برئاسة الجنايني.. الفيفا يعلن تشكيل لجنة اتحاد الكرة

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م

اتحاد الكرة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وأكد الاتحاد الدولى عبر موقعه الرسمى مساء اليوم الثلاثاء، أن أعضاء اللجنة المؤقتة التي تم الإعلان عنها، لا يحق الترشح على أى منصب فى الانتخابات المقبلة.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه، أن اللجنة ستكون لإدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى مراجعة لائحة النظام الأساسي واللوائح الأخرى عند الضرورة، مشيرًا إلى أن اللجنة سيكون عليها تنظيم وإجراء انتخابات لجميع أعضاء اللجان الخاصة بالاتحاد بناء على القوانين الجديدة، والتمهيد لإجراء انتخابات

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه، أن اللجنة ستكون لإدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى مراجعة لائحة النظام الأساسي واللوائح الأخرى عند الضرورة، مشيرًا إلى أن اللجنة سيكون عليها تنظيم وإجراء انتخابات لجميع أعضاء اللجان الخاصة بالاتحاد بناء على القوانين الجديدة، والتمهيد لإجراء انتخابات المجلس المقبل.



وشدد البيان على أن اللجنة ستواصل عملها في موعد لا يتجاوز 31 يوليو 2020، أو بمجرد الانتهاء من مهامها والدعوة لإجراء انتخابات للمجلس المقبل، مؤكدًا أن اللجنة سيتم معاملتها بصفتها منتخبة، ولا يحق لأيًا من أعضائها الترشح في الانتخابات المقبلة للاتحاد

