أيمن طاهر: مستمر في قيادة تدريبات حراس مرمى الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م

الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة أن أيمن طاهر مستمر في قيادة تدريبات حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لحين وصول مدرب حراس المرمى الصربي الجديد، الذي سيتواجد ضمن أفراد الجهاز الفني المعاون للصربي ميتشو المدير الفني الجديد للزمالك، حيث أكد أمير مرتضى أن موافقة أيمن طاهر أمر ليس غريبًا عليه، خاصة أنه من أبناء النادى المخلصين الذين لا يترددون عن تلبية نداء نادي الزمالك فى أي وقت متى طلب منهم، وهو أمر يحسب له ويؤكد على انتمائه وعشقه للقلعة البيضاء.

وأوضح المشرف العام، أن مرتضى منصور، كان حريصا على توجيه الشكر لأيمن طاهر وتقدير موقفه على قيادة تدريب حراس المرمى لحين وصول مدرب الحراس الجديد. ووقع المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، رسميًّا لنادي الزمالك لمدة موسم واحد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك في حضور