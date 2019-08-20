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السيسي يبحث آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م
الرئيس السيسي ووزير التعليم
الرئيس السيسي ووزير التعليم
صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم. وتناول الاجتماع آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، وكذلك استعدادات العام الدراسي الجديد، وأكد الرئيس السيسي، أهمية عملية صياغة ثقافة تطوير التعليم في إطار النهج الاستراتيجي لبناء الإنسان المصري. ووجه السيسي، بالتوسع في دور بنك المعرفة، واستخدامه كمنصة قومية للعلم والمعرفة والبحث العلمي، وعرض وزير التعليم الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية لمنظومة التعليم الجديدة.
وأكد الرئيس السيسي، أول من أمس الأحد، أن مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيا وعلميا وثقافيا، مضيفا أن الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات ويؤكد لنا التاريخ هذه الحقيقة، فرغم كل المحن، بقيت مصر، والحضارة المصرية، شامخة وملهمة، من آلاف السنين. وقال الرئيس، في نص كلمته بمناسبة
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شاطئ الاسكندرية

تحاليل أولية.. مخلفات الذبح سبب ديدان شاطئ الدخيلة

قال اللواء محمود نافع رئيس هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن التحاليل الأولية لعينات المياه التي أخذت من شاطئ الدخيلة العام الذي انتشرت عليه ديدان، كشفت عن أن سببها مخلفات الذبح وجلود الحيوانات التي ألقيت خلال الفترة الماضية على الشاطئ. وأضاف نافع لـ"التحرير" أن تلك الديدان كانت في الأماكن شديدة العفونة المتواجد بها المخلفات التي تظهر في المياه الراكدة والقمامة والمخلفات الصلبة وتواجدها كان على مسافة من 10 إلى 15 مترا وتم عمل مسح لمكان تجمع الديدان بالكامل.
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«مبادرة شباب الإخوان».. مراجعة أم مناورة؟

فى خطوة جاءت تأكيدا على فشل جماعة الإخوان المحظورة بحكم قضائي، فى التعامل مع المشهد السياسى فى مصر عقب نشوب ثورة الثلاثين من يونيو، أرسل 1350 من شباب الجماعة في السجون، برسالة إلى المسؤولين في الدولة يطلبون العفو، معلنين رغبتهم في مراجعة أفكارهم التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة، ومعربين عن استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف وعن ولائهم للجماعة وقياداتها. رسالة شباب الجماعة، مفادها أن عددا كبيرا جدا من الشباب قد وَعَوْا الدرس، وأدركوا في ظلمات السجون ما لم يدركوه وهم خارج أسوارها، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد لمراجعة مواقفهم.
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السيسي: استمرار نظام التقييم الجديد بالثانوية العامة

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تطبيق نظام التعليم الجديد، الذي بدأ تفعيله في مرحلة رياض الأطفال منذ سبتمبر 2018، وصولاً لتحقيق أهدافه وتعميم الاستفادة منه على أكبر عدد من الطلاب على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، وكذلك استعدادات العام الدراسي الجديد.
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منح أبطال منتخب اليد للناشئين وسام الرياضة من الدرجة الأولى

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام الرياضة من الطبقة الأولى، لأعضاء المنتخب الوطني لناشئين كرة اليد، مشيدا بما حققوه وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر، موجها بتوفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في كرة اليد، بعدما استقبلهم الرئيس، اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته بقصر القبة في مصر الجديدة، بعد تحقيقهم إنجازا عالميا قبل يومين، إذ فازوا ببطولة كأس العالم لكرة اليد للنائشئين 19 عاما، التي أقيمت في دولة مقدونيا خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس الجاري،
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يهنئ منتخب ناشئي اليد لفوزه بكأس العالم: أداء بطولي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب الناشئين الوطني لكرة اليد، لحصوله على بطولة كأس العالم. وأشاد الرئيس السيسي بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، ليصبحوا نموذجا يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28).
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السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر المقبل.? جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، مع رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، ورئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. وذلك لمتابعة المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية علي مستوي الجمهورية.
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السيسي يهنئ المصريين بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية اليوم الجمعة، "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".
أحمد موسى

أحمد موسى باكيا: فيه ناس بتموت من قلة العلاج (فيديو)

دخل الإعلامي أحمد موسى في وصلة بكاء في أثناء تعليقه على مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين. وقال موسى: "في ناس فقراء مش لاقية علاج وبيموتوا من قلة العلاج، بس البلد شيفاكم واحد واحد والرئيس مش هيسيب الناس كده". وأبدى موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، فخره بأنه من أبناء القرية وطالب الجميع بعدم الخجل من ذلك كونهم من أبناء القرى. وأضاف: "هذا هو الحال هنكذب يعني، إحنا عايزين شغل كتير وفلوس كتير وما صدقنا حد فكر يبص على الناس دي".
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