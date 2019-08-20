منال والحما.. ماذا جرى في شقة «الزلزال» بالمقطم؟

انهارت زوجة الابن وأقرت بارتكاب الحادث مشيرة إلى أن حماها كان دائم محاولة اغتصابها وكثيرا ما اشتكت لزوجها إلا أنه لم يصدقها والنيابة العامة تقرر اصطحابها لتمثيل الجريمة
لم يراع الرجل الستيني، شيبة شعره الذي يخبرك بسنه المتقدم، اقتحم غرفة النوم على زوجة ابنه، محاولا اغتصابها، فما كان منها إلا أن تخلصت منه بسكين، وأمرت نيابة المقطم، اليوم الثلاثاء، بحبس االمتهمة بقتل حماها، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، بعدما أدلت باعترافات تفصيلية عن كواليس ما جرى يوم الواقعة، وقررت النيابة اصطحاب المتهمة إلى مسرح الجريمة، لتمثيلها، كما طلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة.
أقرت المتهمة منال، صاحبة الـ25 عاما، خلال التحقيقات، بارتكاب الجريمة بسبب تكرار تحرش المجني عليه بها، وأنها اشتكت لزوجها أفعال والده، إلا أنه لم يصدقها وحاول إقناعها أنه لم يقصد التحرش بها، وقالت «رغم محاولاتي تجنب حمايا إلا أنه كان ينتهز أي فرصة للتحرش بي، ويوم الحادثة اقتحم غرفة نومي وتحرش بي
أقرت المتهمة منال، صاحبة الـ25 عاما، خلال التحقيقات، بارتكاب الجريمة بسبب تكرار تحرش المجني عليه بها، وأنها اشتكت لزوجها أفعال والده، إلا أنه لم يصدقها وحاول إقناعها أنه لم يقصد التحرش بها، وقالت «رغم محاولاتي تجنب حمايا إلا أنه كان ينتهز أي فرصة للتحرش بي، ويوم الحادثة اقتحم غرفة نومي وتحرش بي في غياب زوجي، وعندما عنفته تعدى علي بالسب».
وأكملت مشيرة إلى أنها استعانت بسكين من الغرفة ووجهت له عدة طعنات بالصدر دفاعا عن شرفها، فيما أكد مصدر أمني أن المتهمة بعد ارتكاب الجريمة صرخت وادعت عثورها على الجثة لإيهام الجيران بقيام مجهول بقتل حماها، حتى اعترفت بارتكاب الجريمة بمبرر الدفاع عن نفسها.
تلقى المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، بلاغا من الأهالي بعثورهم على جثة رجل يبلغ من العمر 57 عاما، مقتولا أثر مشاجرة بينه وبين زوجة ابنه، بمنطقة مساكن الزلزال، تبين من الفحص أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة ابنه، تم ضبطها بمعرفة الرائد محمد فتحي معاون المباحث.
وقفت المتهمة تسرد كيف ارتكبت جريمتها، مشيرة إلى أنها لم تتخيل يوما أن يقدم حماها الذي تخطى الستين من عمره، على التحرش بها، فقد كانت تتعامل معه على أنه والدها، وبخاصة أن زوجها كان دائما ما يحثها على بره والعناية والاهتمام بشئونه، وبالفعل كانت تبره مثلما تبر والدها.
وتابعت: ضحك عليه الشيطان، وفوجئت بيه داخل عليا أوضة نومي، وبيعمل حاجات غريبة بإيده، لغاية ما قرب مني، حاولت أبعده بس هو مرضيش، وقرب مني وبدأ يلمس جسمي».
«جريت على الصالة وأنا خايفة منه»، تستطرد منال، موضحة أنها لم تجد مفرا من إبعاد حماها، إبراهيم، عنها سوى أن تحمل سكينا في يدها، كى ترهبه، إلا أنه لم يهتم بذلك، وعاود القرب منها ولمس جسدها بطريقة سيئة، فما كان منها إلا أن سددت له طعنة استقرت في صدره.
سقط حماها على الأرض، غارقا في دمائه، فما كان من «منال» إلا أن صرخت في جيرانها «الحقوا.. دخلت لقيت حمايا مقتول يا جماعة»، هرول الجيران بعدها ليجدوا بالفعل الحما قتيلا ملقى في أرضية الصالة، تم إخطار شرطة النجدة التي تحفظت على الجثة وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقل وكيلها لمسرح الحادث وناظر الجثة، وتبين إصابته بطعنة نافذة في صدره، وتبين سلامة منافذ الشقة، وأن المجني عليه يرتدي ملابسه كاملة.
رجال مباحث المقطم بدورهم، عكفوا على جمع التحريات اللازمة، واستمعت لأقوال الشهود، وقامت بتفريغ كاميرات المراقبة، وساور فريق البحث شك حول كون الحادث بدافع سرقة المجني عليه، إلا أنها استبعدت تلك الفرضية، بعد العثور على متعلقات المسن في أماكنها، وخلال مناقشة رجال المباحث لزوجة الابن، منال، تبين ارتباكها في بعض التفاصيل التي أوردتها في حديثها، قبل أن تقر وتنهار معترفة بارتكاب الحادث، وظلت تردد «كنت بدافع عن نفسي، كان عايز يغتصبني يا ناس».
النيابة العامة بدورها قررت حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، استعجلت كذلك تحريات إدارة البحث الجنائي حول ملابسات وتفاصيل الواقعة، وأمرت باستدعاء عدد من الجيران لسؤالهم حول علاقة المتهمة بالقتيل.