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بـ1.4 مليار جنيه.. كامل الوزير يتابع أعمال محور سمالوط (صور)

تحرير:محمد الزهراوي ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٥ م
جانب من جولة كامل الوزير لمحور سمالوط
جانب من جولة كامل الوزير لمحور سمالوط
تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، واللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، والمهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد أسيوط، اليوم العمل في محور سمالوط على النيل، والذي يعد أحد أهم وأكبر المشاريع في قطاع النقل بالمحافظة ويربط غرب المركز بشرقه مرورا بنهر النيل. وأكد الفريق كامل الوزير أن الجولة تأتي في إطار خطة وزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر بتنفيذ عدد من المحاور العرضية (8 محاور على النيل تنفذها وزارة النقل).
استمع الوزير والمحافظ لشرح تفصيلي حول ما تم إنجازه في المشروع، الذي يتكون من 32 "كوبري"، تمر أعلى نهر النيل وأعلى السكة الحديد، وأعلى ترعة الإبراهيمية، بالإضافة لـ16 نفقا على الطرق المحلية المتقاطعة مع مسار المشروع، وبربخين على المجاري المائية المتقاطعة مع مسار المشروع، وأعمال طرق ومداخل بطول 22 كم. وأكد
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