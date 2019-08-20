رسالة مؤثرة من لاسارتي للاعبي الأهلي في حفل وداعه

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٨ م

لاسارتي

أقام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حفل وداع للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق، قبل انطلاق مران الفريق الجماعي الذي أقيم على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وذلك عقب إقالته بعد الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد وتوديع كأس مصر من دور الـ16. وأحضر مسؤولو فريق الكرة بالنادي تورتة وودعوا لاسارتي، وقال الأوروجوياني للاعبين: "أشكركم جميعا على الفترة السابقة والجهد الكبير المبذول، الأهلي فريق عظيم واشتركنا واجتهدنا طوال الفترة السابقة وأنصحكم بالتكاتف وأن تظلوا مترابطين دائما لاستمرار مسيرة الانتصارات".

أما سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي فقال للاسارتي ومعاونيه: "ربما تكون علاقة العمل انتهت لكن سيظل لكم أشقاء وأصدقاء في مصر". وأكد عبدالحفيظ أن تكريم لاسارتي هو تقليد اعتاد عليه الأهلي؛ ما يعكس قيمة وقدر النادي في تعاونه مع كل من مثله. ووجه حسام عاشور قائد الأهلي الشكر للاسارتي ومعاونيه على تحملهم