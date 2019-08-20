اجتماع عاجل بين مندوب الفيفا ولجنة اتحاد الكرة

تحرير:أحمد بركات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م

عمرو الجنايني

أكد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مندوبًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم سيصل إلى القاهرة غدًا الأربعاء، من أجل عقد اجتماع باللجنة الخماسية، التي تدير الجبلاية. وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبدالحق، أحمد عبدالله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن مندوب الفيفا سيناقش مع اللجنة المهام المكلفة بها، وضرورة الالتزام بها خلال فترة تولي اللجنة. وتابع أن اللجنة الخماسية بات أعضاؤها ممنوعين من الترشح في انتخابات الجبلاية المقبلة. وأكد الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي مساء اليوم الثلاثاء، أن أعضاء اللجنة المؤقتة