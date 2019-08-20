لاسارتي يحصل على الشرط الجزائي من الأهلي
تحرير:أحمد سعيد
٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٤ م
لاسارتي
تواجد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مقر النادي بالجزيرة، من أجل إنهاء كل إجراءات فسخ التعاقد مع النادي، بعد إقالته من تدريب المارد الأحمر عقب توديع مسابقة كأس مصر والخسارة من فريق بيراميدز، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على استاد الجيش ببرج العرب.
وعقد لاسارتي جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لتقديم التقارير الخاصة بالفريق وتوضيح أسماء الراحلين، قبل أن يودع اللاعبين ويجمع حقائبه للرحيل.
وأنهى أمير توفيق مدير إدارة التعاقدت بالأهلي كل إجراءات فسخ تعاقد المدرب الأوروجوياني، وحصل على 240 ألف دولار شرط جزائي نظير فسخ التعاقد، بخلاف راتب شهر أغسطس الجاري المقدر بـ120 ألف دولار، لتتكبد خزينة الأهلي 360 ألف دولار، بما يقدر بنحو 6 ملايين جنيه، نظير فسخ التعاقد مع لاسارتي.
يذكر أنه قررت لجنة
وأنهى أمير توفيق مدير إدارة التعاقدت بالأهلي كل إجراءات فسخ تعاقد المدرب الأوروجوياني، وحصل على 240 ألف دولار شرط جزائي نظير فسخ التعاقد، بخلاف راتب شهر أغسطس الجاري المقدر بـ120 ألف دولار، لتتكبد خزينة الأهلي 360 ألف دولار، بما يقدر بنحو 6 ملايين جنيه، نظير فسخ التعاقد مع لاسارتي.
يذكر أنه قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، بحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي توجيه الشكر لمارتن لاسارتي ومعاونيه، وتعيين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي في الوقت المُقبل.
وما زال الأهلي يتلقى حاليًّا العشرات من السير ذاتية للمدربين، حيث سيجري مناقشتها والاستقرار على الأفضل منها تمهيدًا لبدء التفاوض مع من سيتم رؤية أنه يستحق تولي مسئولية قيادة القلعة الحمراء.