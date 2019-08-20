رسميًا.. هشام محمد ينتقل للاتحاد في صفقة انتقال حر

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ م

هشام محمد

إنتقل هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة لقدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف فريق الاتحاد السكندري، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بداية من الموسم الجديد، بعدما قررت إدارة الأهلي فسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضي ومن ثم بات حراً في الإنتقال لأي ناد. واجتمع هشام محمد مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري في جلسة عٌقدت عصر اليوم من أجل انهاء المفاوضات والوصول لاتفاق مناسب بين الطرفين، ووقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الاتحاد في حضور وكيل أعماله وتم حسم كافة التفاصيل قبل التوقيع.

وتلقى هشام محمد العديد من العروض عقب إنهاء علاقته بالأهلي، وأشاد طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر، بالإمكانيات الفنية للاعب صاحب الخبرات الكبيرة وأكد أنه سيكون إضافة قوية لخط وسط الفريق السكندري. وبدأ هشام محمد مسيرته في صفوف ناشئين النادي الأهلي ولعب لناديي سموحة ومصر للمقاصة وأدى معهما بشكل