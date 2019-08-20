ميسي مهدد بالغياب عن مباراة برشلونة المقبلة

تحرير:محمد جمال ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م

ليونيل ميسي

واصل ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى الغياب عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب الإصابة، حيث أصيب البرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسي فى ظهوره الأول بتدريبات نادى برشلونة، وذكر الموقع الرسمى للفريق الكتالوني فى وقت سابق أن ميسي يعاني من ألم من الدرجة الأولى فى الجزء السفلى لساقه اليمنى. وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن النجم الأرجنتيني لا يزال يغيب عن التدريبات حتى اليوم، وأنه يواصل التدريب بمفرده للتعافى من الإصابة التى طالته أثناء التدريبات.

ولم يشارك اللاعب في أولى مباريات الدورى الإسبانى (الليجا)، والتي انتهت بخسارة البلوجرانا بهدف فى مواجهة أتليتكو بيلباو، ويعد غياب ميسي عن التدريبات مؤشرًا واضحًا لعدم لحاقه بالمباراة القادمة فى الدورى، والتى يواجه فيها الفريق الكتالوني نظيره فريق ريال بيتيس يوم الأحد المقبل على ملعب الكامب نو. وتطارد