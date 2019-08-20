رياضة

ميسي مهدد بالغياب عن مباراة برشلونة المقبلة

تحرير:محمد جمال ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
واصل ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى الغياب عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب الإصابة، حيث أصيب البرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسي فى ظهوره الأول بتدريبات نادى برشلونة، وذكر الموقع الرسمى للفريق الكتالوني فى وقت سابق أن ميسي يعاني من ألم من الدرجة الأولى فى الجزء السفلى لساقه اليمنى. وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن النجم الأرجنتيني لا يزال يغيب عن التدريبات حتى اليوم، وأنه يواصل التدريب بمفرده للتعافى من الإصابة التى طالته أثناء التدريبات.
ولم يشارك اللاعب في أولى مباريات الدورى الإسبانى (الليجا)، والتي انتهت بخسارة البلوجرانا بهدف فى مواجهة أتليتكو بيلباو، ويعد غياب ميسي عن التدريبات مؤشرًا واضحًا لعدم لحاقه بالمباراة القادمة فى الدورى، والتى يواجه فيها الفريق الكتالوني نظيره فريق ريال بيتيس يوم الأحد المقبل على ملعب الكامب نو. وتطارد
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برئاسة الجنايني.. الفيفا يعلن تشكيل لجنة اتحاد الكرة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وأكد الاتحاد الدولى عبر موقعه الرسمى مساء اليوم الثلاثاء، أن أعضاء اللجنة المؤقتة التي تم الإعلان عنها، لا يحق الترشح على أى منصب فى الانتخابات المقبلة.
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ميتشو يبدأ مهمته في الزمالك بجلسة مع اللاعبين

بدأ الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميًّا، حيث تواجد بملعب النادي بميت عقبة، لقيادة تدريبات الفارس الأبيض المقامة حاليًّا، ومعه أيمن عبدالعزيز المدرب، وأحمد عبدالرءوف المدرب المساعد، وأنطونيو مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وعقد ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين شرح لهم خطة أول تدريب له، مطالبًا الجميع ببذل أقصى الجهد والعمل الدائم على النجاح، وتحقيق البطولات وذلك بالالتزام والجهد والعمل الجاد.
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رسالة مؤثرة من لاسارتي للاعبي الأهلي في حفل وداعه

أقام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حفل وداع للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق، قبل انطلاق مران الفريق الجماعي الذي أقيم على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وذلك عقب إقالته بعد الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد وتوديع كأس مصر من دور الـ16. وأحضر مسؤولو فريق الكرة بالنادي تورتة وودعوا لاسارتي، وقال الأوروجوياني للاعبين: "أشكركم جميعا على الفترة السابقة والجهد الكبير المبذول، الأهلي فريق عظيم واشتركنا واجتهدنا طوال الفترة السابقة وأنصحكم بالتكاتف وأن تظلوا مترابطين دائما لاستمرار مسيرة الانتصارات".
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برشلونة يؤكد إصابة سواريز ويعلن موعد عودته للملاعب

غادر المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، المباراة الأولى لبرشلونة في الموسم بالدوري الإسباني أمس أمام أتلتيك بلباو، في الدقيقة 33، في المباراة التي شهدت خسارة العملاق الكتالوني بهدف نظيف على ملعب سان ماميس بهدف أريتز أدوريز، بسبب الإصابة، وأكد نادي برشلونة تعرض المهاجم الأوروجوياني لإصابة في الساق اليمنى، دون الإعلان عن المدة التي سيحتاج إليها من أجل التعافي، إلا أن صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن تلك الإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع على أقل تقدير.
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نجوم برشلونة يعلقون على السقوط أمام بلباو

يرى النجم الفرنسي أنطوان جريزمان أن برشلونة بحاجة لمواصلة العمل الجاد إن أراد الفريق التطور، بعد الخسارة التي تلقاها أمس الجمعة بهدف نظيف أمام أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس، في المباراة الأولى بالموسم بالدوري الإسباني، وقال جريزمان عقب المباراة: "نملك الوقت، الموسم طويل وعلينا العمل على المباراة المقبلة، علينا العمل فهذه هي الطريقة الوحيدة للتطور، افتقدنا ما يكلف الكثير في كرة القدم، افتقدنا التمريرة الأخيرة للعرضية والتقاطع بين اللاعبين، تعرض سواريز لإصابة وسنرى حجمها وما إذا كان قادرًا على المشاركة أمام ريال بيتيس أم لا".
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رسميًا.. بايرن ميونخ يضم كوتينيو على سبيل الإعارة

أعلن فريق بايرن ميونيخ الألماني اتفاقه مع فريق برشلونة الإسباني لضم البرازيلي فيليب كوتينيو، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع أحقية شرائه. وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن: «أستطيع التأكيد أنني رفقة كارل هاينز رومينيجيه، رئيس النادي، كنا في برشلونة، وتوصلنا لاتفاق مع النادي واللاعب ووكيله». في الوقت ذاته قال رومينيجيه: «كوتينيو سيصل إلى ألمانيا الأحد أو الإثنين المقبل لإتمام الصفقة». وأشارت تقارير صحفية إلى أن بايرن سيتحمل تكلفة الإعارة وراتب اللاعب البرازيلي.
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برشلونة يقص شريط الليجا اليوم أمام بلباو

يحتضن ملعب سان ماميس اليوم الجمعة، أولى مباريات الموسم الجديد 2019- 2020 في الدوري الإسباني "لا ليجا"، وذلك عندما يستقبل أتلتيك بلباو نظيره حامل اللقب برشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء، ويدخل البرسا مباراة اليوم مدعمًا بالصفقات الجديدة من أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج، وهما اللاعبان اللذان يعول عليهما المدرب إيرنيستو فالفيردي في مساعدته على التتويج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، ويغيب عن العملاق الكتالوني في مواجهة اليوم نجمه الأول ليونيل ميسي بسبب الإصابة، في الوقت الذي يدخل بلباو اللقاء بصفوف مكتملة.
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