الحبس 15 يوما لمتهمين بسرقة شقة وحرقها في بنها

تحرير:هيثم بطاح ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م

صورة أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة بنها حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامهما بسرقة شقة وإشعال النيران بها لإخفاء جريمتهما. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة أول بنها من عمليات النجدة بنشوب حريق في شقة بناحية عزبة المتينى دائرة القسم. تم السيطرة على الحريق بواسطة الحماية المدنية وإخماده ومنع امتداده، وتبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأول علوى على مساحة 70 مترا ملك "م ج ف" 33 عاما، عامل، ووجود آثار كسر بكالون باب الشقة وبخزينة خاصة داخل إحدى الغرف وخلوها من محتوياتها وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل.

ولم ينتج عن الحريق إصابات أو خسائر بالأرواح، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص الكاميرات المثبتة بالمنطقة محل الحادث تم التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة "كريم س ا" 23 عاما عامل، و"عمرو ا س"، 20 عاما عاطل.وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة