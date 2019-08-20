صلاح: مستعد لخسارة لقب الهداف مقابل التتويج بالدورى

تحرير:محمد جمال ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م

محمد صلاح

كشف محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصرى، أنه على اتم الاستعداد للتضحية بلقب هداف الدورى الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، مقابل أن يتوج الريدز بالدورى، مشيرا إلى أنه لن ينزعج حال خسارة لقب الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي، في حالة تتويج ليفربول بالبريميرليج. وقال محمد صلاح خلال حوار له مع شبكة "سى إن إن": "بالطبع، أرغب في الحصول على لقب الهداف للموسم الثالث على التوالي، لكن فوز ليفربول بالألقاب يأتي فى المقام الأول، خاصة إذا كان ذلك اللقب هو البريميرليج".

وعن إمكانية خسارة لقب الهداف، مقابل تتويج ليفربول بلقب البريميرليج، أجاب قائلا: "بكل تأكيد، قد أتوج بالحذاء الذهبي مرة أخرى في الموسم التالي، ورغم أنني لست مهاجمًا، وألعب كجناح، وظيفتي ليست فقط تسجيل الأهداف، بل مساعدة زملائي على التسجيل". واختتم تصريحاته قائلا: "أنا مرتاح لذلك، هذه ليست وظيفتي الأساسية

وعن إمكانية خسارة لقب الهداف، مقابل تتويج ليفربول بلقب البريميرليج، أجاب قائلا: "بكل تأكيد، قد أتوج بالحذاء الذهبي مرة أخرى في الموسم التالي، ورغم أنني لست مهاجمًا، وألعب كجناح، وظيفتي ليست فقط تسجيل الأهداف، بل مساعدة زملائي على التسجيل".



واختتم تصريحاته قائلا: "أنا مرتاح لذلك، هذه ليست وظيفتي الأساسية مثل المهاجم الصريح، الذى وظيفته أن يسجل فقط، ولكن الجناح ليس عليك تسجيل الأهداف فقط، بل صناعتها أيضا، واللعب مع الفريق والقيام ببعض المهام الدفاعية أيضا".



وسجل صلاح 44 هدفًا في جميع المسابقات خلال موسمه الاول مع الريدز وأكمل مشوار تألقه بتسجيله 27 هدفًا خلال الموسم الماضي، كما توج بلقب هداف البريميرليج موسمين متتاليين.