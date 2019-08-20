رياضة

ريبيري على بعد خطوة من فيورنتينا

تحرير:علي الزيني ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م
ريبيري
ريبيري
يبدو أن النجم الفرنسي فرانك ريبيري، سيستقر به الأمر في فيورنتينا الإيطالي بعد رحيله عن صفوف فريق بايرن ميونيخ الألماني، بعدما تعطلت المفاوضات مؤخرًا بسبب الضرائب، حسبما ذكرت صحيفة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن ريبيري يستعد حاليًّا للخضوع للكشف الطبي في نادي فيورنتينا، ومن المنتظر أن يوقع على عقود انضمامه خلال الأيام القليلة المقبلة ولمدة موسمين، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح، وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 3.5 مليون يورو.
وأنهى ريبيري رحلته مع البايرن فور انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الماضي، ليضع حدا لمسيرة دامت 12 عاما داخل ملعب أليانز أرينا، فاز خلالها بعدد هائل من الألقاب، على رأسها دوري أبطال أوروبا عام 2013، بالإضافة لـ9 ألقاب للبوندسليجا. وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في وقت سابق عن رفض ريبيري العرض الذي قدمه موناكو
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اتحاد-الكرة

برئاسة الجنايني.. الفيفا يعلن تشكيل لجنة اتحاد الكرة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وأكد الاتحاد الدولى عبر موقعه الرسمى مساء اليوم الثلاثاء، أن أعضاء اللجنة المؤقتة التي تم الإعلان عنها، لا يحق الترشح على أى منصب فى الانتخابات المقبلة.
ميتشو 3

ميتشو يبدأ مهمته في الزمالك بجلسة مع اللاعبين

بدأ الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميًّا، حيث تواجد بملعب النادي بميت عقبة، لقيادة تدريبات الفارس الأبيض المقامة حاليًّا، ومعه أيمن عبدالعزيز المدرب، وأحمد عبدالرءوف المدرب المساعد، وأنطونيو مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وعقد ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين شرح لهم خطة أول تدريب له، مطالبًا الجميع ببذل أقصى الجهد والعمل الدائم على النجاح، وتحقيق البطولات وذلك بالالتزام والجهد والعمل الجاد.
حفلة-لاسارتي-في-الأهلي‎ (2)

رسالة مؤثرة من لاسارتي للاعبي الأهلي في حفل وداعه

أقام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حفل وداع للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق، قبل انطلاق مران الفريق الجماعي الذي أقيم على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وذلك عقب إقالته بعد الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد وتوديع كأس مصر من دور الـ16. وأحضر مسؤولو فريق الكرة بالنادي تورتة وودعوا لاسارتي، وقال الأوروجوياني للاعبين: "أشكركم جميعا على الفترة السابقة والجهد الكبير المبذول، الأهلي فريق عظيم واشتركنا واجتهدنا طوال الفترة السابقة وأنصحكم بالتكاتف وأن تظلوا مترابطين دائما لاستمرار مسيرة الانتصارات".
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ريبيري‎

زوجة ريبيري كلمة السر في اقترابه من الدوري الإيطالي

بات الفرنسي فرانك ريبيري، اللاعب السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني، على أعتاب الانضمام إلى الدوري الإيطالي في الموسم الجديد، ووفقًا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن ريبيري توصل إلى اتفاق مع نادي فيورنتينا بشأن شروط التعاقد. وأوضحت لاجازيتا ديللو سبورت، أن فرانك ريبيري صاحب الـ36 عامًا، سيوقع على عقد مدته سنتين، الجمعة المقبل، وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 3.5 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت في حالة احتلال الفريق لمركز مؤهل للبطولات الأوروبية.
بايرن-ميونيخ‎

بايرن يبدأ البحث عن اللقب الثامن تواليًا ضد برلين

يستهل بايرن ميونيخ، اليوم الجمعة، حملته نحو التتويج بلقب الدوري الألماني "بوندسليجا" الثامن على التوالي، عندما يستقبل هيرتا برلين في تمام الساعة 8:30 مساء على ملعب أليانز أرينا في بداية الموسم الجديد 2019- 2020، وتوج البايرن بلقب الدوري الموسم الماضي، مستغلا انخفاض مستوى منافسه بروسيا دورتموند في الجولات الأخيرة، ليحصد اللقب بفارق نقطتين، بعدما تأخر بـ9 نقاط عن دورتموند في شهر فبراير الماضي، وستكون مهمة مدرب البافاري نيكو كوفاتش الأساسية هذا الموسم، هي تعويض رحيل النجمين فرانك ريبيري وأرين روبين.
ليروي ساني

بايرن ميونيخ يبدأ التحرك لضم بديل ساني

بعد خبر إصابة ليروي ساني الصادم، قام مسؤولو العملاق الألماني بايرن ميونيخ، بتغيير بوصلتهم إلى لاعب أخر للتعاقد معه، استعدادا للموسم الجديد، حيث بدأ مسؤولو البايرن التحرك لضم الكرواتي إيفان بيريسيتش، جناح فريق إنتر ميلان الإيطالي. وأعلن مانشستر سيتي، اليوم الخميس، إصابة نجمه الألماني ليروي ساني بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه مع ليفربول في كأس الدرع الخيرية، وخضع اللاعب لفحوصات طبية في مانشستر طوال الأسبوع للتأكد من طبيعة إصابته، قبل أن يتم الإعلان الرسمي مساء اليوم.
بايرن-ميونخ-دورتموند

بايرن يجدد الصراع مع دورتموند في السوبر الألماني

يحتضن ملعب سيجنال إيدونا بارك، اليوم السبت، النسخة العاشرة من السوبر الألماني بشكله الجديد، وذلك عندما يواجه بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني وكأس ألمانيا الموسم الماضي، نظيره بروسيا دروتموند، وصيف الدوري الألماني الموسم الماضي، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً، ويتطلع بايرن ميونيخ اليوم للدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي، إذ تغلب حينها على إينتراخت فرانكفورت بخماسية نظيفة في المباراة التي احتضنها حينها ملعب كومرتسبانك أرينا، وشهدت تسجيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي "هاتريك".
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