رياضة

دوري الأبطال.. أياكس يقترب من التأهل لدور المجموعات

تحرير:علي الزيني ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٦ م
أياكس
أياكس
حسم التعادل السلبي مواجهة أياكس أمستردام الهولندي مع نظيره أبويل القبرصي، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "نيو جى إس بى"، ضمن ذهاب الملحق الأخيرة المؤهل لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال أوروبا، وشهد اللقاء تعرض المغربى نصير مزراوى لاعب أياكس للطرد فى الدقيقة 80 لحصوله على إنذارين، وستقام مواجهة الإياب بين الفريقين الأسبوع المقبل فى ملعب "يوهان كرويف آرينا"، ويكفي الفريق الهولندي الفوز بأى نتيجة للتأهل لدور المجموعات الذي ستقام القرعة الخاصة به يوم 29 أغسطس الجارى.
بدأ الفريق الهولندي ضاغطًا وشكل خطورة في أكثر من فرصة لكنه لم ينجح بالتسجيل، في المقابل كان موسى التعمري اللاعب الأردني أنشط وأخطر لاعبي أبويل. وفي الشوط الثاني تحسن أداء أصحاب الأرض وحصلوا على فرصة اللعب بزيادة لاعب بعد طرد المغربي نصير مزراوي لاعب إياكس في الدقيقة 80 بعد حصوله على الإنذار الثاني ولكن
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جمال محمد علي: سأطبق اللائحة وأقدم استقالتي

أعلن الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، أولى قراراته بعد تعيينه بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه سيتقدم باستقالته من رئاسة نادي الشبان المسلمين، إلى وزير الشباب والرياضة، على أن يطبق اللائحة والتفرغ للمنصب خلال العام المقبل. وقال جمال، في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء: «أشكر من وضعوني في هذا المنصب، فهو وسام على صدرنا وسنبذل أقصى جهدنا لخدمة الكرة المصرية، وأعتقد أن هناك عددا من البنود من الضروري تغييرها في أسرع وقت».
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نائب رئيس الجبلاية يكشف صلاحيات اللجنة المؤقتة

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راموس يستعد لانطلاق موسمه الـ15 مع ريال مدريد

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أياكس يقطع الطريق على المنافسين ويجدد عقد زياش

أعلن نادي أياكس الهولندي تمديد تعاقده مع النجم المغربي حكيم زياش لمدة موسم جديد، على الرغم من التقارير الصحفية التي أشارت إلى اقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كان من المفترض أن ينتهي عقد زياش في صيف 2021، ووفقا للتقارير الصحفية سيصبح الأعلى راتبًا في الدوري الهولندي . وذكر نادي أياكس في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل أياكس وحكيم زياش إلى اتفاق بشأن تمديد عقده، الذي يستمر حتى 30 يونيو 2021، ليستمر اللاعب المغربي الدولي حتى 30 يونيو 2022".
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فان دي بيك يؤكد مفاوضات ريال مدريد مع أياكس

بات اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك قريبًا للغاية من الانتقال إلى ريال مدريد خلال الأيام القليلة المقبلة، وكان ينظر إلى فان دي بيك بوصفه الصفقة البديلة إن فشل الفريق الملكي في الظفر بخدمات النجم الفرنسي بول بوجبا، إلا أن المرينجي يرغب في التعاقد مع الثنائي هذا الصيف، وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى توصل ريال مدريد إلى اتفاق على البنود الشخصية في عقد فان دي بيك، وقال الأخير عقب تعادل أياكس أمس، مع فيتيس في الدوري الهولندي: "بالفعل هناك مفاوضات بين الريال وأياكس، ولكن لا يمكنني قول أكثر من ذلك".
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فان دى بيك يكشف عن اقترابه من ريال مدريد

كشف لاعب وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي، دوني فان دي بيك اليوم الجمعة، بأن نادي ريال مدريد الإسباني مهتم بالحصول على خدماته، خلال موسم الإنتقالات الصيفية الحالية، وقال فان دي بيك خلال تصريحات لشبكة "فوكس سبورتس" التلفزيونية: "هناك اهتمام من جانب النادى الإسبانى ولكنكم كصحافة تستعجلون، هناك الكثير من الحماقات في الصحف الإسبانية، وليس علي أن أفصح عنها، كما أنها غير حقيقية". وأكمل صاحب الـ22 عاما، قائلا:" هناك اتصالات جارية بينى وريال مدريد في الوقت الحالي لكنني لن أتحدث عنها".
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