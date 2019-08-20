جريمة

حبس المتهم بذبح سائق «أوبر» في مصر الجديدة

تحرير:تهامى البندارى ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
استعجلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عزالدين، تحريات المباحث حول واقعة قتل سائق «أوبر» على يد عاطل، بمنطقة مصر الجديدة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي أظهرت أن المتهم طلب عبر تطبيق «أوبر»، سائقًا لتوصيله لأحد الأماكن، وفي أحد الشوارع الهادئة من المترجلين، هدده باستخدام أداة حادة عبارة عن «سكين»، وبحوزته لترك السيارة وهاتفه وأمواله، فرفض الضحية، وطلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة.
أضافت التحقيقات أن المجني عليه صرخ مستغيثًا عدة مرات، ما دفع المتهم لذبحه ثم سدد إليه عدة طعنات أخرى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ووفقا للتحقيقات فإن السيارة قد اصطدمت في أحد الأرصفة واندلعت فيها النيران، ما دفع الأهالي للهرولة نحوها واحتجاز المتهم حتى تسليمه لرجال الشرطة. وتبين من مناظرة النيابة إصابة المجني
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حبس-متهمين-ارشيفية

الحبس 15 يوما لمتهمين بسرقة شقة وحرقها في بنها

جدد قاضي المعارضات بمحكمة بنها حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامهما بسرقة شقة وإشعال النيران بها لإخفاء جريمتهما. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة أول بنها من عمليات النجدة بنشوب حريق في شقة بناحية عزبة المتينى دائرة القسم. تم السيطرة على الحريق بواسطة الحماية المدنية وإخماده ومنع امتداده، وتبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأول علوى على مساحة 70 مترا ملك "م ج ف" 33 عاما، عامل، ووجود آثار كسر بكالون باب الشقة وبخزينة خاصة داخل إحدى الغرف وخلوها من محتوياتها وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل.
محكمة-ارشفية

إحالة 6 من الإخوان الإرهابية في وادي النطرون للمفتي

أحالت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثامنة"، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رامه سعيد محمد، والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى، اليوم، 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى فضيلة المفتى للأخذ بالرأى فى إعدامهم لقيامهم بمشاركة 4 متهمين آخرين بالانضمام لجماعة محظورة تمثل خطرا على الأمن والسلم العام وحيازة بنادق آلية دون ترخيص وحيازة وتصنيع مفرقعات بأحد المنازل بوادى النطرون، تعرض حياة المواطنين للخطر وتسبب انفجارها فى وفاة "عبد العزيز محمد عبدالعزيز".
متهمة

منال والحما.. ماذا جرى في شقة «الزلزال» بالمقطم؟

لم يراع الرجل الستيني، شيبة شعره الذي يخبرك بسنه المتقدم، اقتحم غرفة النوم على زوجة ابنه، محاولا اغتصابها، فما كان منها إلا أن تخلصت منه بسكين، وأمرت نيابة المقطم، اليوم الثلاثاء، بحبس االمتهمة بقتل حماها، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، بعدما أدلت باعترافات تفصيلية عن كواليس ما جرى يوم الواقعة، وقررت النيابة اصطحاب المتهمة إلى مسرح الجريمة، لتمثيلها، كما طلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة.
حضانة-الاطفال

نيابة الباجور تحقق في واقعة بتر يد رضيع داخل حضانة

تباشر نيابة الباجور، التحقيقات في المحضر رقم 5689/ 2019 إداري الباجور، الخاص بواقعة بتر يد رضيع نتيجة الإهمال الطبي داخل إحدى الحضانات، نتيجة حقنة بطريقة خاطئة، وعقب تحرير والده محضرا يثبت فيه الواقعة، مطالبا بالتحقيق مع مسؤولي الحضانة المتسببة في الواقعة. وكشف محمود سلامة على، والد الطفل مالك، أنه تم إجراء عملية بتر لذراع نجله، الإثنين، بمستشفى شبين الكوم الجامعي، وأخبره الطبيب بأن الرئة غير مكتملة وأنه يحتاج لحضانة تنفس صناعي، وبعد بحث توجه إلى حضانة المستشفى الخاص.
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جثة-فى-شقة

طعنة بالقلب قتلت صاحب «الجيم» في «وقفة العيد»

تباشر نيابة حلوان الكلية تحقيقاتها في واقعة مقتل عبد الرحمن العزب، صاحب صالة «جيم» بطعنات من متدرب، ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك، وتبين من التحقيقات أن المجني عليه، صاحب الجيم، وشهرته «نانو»، طلب من المتدربين دفع قيمة الاشتراك الشهري، وقيمته 250 جنيها، وما إن طلب من المتدرب بالصالة، "عمرو.س"، دفع المبلغ رفض محتدًا عليه، وتطور الأمر إلى مشاجرة بينهما، انتهت بمقتل المجني عليه، قبل أن تأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت استعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.
المرور‎ (1)

حملات مرورية لضبط مساطيل الطرق.. سقوط 20 سائقا

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حملاتها لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وتنفيذا لتعليمات رئيس غرفة عمليات الإدارة العقيد عماد حماد، تم إجراء تحاليل مخدرات لنحو 180 سائقا، لبيان مدى تعاطيهم لأى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وتبين تعاطي 20 منهم للمخدرات، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
المستشار-حسن-فريد

لاستكمال المرافعات.. تأجيل «بيت المقدس» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، على رأسهم هشام عشماوي، إلى جلسة الغد، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، في القضية المتهمين فيها بارتكاب 54 جريمة، تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، والتخطيط لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء.
حريق بحديقة أطفال نادى الإتحاد السكندري (2)

السيطرة على حريقين بمصر الجديدة والسلام

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، على حريقين نشبا بشقتين في مناطق مصر الجديدة والسلام، دون وقوع إصابات أو وفيات، ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريقين قبل تفاقمهما للعقارات المجاورة، وانتقل خبراء المعمل الجنائى لفحص وتحديد أسباب الحريق، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء، فيما دلت التحريات الأولية أن الحريقين تسببا في بعض التلفيات البسيطة بمحتويات الشقتين، قبل أن تأمر النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لبيان وتحديد أسباب الحريق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
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