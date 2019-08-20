ميتشو يبدأ مهمته في الزمالك بجلسة مع اللاعبين

تحرير:علي الزيني ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م

ميتشو

بدأ الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميًّا، حيث تواجد بملعب النادي بميت عقبة، لقيادة تدريبات الفارس الأبيض المقامة حاليًّا، ومعه أيمن عبدالعزيز المدرب، وأحمد عبدالرءوف المدرب المساعد، وأنطونيو مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وعقد ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين شرح لهم خطة أول تدريب له، مطالبًا الجميع ببذل أقصى الجهد والعمل الدائم على النجاح، وتحقيق البطولات وذلك بالالتزام والجهد والعمل الجاد.

واطمأن ميتشو من خلال جلسة سريعة عقدها مع أنطونيو مدرب الأحمال للتعرف على آخر البرامج التأهيلية والبدنية الخاصة بلاعبي الفارس الأبيض. وخصص أيمن طاهر مدرب الحراس، برنامجا تدريبيا خاصا للثلاثي، محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي، ركز خلالها على سرعة رد الفعل والتعامل السريع والمرونة، وظهر الحراس بشكل