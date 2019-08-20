رئيس الزمالك: طارق السيد رفض العمل في جهاز ميتشو

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ م

رئيس الزمالك

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن طارق السيد لاعب الفريق السابق رفض الانضمام لجهاز الزمالك الجديد، حيث أكد رئيس القلعة البيضاء خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النادى للإعلان عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا للفريق، أنه تم اختيار لاعب الفريق السابق أحمد عبدالرؤوف دعما للشباب. واستقر مجلس إدارة الزمالك على تعيين الصربي ميتشو ويعاونه كل من دوشان مدربًا عامًّا وأيمن عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف مدربا، ومدرب حراس مرمى صربي الجنسبة، واليوناني أنطونيس كيزوس مدربًا للأحمال.

ووقع المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، رسميًّا لنادي الزمالك لمدة موسم واحد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك في حضور مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد والدكتورة شريفة الفار أعضاء مجلس الإدارة، وأمير