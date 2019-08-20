ترامب: اقتصاد أمريكا قوي بسبب تخفيض الضرائب

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إدارته تنظر فى احتمال القيام بتخفيضات ضريبية، مؤكداً أن اقتصاد بلاده لا يزال ينمو وبعيد للغاية عن أى ركود. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفى عقده مع نظيره الرومانى كلاوس إيوهانيس بالبيت الأبيض اليوم ، "نتطلع إلى تخفيضات مختلفة فى نسب الضرائب، فأنا أنظر فى ذلك طوال الوقت"، مضيفا: "أن ذلك هو أحد الأسباب التى جعلت واشنطن فى وضع اقتصادى قوى". وأشار الرئيس الأمريكى إلى أنه ينظر في خفض ضريبة الأجور، قائلاً إن كثيرين يرغبون فى ذلك.

وأوضح أن الولايات المتحدة تبلى بلاء حسنا على الصعيد الاقتصادى لكن "فى حقيقة الأمر تعين على شخص ما أن يواجه الصين.. ولا يهم إن كان ذلك جيدا أم سيئا فى المدى القصير".وكان ترامب قد وقّع فى 2017 أكبر تعديل ضريبى منذ ثمانينيات القرن الماضى، إذ خفض معدل الضريبة للشركات إلى 21% من 35%.وبحسب تقارير صحفية أمريكية