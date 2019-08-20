رياضة

صلاح: مستعد لخسارة لقب الهداف مقابل التتويج بالدورى

تحرير:محمد جمال ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م
محمد صلاح
محمد صلاح
كشف محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصرى، أنه على اتم الاستعداد للتضحية بلقب هداف الدورى الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، مقابل أن يتوج الريدز بالدورى، مشيرا إلى أنه لن ينزعج حال خسارة لقب الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي، في حالة تتويج ليفربول بالبريميرليج. وقال محمد صلاح خلال حوار له مع شبكة "سى إن إن": "بالطبع، أرغب في الحصول على لقب الهداف للموسم الثالث على التوالي، لكن فوز ليفربول بالألقاب يأتي فى المقام الأول، خاصة إذا كان ذلك اللقب هو البريميرليج".
وعن إمكانية خسارة لقب الهداف، مقابل تتويج ليفربول بلقب البريميرليج، أجاب قائلا: "بكل تأكيد، قد أتوج بالحذاء الذهبي مرة أخرى في الموسم التالي، ورغم أنني لست مهاجمًا، وألعب كجناح، وظيفتي ليست فقط تسجيل الأهداف، بل مساعدة زملائي على التسجيل". واختتم تصريحاته قائلا: "أنا مرتاح لذلك، هذه ليست وظيفتي الأساسية
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برئاسة الجنايني.. الفيفا يعلن تشكيل لجنة اتحاد الكرة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وأكد الاتحاد الدولى عبر موقعه الرسمى مساء اليوم الثلاثاء، أن أعضاء اللجنة المؤقتة التي تم الإعلان عنها، لا يحق الترشح على أى منصب فى الانتخابات المقبلة.
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ميتشو يبدأ مهمته في الزمالك بجلسة مع اللاعبين

بدأ الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميًّا، حيث تواجد بملعب النادي بميت عقبة، لقيادة تدريبات الفارس الأبيض المقامة حاليًّا، ومعه أيمن عبدالعزيز المدرب، وأحمد عبدالرءوف المدرب المساعد، وأنطونيو مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وعقد ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين شرح لهم خطة أول تدريب له، مطالبًا الجميع ببذل أقصى الجهد والعمل الدائم على النجاح، وتحقيق البطولات وذلك بالالتزام والجهد والعمل الجاد.
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رسالة مؤثرة من لاسارتي للاعبي الأهلي في حفل وداعه

أقام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حفل وداع للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق، قبل انطلاق مران الفريق الجماعي الذي أقيم على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وذلك عقب إقالته بعد الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد وتوديع كأس مصر من دور الـ16. وأحضر مسؤولو فريق الكرة بالنادي تورتة وودعوا لاسارتي، وقال الأوروجوياني للاعبين: "أشكركم جميعا على الفترة السابقة والجهد الكبير المبذول، الأهلي فريق عظيم واشتركنا واجتهدنا طوال الفترة السابقة وأنصحكم بالتكاتف وأن تظلوا مترابطين دائما لاستمرار مسيرة الانتصارات".
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محمد-صلاح

محمد صلاح: «أنا مش منافق وموقفي لم يتغير من المرأة»

علق محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى ونجم فريق ليفربول الإنجليزى اليوم الإثنين، على الاتهامات التي وجهت ضده بالنفاق بشأن حقوق المرأة، وذلك بعد تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والتى فسرت بأنها تدافع عن عمرو وردة، بينما صرح لمجلة "تايمز من قبل أن المرأة تحتاج أن تعامل بشكل أفضل فى الشرق الأوسط، وأشار صلاح إلى أنه لا يزال يدافع عن حقوق المرأة". وقال محمد صلاح فى حوار أجراه مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية: "موقفي لم يتغير بعد تغريدة وردة أو قبلها، الناس تفهم ما أقوله بشكل مخطئ".
ليفربول

ماني يقود ليفربول للفوز على ساوثهامتون

خطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره ساوثهامتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "سانت ميريز"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليج"، سجل ساديو مانى هدف التقدم للريدز، وضاعف فيرمينو النتيجة للضيوف، قبل أن يقلص داني إنجز الفارق لأصحاب الأرض، ليرفع رفقاء صلاح رصيدهم إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتًا في المقابل فشل ساوثهامتون في الحصول على أي نقاط للمباراة الثانية على التوالي.
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صلاح في مواجهة شباكه المفضلة بالدوري الإنجليزي اليوم

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يرحل ليفربول إلى ملعب سانت ميريز لمواجهة ساوثهامبتون في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل الليفر المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما لا يملك ساوثهامبتون أي رصيد من النقاط في المركز الـ17، وخسر ساوثهامبتون آخر 4 مباريات في الدوري أمام ليفربول، واهتزت شباكه في تلك المواجهات بـ11 هدفًا وسجل هدفًا وحيدًا، ولم يخسر الليفر في آخر 6 مباريات خاضها خارج أرضه في الدوري أمام ساوثهامبتون، ولكن خسر الليفر أمام ساوثهامبتون 3 مباريات في جميع المسابقات تحت قيادة يورجين كلوب.
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محمد صلاح: سرعتي تساعدني في حسم كثير من المباريات

أكد النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، أن السرعة من الأمور المهمة للغاية في كرة القدم، مشيرًا إلى أنها قد لا تكون موهبة، لكنها تحتاج للتدريب كثيرًا ومزيد من الطاقة. وتوج صلاح مع فريقه ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، مساء الأربعاء، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز.
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