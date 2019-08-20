رياضة

لاسارتي يحصل على الشرط الجزائي من الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٤ م
لاسارتي
لاسارتي
تواجد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مقر النادي بالجزيرة، من أجل إنهاء كل إجراءات فسخ التعاقد مع النادي، بعد إقالته من تدريب المارد الأحمر عقب توديع مسابقة كأس مصر والخسارة من فريق بيراميدز، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على استاد الجيش ببرج العرب. وعقد لاسارتي جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لتقديم التقارير الخاصة بالفريق وتوضيح أسماء الراحلين، قبل أن يودع اللاعبين ويجمع حقائبه للرحيل.
وأنهى أمير توفيق مدير إدارة التعاقدت بالأهلي كل إجراءات فسخ تعاقد المدرب الأوروجوياني، وحصل على 240 ألف دولار شرط جزائي نظير فسخ التعاقد، بخلاف راتب شهر أغسطس الجاري المقدر بـ120 ألف دولار، لتتكبد خزينة الأهلي 360 ألف دولار، بما يقدر بنحو 6 ملايين جنيه، نظير فسخ التعاقد مع لاسارتي. يذكر أنه قررت لجنة
اقرأ المزيد
اتحاد-الكرة

برئاسة الجنايني.. الفيفا يعلن تشكيل لجنة اتحاد الكرة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وأكد الاتحاد الدولى عبر موقعه الرسمى مساء اليوم الثلاثاء، أن أعضاء اللجنة المؤقتة التي تم الإعلان عنها، لا يحق الترشح على أى منصب فى الانتخابات المقبلة.
ميتشو 3

ميتشو يبدأ مهمته في الزمالك بجلسة مع اللاعبين

بدأ الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميًّا، حيث تواجد بملعب النادي بميت عقبة، لقيادة تدريبات الفارس الأبيض المقامة حاليًّا، ومعه أيمن عبدالعزيز المدرب، وأحمد عبدالرءوف المدرب المساعد، وأنطونيو مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وعقد ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين شرح لهم خطة أول تدريب له، مطالبًا الجميع ببذل أقصى الجهد والعمل الدائم على النجاح، وتحقيق البطولات وذلك بالالتزام والجهد والعمل الجاد.
حفلة-لاسارتي-في-الأهلي‎ (2)

رسالة مؤثرة من لاسارتي للاعبي الأهلي في حفل وداعه

أقام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حفل وداع للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق، قبل انطلاق مران الفريق الجماعي الذي أقيم على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وذلك عقب إقالته بعد الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد وتوديع كأس مصر من دور الـ16. وأحضر مسؤولو فريق الكرة بالنادي تورتة وودعوا لاسارتي، وقال الأوروجوياني للاعبين: "أشكركم جميعا على الفترة السابقة والجهد الكبير المبذول، الأهلي فريق عظيم واشتركنا واجتهدنا طوال الفترة السابقة وأنصحكم بالتكاتف وأن تظلوا مترابطين دائما لاستمرار مسيرة الانتصارات".
اقرأ المزيد من الأخبار
احماء-الاهلى-وبيراميدز‎ (6)

هادي خشبة: هذا المدرب هو الأنسب لقيادة الأهلي

قال هادي خشبة، نجم الأهلي السابق، إن هناك فارقا فنيا كبيرا بين الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، الأوروجوياني لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر، وذلك بعدما سقط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد برج العرب، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، مؤكدًا في تصريحات تليفزيونية، أن المدرب ديسابر تفوق بشكل كبير على نظيره وأدار المباراة بكل حرفية.
عبد-السعيد-بيراميدز (3)

أرقام لا تفوتك من تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
لاسارتى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (2)

لاسارتي يعلق على التتويج بالدوري رغم فارق الـ15 نقطة

علق مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تتويج فريقه ببطولة الدوري رقم 41 في تاريخ القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الفوز بالدوري في الموسم الماضي أثبت أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم. وقال لاسارتي لصحيفة "لا فوث دا جاليثيا" الإسبانية: "وجدت نفسي في بلد جديد وثقافة جديدة وكان علي التأقلم سريعا، توليت المسؤولية في 28 ديسمبر الماضي وكنا لعبنا أقل من نصف عدد مباريات الدوري وكنا خلف متصدر الدوري بـ15 نقطة ولكننا كنا لعبنا مباريات أقل".
لاسارتى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (2)

أزمة في قائمة الأهلي..ولاسارتي يستقر على قيد الثلاثي

علمت «التحرير» من مصادر بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، استقر على قيد 3 لاعبين في قائمة الفريق المحلية من 7 لاعبين لم يتم حسم مصيرهم، استعدادًا للموسم الجديد، إذ عقد لاسارتي جلسات مع جهازه الفني وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وأبلغهم بقراره النهائي بشأن اللاعبين الذي يريد استمرارهم بالفريق. ويتبقى للأهلي 4 مقاعد شاغرة في القائمة المحلية، حيث تم قيد 26 لاعبًا فقط في القائمة المحلية، كما تم قيدهم أيضا في القائمة الإفريقية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org