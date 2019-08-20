إحالة 6 من الإخوان الإرهابية في وادي النطرون للمفتي

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م

تعبيرية

أحالت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثامنة"، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رامه سعيد محمد، والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى، اليوم، 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى فضيلة المفتى للأخذ بالرأى فى إعدامهم لقيامهم بمشاركة 4 متهمين آخرين بالانضمام لجماعة محظورة تمثل خطرا على الأمن والسلم العام وحيازة بنادق آلية دون ترخيص وحيازة وتصنيع مفرقعات بأحد المنازل بوادى النطرون، تعرض حياة المواطنين للخطر وتسبب انفجارها فى وفاة "عبد العزيز محمد عبدالعزيز".

كما قضت المحكمة بتأجيل النطق بالحكم لجلسة 15 من شهر سبتمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين لتلك الجلسة على ذمة القضية 1171/2016 م جنايات وادى النطرون المقيدة برقم 64/ 2016م جنايات كلى جنوب دمنهور والمتهم فيها 10 عناصر من تنظيم الإرهابية بينهم "محمد حسنى جودة محمد بدوى 23 سنة طالب مقيم بكفر