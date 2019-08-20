رياضة

برئاسة الجنايني.. الفيفا يعلن تشكيل لجنة اتحاد الكرة

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وأكد الاتحاد الدولى عبر موقعه الرسمى مساء اليوم الثلاثاء، أن أعضاء اللجنة المؤقتة التي تم الإعلان عنها، لا يحق الترشح على أى منصب فى الانتخابات المقبلة.
وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه، أن اللجنة ستكون لإدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى مراجعة لائحة النظام الأساسي واللوائح الأخرى عند الضرورة، مشيرًا إلى أن اللجنة سيكون عليها تنظيم وإجراء انتخابات لجميع أعضاء اللجان الخاصة بالاتحاد بناء على القوانين الجديدة، والتمهيد لإجراء انتخابات
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يوفيتش

مهاجم ريال مدريد يرد على أنباء رحيله

علق لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد المنضم حديثا لصفوف الميرنجى على شائعات رحيله عن قلعة سانتياجو برنابيو خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة، مشيرا إلى أن زين الدين زيدان المدير الفنى للملكى لم يغير رأيه فيه كلاعب وأنه دائما ما يمنحه الثقة فى الملعب. وقال يوفيتش خلال مقابلة مع صحيفة «novosti» الصربية: "زيدان يثق بي، ورأيه تجاهي لم يتغير خلال هذه الفترة التي عملنا بها معًا، وأنا أتعلم منه يوميًّا، وأشعر بالرضا خاصة أنه كلاعب وكمدرب من الأفضل في الكرة العالمية".
عمرو -الجناينى

اجتماع عاجل بين مندوب الفيفا ولجنة اتحاد الكرة

أكد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مندوبًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم سيصل إلى القاهرة غدًا الأربعاء، من أجل عقد اجتماع باللجنة الخماسية، التي تدير الجبلاية. وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبدالحق، أحمد عبدالله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.
إسلام -سليمانى

نجم منتخب الجزائر على أعتاب موناكو

اقترب نادي موناكو الفرنسي من الحصول على خدمات إسلام سليمانى مهاجم فريق ليستر سيتى الإنجليزى والمنتخب الجزائري، وذلك قبل أيام من إغلاق باب القيد في الانتقالات الصيفية الحالية، والذى من المقرر إغلاقه يوم 2 سبتمبر فى فرنسا. وكشفت مجلة فرانس فوتبول، عبر موقعها الإلكتروني عن أن سليمانى قد اجتاز الفحص الطبي لنادى موناكو، ظهر اليوم الثلاثاء، قبل الانضمام للفريق على سبيل الإعارة من نادي ليستر سيتى إلى الفريق الفرنسى. وتأتى تلك الصفقة بعد تألق منتخب الجزائر وحصده لبطولة أمم إفريقيا والتى شارك خلالها سليمانى مع منتخب محاربى الصحراء فى عدة مبارايات.
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جماهير-النادى-الاهلى

10 آلاف متفرج لمباراتي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 10 آلاف متفرج لكل من مباراتي الأهلي والزمالك في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، قال عامر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الاتفاق على مواعيد طرح التذاكر وأماكن طرحها خلال الاجتماع الأمني لكل مباراة، كما قرر اتحاد الكرة السماح بحضور 150 فردًا في مباراة الزمالك والمقاصة في دور الـ8 بكأس مصر، والمقرر إقامتها يوم 28 أغسطس الجاري ببرج العرب بالإسكندرية.
اتحاد-الكرة

الجبلاية تتلقى إخطارًا بتشكيل رابطة الأندية المحترفة

تلقى اتحاد الكرة إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، يفيد بتشكيل لجنة تضم أحمد حلمي الشريف ونهاد حجاج ومحمد الماشطة لفحص أوراق المرشحين للانضمام للمكتب التنفيذي، وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لإجراء انتخابات اختيار المكتب التنفيذي للرابطة وتشكيلها بصورة رسمية، وكان الأهلى قد رشح عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأحمر ممثلا عنه فى اللجنة، كما رشح الاتحاد السكندرى محمود الشامى للرابطة، فيما رشح طلائع الجيش أحمد المهدى مدير الكرة، ورشح الإنتاج الحربى خالد مهدى مدير الكرة.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (3)

تفاصيل الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي واطلع بره

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، نتائج الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي و"اطلع بره" الجنوب سوداني، والمقرر لها في السابعة مساء الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأكد حسين أنه تم الاتفاق في الاجتماع على حضور 10 آلاف متفرج للمباراة المقرر إقامتها على استاد الجيش في برج العرب، وحددت أسعار التذاكر للمباراة 30 جنيها للدرجة الثانية، و100 جنيه للدرجة الأولى، و200 جنيه للمقصورة الأمامية، وتقرر فتح أبواب الاستاد أمام الجماهير في تمام الواحدة ظهرا، على أن يتم غلق الأبواب في تمام السادسة مساء.
ميدو - مصر للمقاصة (4)

المقاصة: اتهامات مسئولى الزمالك باطلة

أكد بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادي مصر للمقاصة، أن مجلس إدارة الفريق الفيومي ينتمى بالكامل للزمالك باستثناء عضوين، ورغم ذلك يتهم النادي بأنه يجامل الأهلي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء. وقال بكرى سليم: "تعاملات الأهلى معنا أكثر من رائعة، أما الزمالك فلن نقول شيئاً سوى أنهم لا بد أن يتبعوا الأصول، فلقد وافقنا على انتقال إسلام جابر للزمالك، ولا يحكمنا سوى رغبة اللاعبين، رغم أن مجلس المقاصة بالكامل انتماؤه للزمالك باستثناء الثنائى محمد مجد وعصام سراج الدين يشجعان الأهلى".
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