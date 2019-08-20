حبس المتهم بذبح سائق «أوبر» في مصر الجديدة

تحرير:تهامى البندارى ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م

صورة أرشيفية

استعجلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عزالدين، تحريات المباحث حول واقعة قتل سائق «أوبر» على يد عاطل، بمنطقة مصر الجديدة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي أظهرت أن المتهم طلب عبر تطبيق «أوبر»، سائقًا لتوصيله لأحد الأماكن، وفي أحد الشوارع الهادئة من المترجلين، هدده باستخدام أداة حادة عبارة عن «سكين»، وبحوزته لترك السيارة وهاتفه وأمواله، فرفض الضحية، وطلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة.

أضافت التحقيقات أن المجني عليه صرخ مستغيثًا عدة مرات، ما دفع المتهم لذبحه ثم سدد إليه عدة طعنات أخرى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ووفقا للتحقيقات فإن السيارة قد اصطدمت في أحد الأرصفة واندلعت فيها النيران، ما دفع الأهالي للهرولة نحوها واحتجاز المتهم حتى تسليمه لرجال الشرطة. وتبين من مناظرة النيابة إصابة المجني