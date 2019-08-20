أول تعليق من ناصر ماهر عقب رحيله لسموحة

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م

ناصر ماهر

في أول تعليق عقب انتقاله لصفوف سموحة على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ودع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "الحمدلله تم انتقالي لمدة موسم على سيبل الإعارة إلى نادي سموحة الكبير خطوة مهمة وأتمنى التوفيق من ربنا". وتابع: "أشكر النادي الأهلي وكل من انتقدني وكل من اتكلم عليا بشكل كويس ولو في حد اتكلم عليا بشكل مش كويس أنا بشكركم لأني فعلا اتعلمت وفهمت حاجات مهمة أوي في حياتي خلال السنة دي داخل النادي الأهلي العظيم".

وواصل: "بشكر كل اللاعبين في النادي الأهلي لاعيبة محترمة ورجالة بتمنى لكم التوفيق في بطولة إفريقيا وبشكر جمهور الأهلي الحقيقي". واختتم: "أخيرًا مبسوط جدا إني هتعامل مع كابتن حسام حسن واحد من أفضل المدربين في مصر. (وكل الشكر والتقدير لنادي سموحة والمهندس فرج عامر، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا جميعًا،