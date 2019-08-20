سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ترامب يؤيد عودة روسيا لمجموعة «الثمانية الكبار»

تحرير:وكالات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م
ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأييده لعودة روسيا إلى مجموعة "الثمانية الكبار"، التي تحولت إلى "السبعة الكبار" بعد مغادرتها للمجموعة في عام 2014، بحسب "روسيا اليوم". وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في أواخر يونيو 2018، أن ترامب، مقتنع تماما بعودة روسيا لمجموعة الثماني الكبرى "G8". وأوردت وكالة "نوفوستي" عن بومبيو قوله: "أعتقد أن تعليق ترامب واضح، فهو مقتنع تماما أن حضور روسيا كطرف في النقاشات الجيوسياسية الهامة أمر لا مفر منه". وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى استعداد واشنطن لتحديد "الخيارات التوفيقية" للمفاوضات مع موسكو.
وكان ترامب شدد على أن "وجود روسيا في تشكيلة مجموعة الدول الكبرى سيكون أفضل من غيابها عنها".وتابع موضحا: "سألني أحد الصحفيين هل يجب أن يكون بوتين في مجموعة G7؟ وأجبت بالقول إنه يجب أن يدخل ضمن مجموعة G8.وتضم مجموعة دول G7 كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، وانضمت
اقرأ المزيد
ترامب-مع-الجيش-الأمريكي

تقرير جديد: أمريكا لم تعد القوة المهيمنة في آسيا

على مدار العقود الماضية، كان الجيش الأمريكي هو القوة المهيمنة في منطقة آسيا، وذلك بسبب قدراته العسكرية، بالإضافة للعلاقات والتحالفات العديدة مع جيوش المنطقة. إلا أن ذلك تغير الآن، حيث لم يعد الجيش الأمريكي هو القوة الرئيسية في آسيا، وذلك تحت وطأة تهديدات صواريخ الجيش الصيني الذي يتطور بسرعة غير مسبوقة، وفقا لتقرير جديد. حيث حذرت الدراسة التي أجراها مركز دراسات الولايات المتحدة بجامعة سيدني في أستراليا من أن استراتيجية الدفاع الأمريكية في منطقة المحيط الهادي الهندي "في خضم أزمة غير مسبوقة"، ويمكن أن تفشل في الدفاع عن حلفائها في مواجهة الصين.
ناقلة النفط أدريان

أمريكا تحذر اليونان من مساعدة الناقلة الإيرانية

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة نقلت «موقفها القوي» للحكومة اليونانية بشأن الناقلة الإيرانية التي أبحرت إلى اليونان، الإثنين، بعد احتجازها في جبل طارق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»،أضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن قالت الناقلة تحمل نفطا إلى سوريا، مضيفا أن أن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد يُنظر لها على إنها دعم لمنظمة تدرجها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية. وانتهى احتجاز الناقلة الأسبوع الماضي لكن محكمة اتحادية في واشنطن أصدرت أمرا الجمعة باحتجاز الناقلة والنفط الذي تنقله وقرابة مليون دولار.
صاروخ

أصاب الهدف.. أمريكا تجرب صاروخا حُظر 30 عاما

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، أن الجيش أجرى تجربة تحليق لطراز من الصواريخ، كان محظورا منذ أكثر من 30 عاما، بموجب معاهدة تخلت عنها كل من الولايات المتحدة وروسيا هذا الشهر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأجريت التجربة قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا، الأحد، وتشكل استئنافا لسباق التسلح الذي يخشى بعض المراقبين أن يفاقم التوترات بين واشنطن وموسكو. وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قالت إنها ما زالت مهتمة بـ"السيطرة المفيدة" على الأسلحة، لكنها تشكك في رغبة موسكو الالتزام ببنود المعاهدة.
ترامب

ترامب يدعو لمقاضاة «جوجل»: تلاعبت بملايين الناخبين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن شركة "جوجل" للتكنولوجيا تلاعبت بملايين الناخبين لدعم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون خلال انتخابات الرئاسة 2016، داعيا إلى مقاضاة الشركة الأمريكية. وأشار ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إلى "تقرير حديث" خلص إلى أن "جوجل تلاعبت بـ2.6 إلى 16 مليون صوت لمصلحة هيلاري كلينتون في انتخابات 2016". وأضاف ترامب أن "هذا (التقرير) صدر من قبل مؤيد لكلينتون وليس مؤيدا لترامب!، ينبغي مقاضاة جوجل.. انتصاري (في الانتخابات) كان أكبر مما اعتقدت!".
اقرأ المزيد من الأخبار
الانتخابات الأمريكية

نقص التمويل يهدد جهود حماية الانتخابات الأمريكية2020

في مكتب بسيط بجوار مطعم "تشاك إي تشيز" في مركز "سبرينجفيلد" التجاري، يقع الخط الأمامي لحماية نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، حيث يقع مجلس ولاية "إلينوي" للانتخابات، الذي يعمل فيه عشرات الموظفين والمبرمجين وخبراء الأمن لمنع تكرار أزمة عام 2016، عندما تسلل الروس لقوائم تسجيل الناخبين في الولاية. وفي انتخابات 2020، ستنشر "إلينوي" برنامجا جديدا للحكومة الأمريكية لاكتشاف الثغرات الضارة وإرسال خبراء التكنولوجيا لمساعدة مسؤولي الانتخابات المحليين، كما يستعد الحرس الوطني، لليلة الانتخابات، إذا كان هناك حاجة إلى نقل الفنيين إلى مقاطعة بعيدة.
الانفجار-في-روسيا

غموض مثير للقلق.. تفاصيل الانفجار النووي في روسيا

في يوم الخميس، 8 أغسطس الجاري، أصدرت السلطات الروسية إعلانا مفاجئا، قالت فيه إن حادثا ما وقع خلال اختبار محرك صاروخي بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك، شمال البلاد. وأضافت أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين، وارتفاع محدود في معدلات الإشعاع، لكن بعد فترة وجيزة، ظهرت الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لعمال الإغاثة وهم يرتدون البدلات الواقية من الإشعاع. كانت الإشارة إلى الإشعاع أمرا غريبا، حيث إن اختبارات محركات الصواريخ لا تنطوي على إشعاع، لكن روسيا كانت قد أعلنت، العام الماضي، أنها اختبرت صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية، باسم "9 إم 730".
انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

هل أخطأ ترامب بانسحابه من معاهدة الصواريخ النووية؟

بدا قرار الولايات المتحدة الأخير بشأن الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية، التي تم توقيعها في وقت الحرب الباردة مع روسيا، وكأنه علامة على إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تغيير القوالب التقليدية في السياسات الخاصة بالولايات المتحدة. وانسحبت الولايات المتحدة رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، وهي اتفاقية لخفض قدرات الصواريخ، وقع عليها الرئيسان الأمريكي رونالد ريجان والروسي ميخائيل جورباتشوف في عام 1987، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة مع تهديدات الرئيس ترامب الأخيرة بشأن الانسحاب.
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية

صرح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي،بإن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب رسميَا من معاهدة الأسلحة النووية قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو،مضيفيًا: «الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا»،«عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن «تطوير روسيا وتطبيق نظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org