مهاجم ريال مدريد يرد على أنباء رحيله

تحرير:محمد جمال ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

لوكا يوفيتش

علق لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد المنضم حديثا لصفوف الميرنجى على شائعات رحيله عن قلعة سانتياجو برنابيو خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة، مشيرا إلى أن زين الدين زيدان المدير الفنى للملكى لم يغير رأيه فيه كلاعب وأنه دائما ما يمنحه الثقة فى الملعب. وقال يوفيتش خلال مقابلة مع صحيفة «novosti» الصربية: "زيدان يثق بي، ورأيه تجاهي لم يتغير خلال هذه الفترة التي عملنا بها معًا، وأنا أتعلم منه يوميًّا، وأشعر بالرضا خاصة أنه كلاعب وكمدرب من الأفضل في الكرة العالمية".

وعلق يوفيتش على أول مباراة له مع النادي الملكي، قائلا: «إحساس رائع عندما تلعب المباراة الأولى لك لأعظم ناد في العالم، نجحنا في تحقيق الفوز، وأتمنى أن أحصل على المزيد من الدقائق فيما تبقى من الموسم". وعن خروجه على سبيل الإعارة، علق المهاجم الصربي، قائلا: "هذه القصص تجعلني أضحك، ودائمًا وسائل الإعلام