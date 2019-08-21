للحفاظ على قلب صحي.. ضع البابريكا في نظامك الغذائي

تفيد البابريكا بشكل كبير في إدارة معدلات الكوليسترول، وبشكل خاص، تساعد في زيادة معدلات الكوليسترول الجيدة في الدم، وذلك يرتبط بشكل كبير بتقليل خطورة أمراض القلب.
يحتاج الطعام إلى بعض من اللمسات السحرية، على سبيل المثال رشة الملح تعتبر من الأساسيات للحصول على طعام شهي، فهل تتخيل أن حبات قليلة من الملح تحول مذاق الطعام بالكامل، كما توجد التوابل التي لا يخلو منها أي مطبخ على سبيل المثال الكركم والزنجبيل والقرفة والكمون، كما توجد الـ "بابريكا"، حيث تعد من أهم التوابل التي يجب أن تدرجها على قائمة الطعام الخاصة بك، تُصنع هذه التوابل من الفلفل المجفف، بجانب مذاقها الرائع، تمنح الجسم العديد من الفوائد التي لايمكن أن تتجاهلها، نقلًا عن "healthline".
توجد أنواع مختلفة للبابريكا، حيث يوجد منها ما يميل لونه إلى الأحمر أو الأخضر، تستخدم عالميًا، وتقدم بجانب أطباق الأرز الرئيسية، وبالنسبة للقيمة الغذائية، تحتوي على البروتين، والدهون الصحية والكربوهيدرات، إضافة إلى الألياف الغذائية وفيتامين (E، B6)، وتحتوي على نسبة معقولة أيضًا من الحديد، إضافة إلى ذلك
توجد أنواع مختلفة للبابريكا، حيث يوجد منها ما يميل لونه إلى الأحمر أو الأخضر، تستخدم عالميًا، وتقدم بجانب أطباق الأرز الرئيسية، وبالنسبة للقيمة الغذائية، تحتوي على البروتين، والدهون الصحية والكربوهيدرات، إضافة إلى الألياف الغذائية وفيتامين (E، B6)، وتحتوي على نسبة معقولة أيضًا من الحديد، إضافة إلى ذلك تحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة (اللوتين والبيتا كاروتين وزياكسنثين)، التي تتميز بفاعليتها في مكافحة تلف الخلايا الذي يحدث نتيجة الجذور الحرة، حيث إن الجذور الحرة مرتبطة بشكل كبير بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان، وما يلي بعض من الفوائد الهامة التي تمدك بها البابريكا:
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1-التعزيز من رؤية صحية
تحتوي البابريكا على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية الهامة، التي تعزز بشكل كبير من صحة العين، بما في ذلك فيتامين E والبيتا كاروتين واللوتين، في الواقع أثبتت العديد من الدراسات أن استهلاك كميات كبيرة من مثل هذه المغذيات، يقلل من خطورة إعتام عدسة العين والضمور البقعي الذي يحدث مع التقدم في العمر، وبشكل خاص، اللوتين وزياكسنثين، من أهم المضادات التي تحمي العينين من التلف.
2-التقليل من الالتهابات
توجد أنواع محددة من البابريكا وخاصة الحارة، تحتوي على مكون يسمى كابسيسين، يعمل بفاعلية كبيرة في تقليل الالتهابات والألم، وبناء على ذلك، يحميك من أنواع مختلفة من الالتهابات، وداء المناعة الذاتية، فوضحت العديد من الدراسات أن الكريمات التي يضاف إليها هذا المركب تقلل من الألم الناتج من المفاصل، وتلف الأعصاب، ومن خلال دراسة أخرى، تساعد مكملات الكابسيسين على الوقاية من التهابات المعدة.
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3-التحسين من معدلات الكوليسترول
تفيد بشكل كبير في إدارة معدلات الكوليسترول، وبشكل خاص، تساعد في زيادة معدلات الكوليسترول الجيدة في الدم، وذلك يرتبط بشكل كبير بتقليل خطورة أمراض القلب، ومن خلال دراسة دامت أسبوعا أجريت على فئران من خلال إطعامهم البابريكا، وجدوا زيادة كبيرة في معدلات الكوليسترول الجيدة.
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4-التحسين من معدلات السكر في الدم
بما إنها تحتوي على كابسيسين، فتساعد بشكل ملحوظ في إدارة مرض السكري، وذلك لأن كابسيسين ربما يؤثر على نسبة السكر في الدم، ويمنع الإنزيمات التي تحلل السكر، كما أنه يحسن من مقاومة الأنسولين، فمن خلال دراسة أجريت على 42 امرأة حامل تعاني من مرض السكري، ثبت أن تناول 5 ميلي جرام من البابريكا يقلل من معدلات السكر في الدم.
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5-الحفاظ على صحة القلب
بما أنها تحتوي على الحديد وفيتامين E، فكلاهما مهم بشكل كبير لدم صحي، فالحديد يعد جزءا مهما من الهيموجلوبين (بروتين في خلايا الدم الحمراء، يساعد في حمل الأوكسجين إلى جميع أجزاء الجسم)، بينما فيتايمن E يساعد على إنشاء أغطية صحية لهذه الخلايا.
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