رياضة

اجتماع عاجل بين مندوب الفيفا ولجنة اتحاد الكرة

تحرير:أحمد بركات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
أكد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مندوبًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم سيصل إلى القاهرة غدًا الأربعاء، من أجل عقد اجتماع باللجنة الخماسية، التي تدير الجبلاية. وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبدالحق، أحمد عبدالله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن مندوب الفيفا سيناقش مع اللجنة المهام المكلفة بها، وضرورة الالتزام بها خلال فترة تولي اللجنة. وتابع أن اللجنة الخماسية بات أعضاؤها ممنوعين من الترشح في انتخابات الجبلاية المقبلة. وأكد الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي مساء اليوم الثلاثاء، أن أعضاء اللجنة المؤقتة
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يوفيتش

مهاجم ريال مدريد يرد على أنباء رحيله

علق لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد المنضم حديثا لصفوف الميرنجى على شائعات رحيله عن قلعة سانتياجو برنابيو خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة، مشيرا إلى أن زين الدين زيدان المدير الفنى للملكى لم يغير رأيه فيه كلاعب وأنه دائما ما يمنحه الثقة فى الملعب. وقال يوفيتش خلال مقابلة مع صحيفة «novosti» الصربية: "زيدان يثق بي، ورأيه تجاهي لم يتغير خلال هذه الفترة التي عملنا بها معًا، وأنا أتعلم منه يوميًّا، وأشعر بالرضا خاصة أنه كلاعب وكمدرب من الأفضل في الكرة العالمية".
اتحاد-الكرة

برئاسة الجنايني.. الفيفا يعلن تشكيل لجنة اتحاد الكرة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وأكد الاتحاد الدولى عبر موقعه الرسمى مساء اليوم الثلاثاء، أن أعضاء اللجنة المؤقتة التي تم الإعلان عنها، لا يحق الترشح على أى منصب فى الانتخابات المقبلة.
إسلام -سليمانى

نجم منتخب الجزائر على أعتاب موناكو

اقترب نادي موناكو الفرنسي من الحصول على خدمات إسلام سليمانى مهاجم فريق ليستر سيتى الإنجليزى والمنتخب الجزائري، وذلك قبل أيام من إغلاق باب القيد في الانتقالات الصيفية الحالية، والذى من المقرر إغلاقه يوم 2 سبتمبر فى فرنسا. وكشفت مجلة فرانس فوتبول، عبر موقعها الإلكتروني عن أن سليمانى قد اجتاز الفحص الطبي لنادى موناكو، ظهر اليوم الثلاثاء، قبل الانضمام للفريق على سبيل الإعارة من نادي ليستر سيتى إلى الفريق الفرنسى. وتأتى تلك الصفقة بعد تألق منتخب الجزائر وحصده لبطولة أمم إفريقيا والتى شارك خلالها سليمانى مع منتخب محاربى الصحراء فى عدة مبارايات.
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اتحاد-الكرة

«فيفا» يؤجل حسم مصير لجنة اتحاد الكرة

أبلغ وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، بتأجيل زيارتهم التي كان مقررًا لها غدًا الثلاثاء، لمدة 10 أيام، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية أن اتحاد الكرة طلب من وفد «الفيفا» سرعة اعتماد تشكيل لجنة مؤقتة لحسم عدة ملفات معلقة، منها اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، عقب إقالة خافير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة بسبب الخروج من كأس الأمم الإفريقية، من دور الـ16، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد.
اتحاد-الكرة

الجبلاية تتلقى إخطارًا بتشكيل رابطة الأندية المحترفة

تلقى اتحاد الكرة إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، يفيد بتشكيل لجنة تضم أحمد حلمي الشريف ونهاد حجاج ومحمد الماشطة لفحص أوراق المرشحين للانضمام للمكتب التنفيذي، وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لإجراء انتخابات اختيار المكتب التنفيذي للرابطة وتشكيلها بصورة رسمية، وكان الأهلى قد رشح عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأحمر ممثلا عنه فى اللجنة، كما رشح الاتحاد السكندرى محمود الشامى للرابطة، فيما رشح طلائع الجيش أحمد المهدى مدير الكرة، ورشح الإنتاج الحربى خالد مهدى مدير الكرة.
اتحاد-الكرة

تعرف على موعد انطلاق دوري القسم الثاني

حددت لجنة مسابقات أندية القسم الثانى باتحاد الكرة، برئاسة خالد كامل، الأول من أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق مباريات الدوري الممتاز "ب"، على أن تنتهى المسابقة يوم 22 أبريل المقبل، وقرر اتحاد الكرة زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري القسم الثانى في الموسم الجديد إلى 48 فريقا بدلا من 36 فريقًا، بحيث تضم كل مجموعة من المجموعات الثلاث 16 فريقا بدلا من 12 فريقا، على أن يهبط في نهاية الموسم أربع فرق من كل مجموعة بإجمالى 12 فريقا، ويصعد بدلا منهم أوائل مجموعات دوري القسم الثالث.
اعتداء-لعيبة-الزمالك-على-الحكم

أول تعليق من سمير عثمان على ترشيحه للجنة الحكام

كشف سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق عن حقيقة توليه لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أكد الحكم الدولي خلال تصريحات له في قناة الأهلي ببرنامج كلام في الميديا إنه لم يتلق أي أتصالات أو محادثات من جانب أي مسؤول في الكرة المصرية لتولي منصب لجنة الحكام بالجبلاية. وأضاف سمير محمود عثمان خلال تصريحاته بأنه يتمنى تولي لجنة الحكام لأنها شرف كبير وفي حالة توليه سيعمل على استكمال ما سبقوه في لجنة الحكام قائلًا : "هكمل على اللي كان موجود في لجنة الحكام لأن مفيش حد بيبدأ من الصفر".
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