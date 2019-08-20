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بالأسماء.. إعلان تشكيل المجلس السيادي بالسودان

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء الثلاثاء، إصدار مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي برئاسة عبد الفتاح البرهان، بحسب "روسيا اليوم". ويؤدي البرهان وأعضاء المجلس السيادي القسم أمام القضاء، ظهر غد. وضم المجلس السيادي من طرف العسكريين كل من "عبدالفتاح البرهان رئيسا للمجلس، والأعضاء محمدحمدان دقلو، وشمس الدين كباشي، وياسر عبدالرحمن العطا، وإبراهيم جابر". أما المدنيين فهم، "حسن محمد أدريس والصديق تاور كافي، محمد حسن عثمان التعايشي، ومحمد الفكي سليمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح".
وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية والناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، فى تصريح له، اليوم، إنه تم إرجاء إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس السيادة، لمدة 48 ساعة. وأضاف أن التأخير جاء بناءً على طلب من قوى «الحرية والتغيير»
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قالت القوات المسلحة السودانية، الثلاثاء، إن نعمات عبدالله سوف تؤدي القسم مساء اليوم أمام رئيس المجلس العسكري لتشغل منصب رئيس القضاء في البلاد. وأضافت صفحة القوات المسلحة السودانية على موقع فيسبوك، إن ذلك يأتي بعد توافق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري على اسم نعمات بدلا من عبد القادر محمد أحمد الذي كان مرشحا لقوى التغيير. ومن المقرر إعلان حل المجلس العسكري بعد اختيار رئيس القضاء حتى يقسم أعضاء المجلس السيادي القسم أمام صاحبة المنصب الجديد نعمات عبدالله.
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نعمات عبدالله تؤدي القسم رئيسا للقضاء في السودان

قالت القوات المسلحة السودانية، الثلاثاء، إن نعمات عبدالله سوف تؤدي القسم مساء اليوم أمام رئيس المجلس العسكري لتشغل منصب رئيس القضاء في البلاد. وأضافت صفحة القوات المسلحة السودانية على موقع فيسبوك، إن ذلك يأتي بعد توافق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري على اسم نعمات بدلا من عبد القادر محمد أحمد الذي كان مرشحا لقوى التغيير. ومن المقرر إعلان حل المجلس العسكري بعد اختيار رئيس القضاء حتى يقسم أعضاء المجلس السيادي القسم أمام صاحبة المنصب الجديد نعمات عبدالله.
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الحرية والتغيير تحسم مرشحيها للمجلس السيادي السوداني

كشفت مصادر سياسية، اليوم الثلاثاء، حسم قوى الحرية والتغيير أمر مرشحيها الخمسة للمجلس السيادي بعد اجتماعات مطولة استمرت لساعات في دار حزب الأمن القومي، موضحة أنه سيتم إعلان الأسماء في مؤتمر صحفي عقب صدور المرسوم الدستوري بتعيينهم، وأكدت أن تسريبات الأسماء المرشحة، أو إعادة طرح أسماء المرشحين أثارت جدلا واسعا وردودا كبيرة في الأوساط السودانية، باعتبار أن "قوى الحرية والتغيير" تطرح مرشحين ذوي خلفية سياسية أو حزبية أو مناطقية وهو ما يرفضه الشارع السوداني.
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هل تنجح «الوثيقة الدستورية» فى لم شمل السودان؟

فى خطوة وصفها المجتمع الدولى بالإيجابية لحل أزمة الخرطوم عقب رحيل عمر البشير عن الحكم، أبريل الماضى، وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وممثلو المعارضة اتفاق تقاسم السلطة، الذي ينص على تكوين مجلس حاكم انتقالي من المدنيين والعسكريين، ويمهد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية. وقع "الوثيقة الدستورية"، أول من أمس، كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، وممثل تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع، بحضور رؤساء وزراء من مختلف دول العالم، وفى مقدمتهم مصر وإثيوبيا.
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البشير في القفص بتهم فساد وتمويل الإرهاب (صور)

ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الإثنين، لأول مرة، وهو داخل قفص الاتهام، خلال أولى جلسات محاكمته بتهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام المال العام. ووفقا لـ"السودان تريبيون"، فقد ارتدى البشير الزي السوداني التقليدي، وبدا في بعض الصور مبتسما، وفي أخرى يحيي بعض الحاضرين داخل قاعة المحكمة، وفي ثالثة وهو يتحدث على ما يبدو مع أحد محاميه. وأضافت الصحيفة أنه بعد الاستماع إلى أقواله، قضت المحكمة بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق إلى السبت المقبل، في تهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عامًا.
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