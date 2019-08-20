مدرب إنجليزي يطلق مباردة لمقاطعة "السوشيال ميديا"

تحرير:محمد جمال ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م

بول بوجبا

أطلق فيل نيفيل، مدرب المنتخب الإنجليزي للسيدات، دعوة لجميع المنتمين للعبة كرة القدم، لمقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي، لمدة 6 أشهر وذلك لإرسال رسالة قوية، ردا على الزيادة الملحوظة فى معدلات الإساءة العنصرية التي تعرض لها اللاعبون عبر تلك المواقع. ويعد الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد آخر ضحايا العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعى وذلك بعد أن أهدر ركلة جزاء في مباراة فريقه أمام ولفرهامبتون 1-1 والتى أقيمت أمس فى إطار الأسبوع الثانى من البريميرليج.

وقال نيفيل: "فقدت الثقة تماما في كل من يدير وسائل التواصل الاجتماعي؛ لذلك أتساءل عما إذا كان المنتمون للعبة كرة القدم يستطيعون إرسال رسالة قوية، وهي التوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". وأكمل: "فلنتوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ستة أشهر، دعونا نرَ تأثير ذلك على الشركات التي تديرها