رياضة

نجم منتخب الجزائر على أعتاب موناكو

تحرير:محمد جمال ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م
إسلام سليمانى
إسلام سليمانى
اقترب نادي موناكو الفرنسي من الحصول على خدمات إسلام سليمانى مهاجم فريق ليستر سيتى الإنجليزى والمنتخب الجزائري، وذلك قبل أيام من إغلاق باب القيد في الانتقالات الصيفية الحالية، والذى من المقرر إغلاقه يوم 2 سبتمبر فى فرنسا. وكشفت مجلة فرانس فوتبول، عبر موقعها الإلكتروني عن أن سليمانى قد اجتاز الفحص الطبي لنادى موناكو، ظهر اليوم الثلاثاء، قبل الانضمام للفريق على سبيل الإعارة من نادي ليستر سيتى إلى الفريق الفرنسى. وتأتى تلك الصفقة بعد تألق منتخب الجزائر وحصده لبطولة أمم إفريقيا والتى شارك خلالها سليمانى مع منتخب محاربى الصحراء فى عدة مبارايات.
وأكمل التقرير أن إدارة الفريق الفرنسى ستعلن خلال اليومين المقبلين عن انتقال اللاعب صاحب الـ31 عامًا، بعد توصلها إلى اتفاق نهائي معه على جميع التفاصيل الشخصية. وقد مرت المفاوضات بين مسؤولي نادي موناكو وليستر بسرعة، في ظل إصرار المدرب برندان رودجرز المدير الفنى لفريق ليستر سيتى على بيع اللاعب أو إعارته
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