بالأسماء.. إعلان تشكيل المجلس السيادي بالسودان
٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م
عبد الفتاح البرهان
أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء الثلاثاء، إصدار مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي برئاسة عبد الفتاح البرهان، بحسب "روسيا اليوم".
ويؤدي البرهان وأعضاء المجلس السيادي القسم أمام القضاء، ظهر غد.
وضم المجلس السيادي من طرف العسكريين كل من "عبدالفتاح البرهان رئيسا للمجلس،
والأعضاء محمدحمدان دقلو، وشمس الدين كباشي، وياسر عبدالرحمن العطا، وإبراهيم جابر".
أما المدنيين فهم، "حسن محمد أدريس والصديق تاور كافي، محمد حسن عثمان التعايشي، ومحمد الفكي سليمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح".
وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية والناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، فى تصريح له، اليوم، إنه تم إرجاء إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس السيادة، لمدة 48 ساعة.
وأضاف أن التأخير جاء بناءً على طلب من قوى «الحرية والتغيير»
وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية والناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، فى تصريح له، اليوم، إنه تم إرجاء إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس السيادة، لمدة 48 ساعة.
وأضاف أن التأخير جاء بناءً على طلب من قوى «الحرية والتغيير» حتى تتمكن من الوصول إلى توافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة.
وقالت القوات المسلحة السودانية، إن نعمات عبدالله سوف تؤدي القسم مساء اليوم أمام رئيس المجلس العسكري لتشغل منصب رئيس القضاء في البلاد.
وأضافت صفحة القوات المسلحة السودانية على موقع فيسبوك، إن ذلك يأتي بعد توافق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري على اسم نعمات بدلا من عبد القادر محمد أحمد الذي كان مرشحا لقوى التغيير.