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نعمات عبدالله تؤدي القسم رئيسا للقضاء في السودان

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م
مظاهرات في السودان
مظاهرات في السودان
قالت القوات المسلحة السودانية، الثلاثاء، إن نعمات عبدالله سوف تؤدي القسم مساء اليوم أمام رئيس المجلس العسكري لتشغل منصب رئيس القضاء في البلاد. وأضافت صفحة القوات المسلحة السودانية على موقع فيسبوك، إن ذلك يأتي بعد توافق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري على اسم نعمات بدلا من عبد القادر محمد أحمد الذي كان مرشحا لقوى التغيير. ومن المقرر إعلان حل المجلس العسكري بعد اختيار رئيس القضاء حتى يقسم أعضاء المجلس السيادي القسم أمام صاحبة المنصب الجديد نعمات عبدالله.
وأرجأ المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس، تشكيل مجلس السيادة وحل المجلس العسكري، لمدة يومين، بناءً على طلب من قوى إعلان «الحرية والتغيير»، شريكة اتفاق نقل السلطة في البلاد، مؤكدا حرصه التام على تطبيق «مصفوفة إنفاذ الإعلان الدستوري» الخاصة بتحديد توقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية. وقال الفريق
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برئاسة البرهان.. إعلان تشكيل المجلس السيادي بالسودان

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء الثلاثاء، إصدار مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي برئاسة عبد الفتاح البرهان، بحسب "روسيا اليوم". ويؤدي البرهان وأعضاء المجلس السيادي القسم أمام القضاء، ظهر غد، أمام رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان. وأرجأ المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس، تشكيل مجلس السيادة وحل المجلس العسكري، لمدة يومين، بناءً على طلب من قوى إعلان «الحرية والتغيير»، شريكة اتفاق نقل السلطة في البلاد، مؤكدا حرصه التام على تطبيق «مصفوفة إنفاذ الإعلان الدستوري» الخاصة بتحديد توقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
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انفجارات في مخازن أسلحة بالعراق (فيديو)

صرح مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن حريقًا اندلع في مخازن للأسلحة تابعة لميليشيات الحشد الشعبي، بجوار قاعدة البلد الجوية (البكر سابقا) بمحافظة صلاح الدين، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح المصدر أن الحريق اندلع أثر تعرض المنطقة الواقعة في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، لقصف بقذائف الهاون. وذكرت مصادر محلية قرب الحادث، أن عشرات المقذوفات تساقطت على المناطق القريبة من موقع الانفجار. وسقطت نحو 4 صواريخ في منطقة زور البوحشمة بمحافظة صلاح الدين نتيجة الحريق.
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عبير موسى.. هل تصل عدوة الثورة التونسية لقصر قرطاج؟

مع اقتراب ماراثون الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس، برزت العديد من الوجوه التي تسعى للوصول إلى العرش، وجاءت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر ضمن أبرز الوجوه المرشحة، حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبول ملفات 26 مرشحا، بينهم امرأتان من بين 97 تقدموا بتسجيل ترشحهم لخوض سباق الرئاسة. ومنذ أن أعلنت الهيئة عن خريطة الانتخابات لسنة 2019، تمضى عبير موسى متخذة من معاداة الإسلاميين والدعوة لإقصائهم ركيزة في برنامجها الانتخابي، وترتكز وحزبها على ورقة المشاركة الكثيفة في الانتخابات التشريعية.
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الحرية والتغيير تحسم مرشحيها للمجلس السيادي السوداني

كشفت مصادر سياسية، اليوم الثلاثاء، حسم قوى الحرية والتغيير أمر مرشحيها الخمسة للمجلس السيادي بعد اجتماعات مطولة استمرت لساعات في دار حزب الأمن القومي، موضحة أنه سيتم إعلان الأسماء في مؤتمر صحفي عقب صدور المرسوم الدستوري بتعيينهم، وأكدت أن تسريبات الأسماء المرشحة، أو إعادة طرح أسماء المرشحين أثارت جدلا واسعا وردودا كبيرة في الأوساط السودانية، باعتبار أن "قوى الحرية والتغيير" تطرح مرشحين ذوي خلفية سياسية أو حزبية أو مناطقية وهو ما يرفضه الشارع السوداني.
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إخوان السودان والجيش بقفص الاتهام بعد مجزرة الأبيض

تصاعدت الأحداث في السودان مرة أخرى بعد سقوط قتلى خلال التظاهرات التي خرجت أمس الإثنين، التي شهدتها مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غرب السودان، حيث خرج آلاف من طلاب المدارس الثانوية في مظاهرات سلمية احتجاجا على الأزمات الخانقة التي تشهدها المدينة نتيجة انعدام الخبز والمواصلات وانقطاع الكهرباء. المسيرة الطلابية خرجت من مدارس "الأبيض" إلى وسط السوق الكبير، حيث وقعت الأحداث، وكانوا يرددون هتافات "لا تعليم في وضع أليم"، في إشارة إلى نقص الخبز، وفقدان وسائل المواصلات، والأوضاع الاجتماعية الصعبة.
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صحف الإمارات: بريطانيا ترفض المقايضة وقتلى بالسودان

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وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

توفيت مساء اليوم الإثنين، والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في مستشفى السلاح الطبي في مدينة أم درمان السودانية، بعد صراع طويل مع المرض، ونقلت "سبوتنيك" الروسية، عن صحيفة "باج نيوز" السودانية، إن الحاجة هدية محمد الزين والدة البشير، طلبت من المجلس العسكري في أيامها الأخيرة، زيارة ابنها الذي اعتاد زيارتها وقضاء معها أوقات طويلة قبل الإطاحة به واعتقاله إثر ثورة شعبية، لكن طلبها لم يكتب له التحقيق، حتى دخلت المستشفى في حالة صحية متدهورة، وتوفيت اليوم.
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بعد مقتل 6 سودانيين.. فرض حظر التجول في شمال كردفان

فرضت السلطات السودانية، اليوم الإثنين حظرا للتجوال في عدد من مدن ولاية شمال كردفان، بعد مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين. حيث أشارت وكالة "سبوتنيك" الروسية إلى أن المظاهرات التي اندلعت في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، احتجاجا على تردي أوضاع الخدمات العامة، أسفرت عن سقوط ستة قتلى وإصابة 27 آخرين برصاص مجهولين. ونقلت الوكالة عن شاهد عيان، قوله إن "المظاهرات التي خرجت في مدينة الأُبيض صباح اليوم الإثنين، جاءت احتجاجا على الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه وسوء أوضاع المرافق العامة والخدمات الأساسية".
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