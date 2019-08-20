دوري الأبطال.. أياكس يقترب من التأهل لدور المجموعات

تحرير:علي الزيني ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٦ م

أياكس

حسم التعادل السلبي مواجهة أياكس أمستردام الهولندي مع نظيره أبويل القبرصي، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "نيو جى إس بى"، ضمن ذهاب الملحق الأخيرة المؤهل لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال أوروبا، وشهد اللقاء تعرض المغربى نصير مزراوى لاعب أياكس للطرد فى الدقيقة 80 لحصوله على إنذارين، وستقام مواجهة الإياب بين الفريقين الأسبوع المقبل فى ملعب "يوهان كرويف آرينا"، ويكفي الفريق الهولندي الفوز بأى نتيجة للتأهل لدور المجموعات الذي ستقام القرعة الخاصة به يوم 29 أغسطس الجارى.

بدأ الفريق الهولندي ضاغطًا وشكل خطورة في أكثر من فرصة لكنه لم ينجح بالتسجيل، في المقابل كان موسى التعمري اللاعب الأردني أنشط وأخطر لاعبي أبويل. وفي الشوط الثاني تحسن أداء أصحاب الأرض وحصلوا على فرصة اللعب بزيادة لاعب بعد طرد المغربي نصير مزراوي لاعب إياكس في الدقيقة 80 بعد حصوله على الإنذار الثاني ولكن