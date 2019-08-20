ترامب يؤيد عودة روسيا لمجموعة «الثمانية الكبار»

تحرير:وكالات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م

ترامب وبوتين

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأييده لعودة روسيا إلى مجموعة "الثمانية الكبار"، التي تحولت إلى "السبعة الكبار" بعد مغادرتها للمجموعة في عام 2014، بحسب "روسيا اليوم". وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في أواخر يونيو 2018، أن ترامب، مقتنع تماما بعودة روسيا لمجموعة الثماني الكبرى "G8". وأوردت وكالة "نوفوستي" عن بومبيو قوله: "أعتقد أن تعليق ترامب واضح، فهو مقتنع تماما أن حضور روسيا كطرف في النقاشات الجيوسياسية الهامة أمر لا مفر منه". وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى استعداد واشنطن لتحديد "الخيارات التوفيقية" للمفاوضات مع موسكو.

وكان ترامب شدد على أن "وجود روسيا في تشكيلة مجموعة الدول الكبرى سيكون أفضل من غيابها عنها".وتابع موضحا: "سألني أحد الصحفيين هل يجب أن يكون بوتين في مجموعة G7؟ وأجبت بالقول إنه يجب أن يدخل ضمن مجموعة G8.وتضم مجموعة دول G7 كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، وانضمت