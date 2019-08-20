تحاليل أولية.. مخلفات الذبح سبب ديدان شاطئ الدخيلة

تحرير:أحمد الزغبي ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م

صورة أرشيفية

قال اللواء محمود نافع رئيس هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن التحاليل الأولية لعينات المياه التي أخذت من شاطئ الدخيلة العام الذي انتشرت عليه ديدان، كشفت عن أن سببها مخلفات الذبح وجلود الحيوانات التي ألقيت خلال الفترة الماضية على الشاطئ. وأضاف نافع لـ"التحرير" أن تلك الديدان كانت في الأماكن شديدة العفونة المتواجد بها المخلفات التي تظهر في المياه الراكدة والقمامة والمخلفات الصلبة وتواجدها كان على مسافة من 10 إلى 15 مترا وتم عمل مسح لمكان تجمع الديدان بالكامل.

وكلف الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية لجنة علمية من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وجهاز شئون البيئة، وشركة الصرف الصحي معهد علوم البحار، بالتوجه إلى الشاطئ، للوقوف على أسباب ظهور الديدان فيه بشكل مفاجئ واستمر العمل في الشاطئ لمدة يومين. وتقدم النائب مصطفى محمود الطلخاوي، عضو مجلس النواب