بالأسماء.. إعلان تشكيل المجلس السيادي بالسودان

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م

عبد الفتاح البرهان

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء الثلاثاء، إصدار مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي برئاسة عبد الفتاح البرهان، بحسب "روسيا اليوم". ويؤدي البرهان وأعضاء المجلس السيادي القسم أمام القضاء، ظهر غد. وضم المجلس السيادي من طرف العسكريين كل من "عبدالفتاح البرهان رئيسا للمجلس، والأعضاء محمدحمدان دقلو، وشمس الدين كباشي، وياسر عبدالرحمن العطا، وإبراهيم جابر". أما المدنيين فهم، "حسن محمد أدريس والصديق تاور كافي، محمد حسن عثمان التعايشي، ومحمد الفكي سليمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح".

وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية والناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، فى تصريح له، اليوم، إنه تم إرجاء إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس السيادة، لمدة 48 ساعة. وأضاف أن التأخير جاء بناءً على طلب من قوى «الحرية والتغيير»