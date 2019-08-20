رياضة

مدرب إنجليزي يطلق مباردة لمقاطعة "السوشيال ميديا"

تحرير:محمد جمال ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م
بول بوجبا
بول بوجبا
أطلق فيل نيفيل، مدرب المنتخب الإنجليزي للسيدات، دعوة لجميع المنتمين للعبة كرة القدم، لمقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي، لمدة 6 أشهر وذلك لإرسال رسالة قوية، ردا على الزيادة الملحوظة فى معدلات الإساءة العنصرية التي تعرض لها اللاعبون عبر تلك المواقع. ويعد الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد آخر ضحايا العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعى وذلك بعد أن أهدر ركلة جزاء في مباراة فريقه أمام ولفرهامبتون 1-1 والتى أقيمت أمس فى إطار الأسبوع الثانى من البريميرليج.
وقال نيفيل: "فقدت الثقة تماما في كل من يدير وسائل التواصل الاجتماعي؛ لذلك أتساءل عما إذا كان المنتمون للعبة كرة القدم يستطيعون إرسال رسالة قوية، وهي التوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". وأكمل: "فلنتوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ستة أشهر، دعونا نرَ تأثير ذلك على الشركات التي تديرها
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اتحاد-الكرة

برئاسة الجنايني.. الفيفا يعلن تشكيل لجنة اتحاد الكرة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وأكد الاتحاد الدولى عبر موقعه الرسمى مساء اليوم الثلاثاء، أن أعضاء اللجنة المؤقتة التي تم الإعلان عنها، لا يحق الترشح على أى منصب فى الانتخابات المقبلة.
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ميتشو يبدأ مهمته في الزمالك بجلسة مع اللاعبين

بدأ الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميًّا، حيث تواجد بملعب النادي بميت عقبة، لقيادة تدريبات الفارس الأبيض المقامة حاليًّا، ومعه أيمن عبدالعزيز المدرب، وأحمد عبدالرءوف المدرب المساعد، وأنطونيو مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وعقد ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين شرح لهم خطة أول تدريب له، مطالبًا الجميع ببذل أقصى الجهد والعمل الدائم على النجاح، وتحقيق البطولات وذلك بالالتزام والجهد والعمل الجاد.
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رسالة مؤثرة من لاسارتي للاعبي الأهلي في حفل وداعه

أقام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حفل وداع للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق، قبل انطلاق مران الفريق الجماعي الذي أقيم على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وذلك عقب إقالته بعد الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد وتوديع كأس مصر من دور الـ16. وأحضر مسؤولو فريق الكرة بالنادي تورتة وودعوا لاسارتي، وقال الأوروجوياني للاعبين: "أشكركم جميعا على الفترة السابقة والجهد الكبير المبذول، الأهلي فريق عظيم واشتركنا واجتهدنا طوال الفترة السابقة وأنصحكم بالتكاتف وأن تظلوا مترابطين دائما لاستمرار مسيرة الانتصارات".
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تشيلسي

مفاجأت فى تشكيل تشيلسى أمام مانشستر يوناتيد

أعلن جونار سولشاير عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم فى قمة الجولة الحالية من الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، والتى سيواجه خلال فريق تشيلسى بقيادة المدير الفنى الجديد فرانك لامباراد، وتأتى المباراة فى إطار الأسبوع الأول من البريميرليج/ والتى ستقام على استاد أولد ترافلود معقل الشياطين الحمر فى تمام الساعة الخامسة والنصف . وجاءت تشكيلة أولاد سولسكاير على النحو التالى.. حراسة المرمى: دي خيا الدفاع: هارى ماجواير، ليندلوف-لوك شو-وان بيساكا خط الوسط: بوجبا- مكتوميناى - بيريرا الهجوم: لينجارد- مرسيال-راشفورد
لوكاكو (1)

سولسكاير: لوكاكو أحد أفضل مهاجمي العالم

أكال أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، المديح لمهاجم الشياطين الحمر السابق، الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي رحل لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الشياطين الحمر أمام تشيلسي. وقال سولسكاير: "لقد حان الوقت الآن لروم (لوكاكو) للذهاب، لأنني أعتقد أننا حصلنا على صفقة جيدة. إنه سعيد بذلك، وأعتقد أن كلا الطرفين أنهى تلك الصفقة كما ينبغي. أصيب روم لفترة من الوقت هذا الموسم ولم يشارك، لذا آمل أن يحصل على بداية جيدة في إنتر ميلان".
بوجبا‎

سولسكاير يتحدث عن رحيل سانشيز وجاهزية بوجبا وماجواير

أكد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، جاهزية نجمي الفريق بول بوجبا وهاري ماجواير، للمشاركة مع الفريق أمام تشيلسي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، الذي سيقام يوم الأحد المقبل، على استاد أولد ترافورد، ضمن مواجهات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وقال سولسكاير: "بول بوجبا كان رائعًا لقد قلت دائماً في كل مرة يتم سؤالي عن بول، عندما يحضر ليلعب، فإنه يكون رائعاً للغاية، بوجبا كما هو دائمًا، تعامله كان وما زال عظيمًا عند دخوله، عندما يلعب، عندما يتدرب، إنه رائع بأتم معنى الكلمة".
مايك -فيلان - سولسكاير

سولسكاير: الـ«VAR» سيجعل البريميرليج أكثر عدالة

أبدى أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، سعادته بغلق سوق الانتقالات الصيفية بالبريميرليج، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص، بمواجهة الشياطين الحمر أمام تشيلسي، التي ستقام يوم الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة الأولى. وقال سولسكاير: "هل تعلم أنني أعتقد أنه عندما يتم إغلاق سوق الانتقالات، فإن شعور الراحة يبدأ الآن، ويسعدني الثلاثة لاعبين الذين وقعنا معهم، ونحن نشعر بثقة كبيرة ولم أشعر بأي إحباط داخل النادي أو من الجماهير التي قابلتها، والنادي يملك أموالًا كافية لإتمام الصفقات، والأموال متوفرة عندما يتوفر اللاعبون المناسبون".
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