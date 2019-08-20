جريمة

الحبس 15 يوما لمتهمين بسرقة شقة وحرقها في بنها

تحرير:هيثم بطاح ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جدد قاضي المعارضات بمحكمة بنها حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامهما بسرقة شقة وإشعال النيران بها لإخفاء جريمتهما. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة أول بنها من عمليات النجدة بنشوب حريق في شقة بناحية عزبة المتينى دائرة القسم. تم السيطرة على الحريق بواسطة الحماية المدنية وإخماده ومنع امتداده، وتبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأول علوى على مساحة 70 مترا ملك "م ج ف" 33 عاما، عامل، ووجود آثار كسر بكالون باب الشقة وبخزينة خاصة داخل إحدى الغرف وخلوها من محتوياتها وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل.
ولم ينتج عن الحريق إصابات أو خسائر بالأرواح، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص الكاميرات المثبتة بالمنطقة محل الحادث تم التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة "كريم س ا" 23 عاما عامل، و"عمرو ا س"، 20 عاما عاطل.وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة
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جثة-فتاة

حبس المتهم بذبح سائق «أوبر» في مصر الجديدة

استعجلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عزالدين، تحريات المباحث حول واقعة قتل سائق «أوبر» على يد عاطل، بمنطقة مصر الجديدة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي أظهرت أن المتهم طلب عبر تطبيق «أوبر»، سائقًا لتوصيله لأحد الأماكن، وفي أحد الشوارع الهادئة من المترجلين، هدده باستخدام أداة حادة عبارة عن «سكين»، وبحوزته لترك السيارة وهاتفه وأمواله، فرفض الضحية، وطلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة.
محكمة-ارشفية

إحالة 6 من الإخوان الإرهابية في وادي النطرون للمفتي

أحالت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثامنة"، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رامه سعيد محمد، والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى، اليوم، 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى فضيلة المفتى للأخذ بالرأى فى إعدامهم لقيامهم بمشاركة 4 متهمين آخرين بالانضمام لجماعة محظورة تمثل خطرا على الأمن والسلم العام وحيازة بنادق آلية دون ترخيص وحيازة وتصنيع مفرقعات بأحد المنازل بوادى النطرون، تعرض حياة المواطنين للخطر وتسبب انفجارها فى وفاة "عبد العزيز محمد عبدالعزيز".
متهمة

منال والحما.. ماذا جرى في شقة «الزلزال» بالمقطم؟

لم يراع الرجل الستيني، شيبة شعره الذي يخبرك بسنه المتقدم، اقتحم غرفة النوم على زوجة ابنه، محاولا اغتصابها، فما كان منها إلا أن تخلصت منه بسكين، وأمرت نيابة المقطم، اليوم الثلاثاء، بحبس االمتهمة بقتل حماها، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، بعدما أدلت باعترافات تفصيلية عن كواليس ما جرى يوم الواقعة، وقررت النيابة اصطحاب المتهمة إلى مسرح الجريمة، لتمثيلها، كما طلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة.
حضانة-الاطفال

نيابة الباجور تحقق في واقعة بتر يد رضيع داخل حضانة

تباشر نيابة الباجور، التحقيقات في المحضر رقم 5689/ 2019 إداري الباجور، الخاص بواقعة بتر يد رضيع نتيجة الإهمال الطبي داخل إحدى الحضانات، نتيجة حقنة بطريقة خاطئة، وعقب تحرير والده محضرا يثبت فيه الواقعة، مطالبا بالتحقيق مع مسؤولي الحضانة المتسببة في الواقعة. وكشف محمود سلامة على، والد الطفل مالك، أنه تم إجراء عملية بتر لذراع نجله، الإثنين، بمستشفى شبين الكوم الجامعي، وأخبره الطبيب بأن الرئة غير مكتملة وأنه يحتاج لحضانة تنفس صناعي، وبعد بحث توجه إلى حضانة المستشفى الخاص.
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عاطلين-سرقا-شقة-في-بنها

حبس عاطلين سرقا شقة وأضرما النار فيها ببنها

أمرت نيابة بنها بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق على خلفية اتهامهما بالسطو على شقة بعزبة المتيني بمركز بنها وسرقة محتويات خزينة مالكها وإضرام النيران فيها؛ لإخفاء معالم جريمتهما خلال وجوده وأسرته في "المصيف"، كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها بورود بلاغ من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بناحية عزبة المتيني دائرة القسم.
القبض-على-متهم

لصان يشعلان النار في شقة بعد سرقتها ببنها

أضرم لصان النار فى شقة ببنها عقب سرقتها مستغلين غياب صاحبها، وذلك لإخفاء معالم الجريمة، حيث تبلّغ لقسم شرطة أول بنها من عمليات النجدة نشوب حريق بشقة بناحية عزبة المتينى بدائرة القسم، وتمت السيطرة على الحريق بواسطة الحماية المدنية وإخماده ومنع امتداده، وبالفحص وإجراء المعاينة تبين أن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق الأول علوى على مساحة 70 مترا، ملك "م. ج. ف- 33 عاما" عامل، ومقيم بذات العنوان، ووُجدت آثار كسر بكالون باب الشقة وخزينة خاصة داخل إحدى الغرف وخلوها من محتوياتها، وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل دون خسائر بشرية.
سرقة-السيارات (3)

خيانة سائق كشفت لغز سرقة سيارة سيدة في النزهة

لم يدر بخلد ربة منزل أن ثقتها المفرطة في سائق يعمل طرفها ستتسبب في تعرضها لحادث سرقة عنوانه "الغدر والخيانة"، إذ توجهت سيدة إلى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتحرير بلاغ، وأفادت أن سائقا يعمل طرفها مقيما بدائرة قسم شرطة الوايلي، قام بركن السيارة ملكها أمام العقار محل سكنها، وتسليمها المفتاح الأصلى للسيارة، إلا أنها فى وقتٍ لاحق اكتشفت عدم وجودها، فقامت بالاتصال بالسائق المُشار إليه وقرر لها بسابقة قيامه بتركيب جهاز GBS بالسيارة، وجار تعقبها.
سجن

حبس 4 لصولص سرقوا 380 ألف جنيه من البنك الأهلي

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس أربعة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بسرقة 380 ألف جنيه من ماكينة الصراف الآلي «ATM» التابعة للبنك الأهلي المصري، الموجودة داخل مبنى إدارة «كفر صقر» التعليمية، فيما تبين استعانة المتهمين بماكينة لحام لقص الماكينة والتحصل على المبالغ الموجودة داخلها، إذ جرى ضبطهم واستعادة جزء كبير من الأموال المسروقة.
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