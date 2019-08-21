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للحفاظ على قلب صحي.. ضع البابريكا في نظامك الغذائي

تفيد البابريكا بشكل كبير في إدارة معدلات الكوليسترول، وبشكل خاص، تساعد في زيادة معدلات الكوليسترول الجيدة في الدم، وذلك يرتبط بشكل كبير بتقليل خطورة أمراض القلب.
تحرير:إسراء سليمان ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
فوائد البابريكا
فوائد البابريكا
يحتاج الطعام إلى بعض من اللمسات السحرية، على سبيل المثال رشة الملح تعتبر من الأساسيات للحصول على طعام شهي، فهل تتخيل أن حبات قليلة من الملح تحول مذاق الطعام بالكامل، كما توجد التوابل التي لا يخلو منها أي مطبخ على سبيل المثال الكركم والزنجبيل والقرفة والكمون، كما توجد الـ "بابريكا"، حيث تعد من أهم التوابل التي يجب أن تدرجها على قائمة الطعام الخاصة بك، تُصنع هذه التوابل من الفلفل المجفف، بجانب مذاقها الرائع، تمنح الجسم العديد من الفوائد التي لايمكن أن تتجاهلها، نقلًا عن "healthline".
توجد أنواع مختلفة للبابريكا، حيث يوجد منها ما يميل لونه إلى الأحمر أو الأخضر، تستخدم عالميًا، وتقدم بجانب أطباق الأرز الرئيسية، وبالنسبة للقيمة الغذائية، تحتوي على البروتين، والدهون الصحية والكربوهيدرات، إضافة إلى الألياف الغذائية وفيتامين (E، B6)، وتحتوي على نسبة معقولة أيضًا من الحديد، إضافة إلى ذلك
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اطعمة-تحارب-التعب

إذا كنت تشعر بالضعف والتعب فإليك قائمة بأفضل الأطعمة

في كثير من الأحيان قد تشعر بأن طاقتك انتهت ولا تستطيع القيام ببعض الأعمال الضرورية، وبالتالي يصيبك التدهور الشديد. الأطعمة والمشروبات تحتوي فى الغالب على نسبة عالية من الكربوهيدرات، خاصة من السكر أو الكافيين، فهذه الأشياء ستمنحك دفعة مؤقتة، لكنها غالبًا ما يعقبها تعطل، إذن تبحث عن أطعمة تحسن من طاقتك لأطول فترة ممكنة، وبالتالي تحتاج إلى بعض العناصر الغذائية لتشعر بالصحة والحيوية، حيث يستخدم جسمك تلك العناصر لإنتاج الطاقة على المستوى الخلوي، لذا تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit.
عدم-تناول-كميات-كافية-من-الطعام

ماذا يحدث لجسمك عند عدم تناول طعام كافٍ؟

تخيل في يوم استيقظت باكرًا للذهاب للعمل ولم تجد كميات كافية من البنزين في السيارة، من المؤكد إنك لن تستطيع قيادتها، وفي يوم ثاني تود أن تتناول عصير برتقال لكن وجدت إنه لا يوجد تيار كهربائيًا لتشغيل ماكينة عصير البرتقال، وبالتالي فإن الطعام أيضًا بمثابة الوقود الأساسي لتشغيل العمليات الحيوية في الجسم على أكمل وجه، وعند حدوث أي خلل في الوجبات المتناولة، ستتعرض للتعب والإرهاق الشديد، بجانب الشعور بالكسل وعدم القدرة على الإنجاز، نقلًا عن "timesofindia".
فاكهة-الماندرين

فاكهة الماندرين.. تقلل الكوليسترول وتقي من السرطان

هل سمعت ذات مرة عن فاكهة تسمى "الفاكهة القبيحة"؟ الفواكه بشكل عام تتميز بمظهر ومذاق رائعين، أما بالنسبة للفاكهة القبيحة، فهي هجين استوائي وتعد من مشتقات الجريب فروت والبرتقال، أي تنضم إلى عائلتهما، وتعرف أيضا باسم الماندرين (اليوسفي)، وتعد من أنواع الحمضيات الحلوة صغيرة الحجم، وبالتالي يجب ألا نعير انتباهًا إلى مسمياتها، والنظر فقط إلى الفوائد الصحية والعلاجية؛ فهي على سبيل المثال، تساعد بشكل كبير في فقدان الوزن ومضادة للالتهابات وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، نقلا عن "health line".
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فوائد-التوت

يعالج الإسهال والالتهابات.. تعرف على فوائد التوت

من الفواكه التي تأتي في فصل الصيف، وتتميز بالعديد من الفوائد الصحية "التوت"، وتوجد أنواع مختلفة من التوت؛ على سبيل المثال: التوت البري والتوت الأسود، وكل منهما من الأنواع الشائعة بشكل كبير في الدول العربية. وعلى الرغم من صغر حجمه فإنه يتميز بالعديد من الفوائد، ومنها -على سبيل المثال- الحفاظ على العينين من الأمراض، إضافة إلى منح القلب معدلات عالية من الصحة، ما يؤدي إلى تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "organic facts".
مرضى-القلب-في-رمضان

للحفاظ على صحة القلب.. اتبع 4 نصائح مهمة

إذا أحضرت ميكروسكوبا لتفحص جسمك، ستجد أنك تتكون من أنسجة صغيرة تُرى بالعين المجردة، ومن ثم فإن كل عضو من أعضائك الحيوية ما هو إلا مجموعة من الأنسجة الصغيرة، والقلب من أهم الأعضاء الموجودة في جسمك، فمثلما الماء سر الوجود، فالقلب أيضا سر وجودك فى هذه الحياة، ويجب اتباع بعض الأساليب الصحية التي تحافظ على صحة قلبك على المدى البعيد؛ مثل شرب كميات كافية من المياه، واتباع نظام غذائي صحي، إضافة إلى ممارسة الرياضة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "live strong".
مرضى-القلب-في-رمضان

للوقاية من مرض الشريان التاجي.. تناول السبانخ والبيض

تتنوع الأمراض وتختلف من نوع لآخر، ولكن تختلف من حيث الخطورة والانتشار، فعند الحديث عن أقوى وأهم عضلة في جسم الإنسان، فلا بد من أن نذكر القلب، فتعد الأمراض المتعلقة بالقلب من أخطر ما يمكن أن يصيب الإنسان، خاصة النوبات القلبية ومرض الشريان التاجي؛ لذا يُنصح بالذهاب للطبيب بشكل منتظم كل ثلاثة أشهر لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على معدل سرعة النبضات. هل تعرف أن أكثر ما يقتل القلب هو الحزن والتوتر، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى الوفاة؟! نقلا عن "daily health post".
فاكهة-الماندرين

فاكهة الماندرين.. تقلل الكوليسترول وتقي من السرطان

هل سمعت ذات مرة عن فاكهة تسمى "الفاكهة القبيحة"؟ الفواكه بشكل عام تتميز بمظهر ومذاق رائعين، أما بالنسبة للفاكهة القبيحة، فهي هجين استوائي وتعد من مشتقات الجريب فروت والبرتقال، أي تنضم إلى عائلتهما، وتعرف أيضا باسم الماندرين (اليوسفي)، وتعد من أنواع الحمضيات الحلوة صغيرة الحجم، وبالتالي يجب ألا نعير انتباهًا إلى مسمياتها، والنظر فقط إلى الفوائد الصحية والعلاجية؛ فهي على سبيل المثال، تساعد بشكل كبير في فقدان الوزن ومضادة للالتهابات وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، نقلا عن "health line".
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