رياضة

رئيس الزمالك: طارق السيد رفض العمل في جهاز ميتشو

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ م
رئيس الزمالك
رئيس الزمالك
كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن طارق السيد لاعب الفريق السابق رفض الانضمام لجهاز الزمالك الجديد، حيث أكد رئيس القلعة البيضاء خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النادى للإعلان عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا للفريق، أنه تم اختيار لاعب الفريق السابق أحمد عبدالرؤوف دعما للشباب. واستقر مجلس إدارة الزمالك على تعيين الصربي ميتشو ويعاونه كل من دوشان مدربًا عامًّا وأيمن عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف مدربا، ومدرب حراس مرمى صربي الجنسبة، واليوناني أنطونيس كيزوس مدربًا للأحمال.
ووقع المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، رسميًّا لنادي الزمالك لمدة موسم واحد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك في حضور مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد والدكتورة شريفة الفار أعضاء مجلس الإدارة، وأمير
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رسميًا.. هشام محمد ينتقل للاتحاد في صفقة انتقال حر

إنتقل هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة لقدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف فريق الاتحاد السكندري، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بداية من الموسم الجديد، بعدما قررت إدارة الأهلي فسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضي ومن ثم بات حراً في الإنتقال لأي ناد. واجتمع هشام محمد مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري في جلسة عٌقدت عصر اليوم من أجل انهاء المفاوضات والوصول لاتفاق مناسب بين الطرفين، ووقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الاتحاد في حضور وكيل أعماله وتم حسم كافة التفاصيل قبل التوقيع.
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لاسارتي: السوشيال ميديا وراء رحيلي من الأهلي

تحدث الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني المُقال من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب إقالته من تدريب القلعة الحمراء عقب توديع مسابقة كأس مصر والخسارة على يد فريق بيراميدز بهد نظيف، قائلا: "لا أعرف السبب الحقيقي للإقالة، خاصة أننا حققنا الدوري، الجميع كانوا سعداء بهذه البطولة، الإقالة فاجأتني، ولم أتوقعها". وقال لاسارتي لجريدة "إل ميركوريو": "خسرنا مباراة في كأس مصر بنهاية هذا الأسبوع وأخبرونا برحيلنا، الأمر غريب، يبدو أنه حدث أمر لا نعرفه؛ لأننا فزنا ببطولة الدوري وعوملنا معاملة الأبطال".
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المقاولون العرب يتعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان

أعلن نادي المقاولون العرب عن تعاقده مع عبد الله ياسين قادمًا من صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والمصرية لذئاب الجيل، لمدة 4 مواسم، بعد إشادة عماد النحاس المدير الفني للفريق بإمكانياته الفنية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز، ومن المقرر أن ينضم اللاعب لمعسكر المقاولون الذي سيقام في كرواتيا، خلال الفترة القادمة، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.
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الزمالك يتسلح بالصفقات الجديدة أمام بطل الصومال

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه ديكاداها بطل الصومال، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56، ويعود الزمالك للمشاركة في البطولة بعد غياب 766 يوما، إذ كانت آخر مباراة له في البطولة الإفريقية أمام أهلي طرابلس الليبي، في الجولة السادسة من دور المجموعات، والتي أقيمت يوم 9 يوليو 2017.
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الإسماعيلي: تصرفات محمد عواد سخيفة

كشف صبري المنياوي، مدير الكرة بالجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن موقفه من انتقال حارس الدراويش السابق محمد عواد لصفوف فريق الزمالك، وصرح خلال استضافته بقناة «تايم سبورتس»: «تصرفات عواد كانت سخيفة في عدة مواقف، أولها عند توقيع عقود إعارته لنادي الوحدة السعودي، إذ تراجع عن اتفاقه مع الإدارة بتجديد تعاقده لمدة عام قبل التوقيع للنادي السعودي». وأضاف: «بعد انتهاء إعارة عواد، انقطع عن التدريبات لما يقرب من شهر ولوح بقرار رحيله ثم ارتدى قميص الزمالك، وتم تدوين غيابه في سجلات اتحاد الكرة، فهي فترة كفيلة بتغريمه 3 ملايين جنيه».
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مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء بطل الصومال

أعلن طارق يحيي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق، التي ستغادر القاهرة متجهة الى مدينة الاسكندرية، اليوم الأربعاء، لمواجهة فريق ديكيديها بطل الصومال، بعد غد الجمعة، في ذهاب الدور التمهيدي الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا 2019-2020 على استاد الجيش المصري ببرج العرب، حيث تأجلت المباراة من يوم 10 أغسطس إلى يوم 16 من نفس الشهر بناءً على طلب من نادي الزمالك للاتحاد الإفريقي بتأجيل المباراة لحين الإستقرار على الملعب الذي يقام عليه اللقاء، بسبب رغبة الزمالك اللعب على استاد القاهرة وهو الأمر الذي رفضه الأمن.
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الزمالك يكتسح المتحدة للإسكان استعدادًا لبطل الصومال

فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على فريق المتحدة للإسكان بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب النادي اليوم في إطار استعدادات الفريق لخوض مواجهة ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا أمام بطل الصومال. سجل أهداف اللقاء كريم بامبو في الدقيقة 10، ثم أضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 12، وسجل عمر السعيد الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 36 من الشوط الأول واختتم خالد بوطيب بالهدف الرابع في الدقيقة 27 من الشوط الثاني.
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