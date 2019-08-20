جريمة

إحالة 6 من الإخوان الإرهابية في وادي النطرون للمفتي

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م
تعبيرية
تعبيرية
أحالت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثامنة"، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رامه سعيد محمد، والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى، اليوم، 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى فضيلة المفتى للأخذ بالرأى فى إعدامهم لقيامهم بمشاركة 4 متهمين آخرين بالانضمام لجماعة محظورة تمثل خطرا على الأمن والسلم العام وحيازة بنادق آلية دون ترخيص وحيازة وتصنيع مفرقعات بأحد المنازل بوادى النطرون، تعرض حياة المواطنين للخطر وتسبب انفجارها فى وفاة "عبد العزيز محمد عبدالعزيز".
كما قضت المحكمة بتأجيل النطق بالحكم لجلسة 15 من شهر سبتمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين لتلك الجلسة على ذمة القضية 1171/2016 م جنايات وادى النطرون المقيدة برقم 64/ 2016م جنايات كلى جنوب دمنهور والمتهم فيها 10 عناصر من تنظيم الإرهابية بينهم "محمد حسنى جودة محمد بدوى 23 سنة طالب مقيم بكفر
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حضانة-الاطفال

نيابة الباجور تحقق في واقعة بتر يد رضيع داخل حضانة

تباشر نيابة الباجور، التحقيقات في المحضر رقم 5689/ 2019 إداري الباجور، الخاص بواقعة بتر يد رضيع نتيجة الإهمال الطبي داخل إحدى الحضانات، نتيجة حقنة بطريقة خاطئة، وعقب تحرير والده محضرا يثبت فيه الواقعة، مطالبا بالتحقيق مع مسؤولي الحضانة المتسببة في الواقعة. وكشف محمود سلامة على، والد الطفل مالك، أنه تم إجراء عملية بتر لذراع نجله، الإثنين، بمستشفى شبين الكوم الجامعي، وأخبره الطبيب بأن الرئة غير مكتملة وأنه يحتاج لحضانة تنفس صناعي، وبعد بحث توجه إلى حضانة المستشفى الخاص.
كمين-العريش

مقتل 11 إرهابيا في اشتباكات مع الشرطة بالعريش

قُتل 11 من العناصر الإرهابية في مداهمة لقوات الشرطة لوكر تتخده تلك العناصر ملاذا لهم وانطلاقا لتنفيذ العمليات الإرهابية، في دائرة قسم العريش، وعثر بحوزتهم على أسلحة آلية وعبوات متفجرة، وقامت القوات بتمشيط المنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار نيابة أمن الدولة لمباشرة التحقيقات. وقالت الداخلية إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطنى حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور (دائرة قسم شرطة أول العريش) وكرًا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.
احمد-سليم-الامين-الاعلي-للاعلام (1)

ترحيل أحمد سليم لجهة غير معلومة للتحقيق معه في الرشوة

قامت جهات التحقيق المسؤولة بترحيل أحمدسليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جهة غير معلومة، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لبدء التحقيق معه في قضية الرشوة المتهم فيها بطلب مقابل مادي نظير إنهاء تراخيص خاصة بإحدى القنوات الفضائية. وقال الإعلامي مصطفى بكري، على موقع التواصل «تويتر» إن أحمد سليم ألقى القبض عليه متلبسا بعد فترة طويلة من المتابعة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة للتحقيق معه، وقال إن جهازا رقابيا رفيع المستوى كان يتابع القضية منذ فترة ويمتلك الأدلة والتسجيلات.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

لقيت سيدة وشخص مجهول الهوية مصرعهما، وأُصيب 9 آخرون، جميعهم من أبناء مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالقرب من نقطة منطقة تفتيش تابعة لمركز سمالوط، اليوم الثلاثاء، وجرى نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى عرب الزينة، والمصابين إلى المستشفى العام، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بوصول جثتين و 9 مصابين لمستشفى سمالوط وعرب الزينة، إثر حادث سير بالطريق الزراعي بزمام قرية قلوصنا التابعه للمركز.
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