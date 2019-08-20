منال والحما.. ماذا جرى في شقة «الزلزال» بالمقطم؟

انهارت زوجة الابن وأقرت بارتكاب الحادث مشيرة إلى أن حماها كان دائم محاولة اغتصابها وكثيرا ما اشتكت لزوجها إلا أنه لم يصدقها والنيابة العامة تقرر اصطحابها لتمثيل الجريمة

تحرير:تهامى البندارى ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م

زوجة الابن المتهمة

لم يراع الرجل الستيني، شيبة شعره الذي يخبرك بسنه المتقدم، اقتحم غرفة النوم على زوجة ابنه، محاولا اغتصابها، فما كان منها إلا أن تخلصت منه بسكين، وأمرت نيابة المقطم، اليوم الثلاثاء، بحبس االمتهمة بقتل حماها، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، بعدما أدلت باعترافات تفصيلية عن كواليس ما جرى يوم الواقعة، وقررت النيابة اصطحاب المتهمة إلى مسرح الجريمة، لتمثيلها، كما طلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة.

أقرت المتهمة منال، صاحبة الـ25 عاما، خلال التحقيقات، بارتكاب الجريمة بسبب تكرار تحرش المجني عليه بها، وأنها اشتكت لزوجها أفعال والده، إلا أنه لم يصدقها وحاول إقناعها أنه لم يقصد التحرش بها، وقالت «رغم محاولاتي تجنب حمايا إلا أنه كان ينتهز أي فرصة للتحرش بي، ويوم الحادثة اقتحم غرفة نومي وتحرش بي