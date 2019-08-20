رياضة

مهاجم ريال مدريد يرد على أنباء رحيله

تحرير:محمد جمال ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
لوكا يوفيتش
لوكا يوفيتش
علق لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد المنضم حديثا لصفوف الميرنجى على شائعات رحيله عن قلعة سانتياجو برنابيو خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة، مشيرا إلى أن زين الدين زيدان المدير الفنى للملكى لم يغير رأيه فيه كلاعب وأنه دائما ما يمنحه الثقة فى الملعب. وقال يوفيتش خلال مقابلة مع صحيفة «novosti» الصربية: "زيدان يثق بي، ورأيه تجاهي لم يتغير خلال هذه الفترة التي عملنا بها معًا، وأنا أتعلم منه يوميًّا، وأشعر بالرضا خاصة أنه كلاعب وكمدرب من الأفضل في الكرة العالمية".
وعلق يوفيتش على أول مباراة له مع النادي الملكي، قائلا: «إحساس رائع عندما تلعب المباراة الأولى لك لأعظم ناد في العالم، نجحنا في تحقيق الفوز، وأتمنى أن أحصل على المزيد من الدقائق فيما تبقى من الموسم". وعن خروجه على سبيل الإعارة، علق المهاجم الصربي، قائلا: "هذه القصص تجعلني أضحك، ودائمًا وسائل الإعلام
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عمرو -الجناينى

اجتماع عاجل بين مندوب الفيفا ولجنة اتحاد الكرة

أكد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مندوبًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم سيصل إلى القاهرة غدًا الأربعاء، من أجل عقد اجتماع باللجنة الخماسية، التي تدير الجبلاية. وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبدالحق، أحمد عبدالله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.
اتحاد-الكرة

برئاسة الجنايني.. الفيفا يعلن تشكيل لجنة اتحاد الكرة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وأكد الاتحاد الدولى عبر موقعه الرسمى مساء اليوم الثلاثاء، أن أعضاء اللجنة المؤقتة التي تم الإعلان عنها، لا يحق الترشح على أى منصب فى الانتخابات المقبلة.
إسلام -سليمانى

نجم منتخب الجزائر على أعتاب موناكو

اقترب نادي موناكو الفرنسي من الحصول على خدمات إسلام سليمانى مهاجم فريق ليستر سيتى الإنجليزى والمنتخب الجزائري، وذلك قبل أيام من إغلاق باب القيد في الانتقالات الصيفية الحالية، والذى من المقرر إغلاقه يوم 2 سبتمبر فى فرنسا. وكشفت مجلة فرانس فوتبول، عبر موقعها الإلكتروني عن أن سليمانى قد اجتاز الفحص الطبي لنادى موناكو، ظهر اليوم الثلاثاء، قبل الانضمام للفريق على سبيل الإعارة من نادي ليستر سيتى إلى الفريق الفرنسى. وتأتى تلك الصفقة بعد تألق منتخب الجزائر وحصده لبطولة أمم إفريقيا والتى شارك خلالها سليمانى مع منتخب محاربى الصحراء فى عدة مبارايات.
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بول بوجبا

سولسكاير يؤكد بقاء بوجبا في اليونايتد

كرر المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، تأكيده بقاء متوسط الميدان الفرنسي بول بوجبا في صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف، على الرغم من إشارة بوجبا إلى وجود علامات استفهام تحوم حول مستقبله مع الفريق، وقال سولسكاير في هذا الشأن: "دائمًا ما يضع الجميع علامات استفهام حول بوجبا، بدوري لا أشعر بأي قلق إزاء هذا الأمر، بالنسبة لي سيستمر مع الفريق، لا أرى بأن ما أقوله الآن أمر غريب أو مستبعد، أستمتع باللعب، وبالوجود مع زملائي في الفريق، أستمتع بما أقوم به وأحب عملي وأستمتع بالمباريات، لا أشعر بأي قلق".
لوكا-يوفيتش‎

إنتر يسعى لخطف مهاجم ريال مدريد الجديد

يرغب إنتر في التحرك في اتجاه مفاجئ، حيث يستهدف التعاقد مع صفقة ريال مدريد الجديدة، المهاجم لوكا يوفيتش، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، ويوجد النيراتزوري في سوق الانتقالات بقوة بحثا عن التعاقد مع مهاجم جديد يمثل دعما للبلجيكي روميلو لوكاكو، وارتبط اسم المهاجم البوسني إيدين دجيكو في الآونة الأخيرة بقوة بالانتقال إلى الإنتر، إلا أن مهاجم مانشستر سيتي السابق، قرر تمديد تعاقده مع روما، ولا يترك الإنتر أمامه القليل من الخيارات قبل نهاية الميركاتو الجاري.
جاريث-بيل (1)

زيدان يؤكد بقاء بيل في ريال مدريد

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان بلاعبه جاريث بيل، بعد مشاركته في فوز ريال مدريد، أمس السبت، على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وفي فترة التحضير للموسم الجديد، قال زيدان إنه من الأفضل للنجم الويلزي الرحيل غدا عن ريال مدريد، وبعدما شارك أساسيا في مباراة أمس، يبدو أن الوضع اختلف، وقال المدرب الفرنسي في هذا الشأن: "بيل سيبقى معنا، كل اللاعبين الذين نملكهم يساعدوننا على التفكير بإيجابية، علينا التركيز على الموسم لا أكثر. مثلت إصابة إيدين هازارد حظا سيئا بالنسبة لنا، ولكن هذا لم يغير فكرتنا عن إشراك بيل أساسيا".
ريال- مدريد‎ (1)

ريال مدريد يقص شريط الليجا بمواجهة سيلتا فيجو

يستهل ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإسباني اليوم السبت، وذلك عندما يرحل إلى ملعب بالايدوس لمواجهة سيلتا فيجو في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وأبرم مدرب الريال زين الدين زيدان العديد من الصفقات هذا الموسم بهدف إنهاء هيمنة الغريم برشلونة على لقب الدوري الإسباني، ومع ذلك يغيب عنه الكثير من اللاعبين في مواجهة اليوم بسبب الإصابة من فيرلاند ميندي وبراهيم داياز وماركو أسينسيو وإيدين هازارد، وبدوره تعاقد سيلتا فيجو مع 11 لاعبًا هذا الصيف، بعدما تفادى الفريق الهبوط الموسم الماضي بـ5 نقاط فقط.
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