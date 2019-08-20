ريبيري على بعد خطوة من فيورنتينا

تحرير:علي الزيني ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م

ريبيري

يبدو أن النجم الفرنسي فرانك ريبيري، سيستقر به الأمر في فيورنتينا الإيطالي بعد رحيله عن صفوف فريق بايرن ميونيخ الألماني، بعدما تعطلت المفاوضات مؤخرًا بسبب الضرائب، حسبما ذكرت صحيفة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن ريبيري يستعد حاليًّا للخضوع للكشف الطبي في نادي فيورنتينا، ومن المنتظر أن يوقع على عقود انضمامه خلال الأيام القليلة المقبلة ولمدة موسمين، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح، وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 3.5 مليون يورو.

وأنهى ريبيري رحلته مع البايرن فور انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الماضي، ليضع حدا لمسيرة دامت 12 عاما داخل ملعب أليانز أرينا، فاز خلالها بعدد هائل من الألقاب، على رأسها دوري أبطال أوروبا عام 2013، بالإضافة لـ9 ألقاب للبوندسليجا. وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في وقت سابق عن رفض ريبيري العرض الذي قدمه موناكو