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تحاليل أولية.. مخلفات الذبح سبب ديدان شاطئ الدخيلة

تحرير:أحمد الزغبي ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قال اللواء محمود نافع رئيس هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن التحاليل الأولية لعينات المياه التي أخذت من شاطئ الدخيلة العام الذي انتشرت عليه ديدان، كشفت عن أن سببها مخلفات الذبح وجلود الحيوانات التي ألقيت خلال الفترة الماضية على الشاطئ. وأضاف نافع لـ"التحرير" أن تلك الديدان كانت في الأماكن شديدة العفونة المتواجد بها المخلفات التي تظهر في المياه الراكدة والقمامة والمخلفات الصلبة وتواجدها كان على مسافة من 10 إلى 15 مترا وتم عمل مسح لمكان تجمع الديدان بالكامل.
وكلف الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية لجنة علمية من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وجهاز شئون البيئة، وشركة الصرف الصحي معهد علوم البحار، بالتوجه إلى الشاطئ، للوقوف على أسباب ظهور الديدان فيه بشكل مفاجئ واستمر العمل في الشاطئ لمدة يومين. وتقدم النائب مصطفى محمود الطلخاوي، عضو مجلس النواب
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«مبادرة شباب الإخوان».. مراجعة أم مناورة؟

فى خطوة جاءت تأكيدا على فشل جماعة الإخوان المحظورة بحكم قضائي، فى التعامل مع المشهد السياسى فى مصر عقب نشوب ثورة الثلاثين من يونيو، أرسل 1350 من شباب الجماعة في السجون، برسالة إلى المسؤولين في الدولة يطلبون العفو، معلنين رغبتهم في مراجعة أفكارهم التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة، ومعربين عن استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف وعن ولائهم للجماعة وقياداتها. رسالة شباب الجماعة، مفادها أن عددا كبيرا جدا من الشباب قد وَعَوْا الدرس، وأدركوا في ظلمات السجون ما لم يدركوه وهم خارج أسوارها، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد لمراجعة مواقفهم.
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السيسي: استمرار نظام التقييم الجديد بالثانوية العامة

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تطبيق نظام التعليم الجديد، الذي بدأ تفعيله في مرحلة رياض الأطفال منذ سبتمبر 2018، وصولاً لتحقيق أهدافه وتعميم الاستفادة منه على أكبر عدد من الطلاب على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، وكذلك استعدادات العام الدراسي الجديد.
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السيسي يبحث آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم. وتناول الاجتماع آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، وكذلك استعدادات العام الدراسي الجديد، وأكد الرئيس السيسي، أهمية عملية صياغة ثقافة تطوير التعليم في إطار النهج الاستراتيجي لبناء الإنسان المصري. ووجه السيسي، بالتوسع في دور بنك المعرفة، واستخدامه كمنصة قومية للعلم والمعرفة والبحث العلمي، وعرض وزير التعليم الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية لمنظومة التعليم الجديدة.
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منح أبطال منتخب اليد للناشئين وسام الرياضة من الدرجة الأولى

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام الرياضة من الطبقة الأولى، لأعضاء المنتخب الوطني لناشئين كرة اليد، مشيدا بما حققوه وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر، موجها بتوفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في كرة اليد، بعدما استقبلهم الرئيس، اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته بقصر القبة في مصر الجديدة، بعد تحقيقهم إنجازا عالميا قبل يومين، إذ فازوا ببطولة كأس العالم لكرة اليد للنائشئين 19 عاما، التي أقيمت في دولة مقدونيا خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس الجاري،
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الأوقاف: يجوز نقل المسجد أو الضريح للمصلحة العامة

أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة، مثل اعتراضه تطوير طريق تقتضي الحاجة الملحة تطويره، بحيث لا يتم ذلك إلا بنقل مكان المسجد إلى مكان آخر. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن ما تقوم به الأوقاف من عمليات إحلال وتجديد وصيانة وفرش لبيوت الله (عز وجل) عمل غير مسبوق في تاريخ الوزارة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بخدمة بيوت الله مبنى ومعنى. ونفّذت محافظة الإسكندرية قرار هدم مسجد سيدي أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة كرموز، فجر اليوم الإثنين، بهدف استكمال تنفيذ مشروع محور المحمودية المعروف باسم "شريان الأمل.
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محافظ الإسكندرية: عقوبة الذبح المخالف غلق وغرامة

حذر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، من ذبح الأضاحي خارج المجازر العمومية، سواء قبل أو أثناء عيد الأضحى المبارك، مؤكدا اتخاذ قرارات فورية ضد أي مخالف من أصحاب محال الجزارة، تبدأ بتوقيع غرامة مالية فورية قدرها 2000 جنيه لمن يقوم بالذبح خارج المجازر وتصل الغرامات إلى غلق أي منشأة مخالفة وذلك ليكون لها تأثير رادع على المخالفين وشدد على مسؤولي مديرية الطب البيطرى بضرورة القيام بحملات مستمرة فى شوارع المدينة وذلك لضبط عملية الذبح بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.
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9 شروط.. برهامي يستلم تصريح الخطابة من الأوقاف

بعد غياب استمر لأكثر من عامين، يعود الشيخ ياسر برهامي للخطابة مجددا على منابر المساجد التابعة لوزارة الأوقاف وبتصريح رسمي، حيث أعلنت مديرية الأوقاف فى محافظة الإسكندرية منح تصريح بالخطابة للشيخ ياسر برهامي، المتحدث باسم الدعوة السلفية، على المنابر، وتقرر ندبه لإلقاء الخطبة على منبر مسجد الخلفاء الراشدين الكائن بمنطقة أبو سليمان، شرق الإسكندرية، ونوهت المديرية بأن التصريح الخاص للشيخ ياسر برهامي للعمل بإلقاء الخطبة مدته شهر كامل، وهو الشهر الجاري أغسطس.
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السياحة تطارد «المبتزين» على شواطئ الإسكندرية

شن اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، حملة على الشواطئ بدأها من شاطئ رأس التين الشرقي والغربي، وشاطئ الأنفوشي بنظام "الخدمة لمن يطلبها"، وكافيتريا البستان، حيث وجه بتوقيع عدد من المخالفات نظرا لسوء حالة النظافة وارتفاع قيمة تذاكر الدخول، كما رصد وجود بعض الكلاب بحوزة أصحابها، ما يشكل مخالفة صريحة لبنود كراسة الشروط، وتم توقيع الغرامة المستحقة قبل أن يتجول بين شماسي المصطافين، إذ نبه عليهم عدم الخضوع لأي ابتزاز أو دفع أي إكراميات والإبلاغ فورا عن أي مخالفة يتعرضون لها.
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