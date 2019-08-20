السيسي يبحث آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م

الرئيس السيسي ووزير التعليم

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم. وتناول الاجتماع آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، وكذلك استعدادات العام الدراسي الجديد، وأكد الرئيس السيسي، أهمية عملية صياغة ثقافة تطوير التعليم في إطار النهج الاستراتيجي لبناء الإنسان المصري. ووجه السيسي، بالتوسع في دور بنك المعرفة، واستخدامه كمنصة قومية للعلم والمعرفة والبحث العلمي، وعرض وزير التعليم الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية لمنظومة التعليم الجديدة.

وأكد الرئيس السيسي، أول من أمس الأحد، أن مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيا وعلميا وثقافيا، مضيفا أن الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات ويؤكد لنا التاريخ هذه الحقيقة، فرغم كل المحن، بقيت مصر، والحضارة المصرية، شامخة وملهمة، من آلاف السنين. وقال الرئيس، في نص كلمته بمناسبة