكدًا أن هذا الأمر صعب حدوثه للغاية أن يفوز فريق بشكل دائم.
وتابع: "لا أعرف ما إذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي أثرت كثيرًا بعد
وأشار الاوروجوياني إلى أن الأهلي خسر مباراة بيراميدز بهدف دون رد والفريق يلعب بـ10 لاعبين، موضحًا أن الجميع هنا يريد أن يفوز الأهلي دائما مثل بوكا جونيورز أو ريفر بليت، مؤكدًا أن هذا الأمر صعب حدوثه للغاية أن يفوز فريق بشكل دائم.
وتابع: "لا أعرف ما إذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي أثرت كثيرًا بعد الهزيمة أم لا، لكن كانت هناك بيئة نادرة، فالجميع يتخذ القرارات التي يريدونها".
وعن طريقة رحيله من الأهلي علق قائلا: "أحضرنا رئيس النادي وأخبرنا بقرار الإقالة، وكان علينا أن نقبل ذلك، دون مزيد من اللغط".
واختتم قائلا: "فزنا بالدوري المحلي والبطولة كانت صعبة للغاية؛ لأنني توليت المهمة، والفريق متأخر بـ17 نقطة عن الفريق المتصدر، لكننا توجنا في النهاية باللقب".