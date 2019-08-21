للحفاظ على قلب صحي.. ضع البابريكا في نظامك الغذائي

تفيد البابريكا بشكل كبير في إدارة معدلات الكوليسترول، وبشكل خاص، تساعد في زيادة معدلات الكوليسترول الجيدة في الدم، وذلك يرتبط بشكل كبير بتقليل خطورة أمراض القلب.

تحرير:إسراء سليمان ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

فوائد البابريكا

يحتاج الطعام إلى بعض من اللمسات السحرية، على سبيل المثال رشة الملح تعتبر من الأساسيات للحصول على طعام شهي، فهل تتخيل أن حبات قليلة من الملح تحول مذاق الطعام بالكامل، كما توجد التوابل التي لا يخلو منها أي مطبخ على سبيل المثال الكركم والزنجبيل والقرفة والكمون، كما توجد الـ "بابريكا"، حيث تعد من أهم التوابل التي يجب أن تدرجها على قائمة الطعام الخاصة بك، تُصنع هذه التوابل من الفلفل المجفف، بجانب مذاقها الرائع، تمنح الجسم العديد من الفوائد التي لايمكن أن تتجاهلها، نقلًا عن "healthline".

توجد أنواع مختلفة للبابريكا، حيث يوجد منها ما يميل لونه إلى الأحمر أو الأخضر، تستخدم عالميًا، وتقدم بجانب أطباق الأرز الرئيسية، وبالنسبة للقيمة الغذائية، تحتوي على البروتين، والدهون الصحية والكربوهيدرات، إضافة إلى الألياف الغذائية وفيتامين (E، B6)، وتحتوي على نسبة معقولة أيضًا من الحديد، إضافة إلى ذلك