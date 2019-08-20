رياضة

نائب رئيس الجبلاية يكشف صلاحيات اللجنة المؤقتة

تحرير:أحمد بركات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
أكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي ستدير اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، كلف اللجنة بأمرين مهمين، وهو ما جاء بعد إعلان قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبدالحق، وأحمد عبدالله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.
وقال جمال محمد علي في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "الفيفا كلفت اللجنة بتعديل لائحة النظام الأساسي لوجود عوار بها، والأمر الثاني إجراء انتخابات مجلس جديد لاتحاد الكرة". وواصل: "سنعمل على بذل قصارى جهدنا كمجموعة للنهوض بالكرة المصرية الفترة المقبلة". وأعلن أن الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي مساء اليوم
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جمال محمد علي

جمال محمد علي: سأطبق اللائحة وأقدم استقالتي

أعلن الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، أولى قراراته بعد تعيينه بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه سيتقدم باستقالته من رئاسة نادي الشبان المسلمين، إلى وزير الشباب والرياضة، على أن يطبق اللائحة والتفرغ للمنصب خلال العام المقبل. وقال جمال، في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء: «أشكر من وضعوني في هذا المنصب، فهو وسام على صدرنا وسنبذل أقصى جهدنا لخدمة الكرة المصرية، وأعتقد أن هناك عددا من البنود من الضروري تغييرها في أسرع وقت».
اياكس

دوري الأبطال.. أياكس يقترب من التأهل لدور المجموعات

حسم التعادل السلبي مواجهة أياكس أمستردام الهولندي مع نظيره أبويل القبرصي، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "نيو جى إس بى"، ضمن ذهاب الملحق الأخيرة المؤهل لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال أوروبا، وشهد اللقاء تعرض المغربى نصير مزراوى لاعب أياكس للطرد فى الدقيقة 80 لحصوله على إنذارين، وستقام مواجهة الإياب بين الفريقين الأسبوع المقبل فى ملعب "يوهان كرويف آرينا"، ويكفي الفريق الهولندي الفوز بأى نتيجة للتأهل لدور المجموعات الذي ستقام القرعة الخاصة به يوم 29 أغسطس الجارى.
يوفيتش

مهاجم ريال مدريد يرد على أنباء رحيله

علق لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد المنضم حديثا لصفوف الميرنجى على شائعات رحيله عن قلعة سانتياجو برنابيو خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة، مشيرا إلى أن زين الدين زيدان المدير الفنى للملكى لم يغير رأيه فيه كلاعب وأنه دائما ما يمنحه الثقة فى الملعب. وقال يوفيتش خلال مقابلة مع صحيفة «novosti» الصربية: "زيدان يثق بي، ورأيه تجاهي لم يتغير خلال هذه الفترة التي عملنا بها معًا، وأنا أتعلم منه يوميًّا، وأشعر بالرضا خاصة أنه كلاعب وكمدرب من الأفضل في الكرة العالمية".
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جمال محمد علي

جمال محمد علي: سأطبق اللائحة وأقدم استقالتي

أعلن الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، أولى قراراته بعد تعيينه بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه سيتقدم باستقالته من رئاسة نادي الشبان المسلمين، إلى وزير الشباب والرياضة، على أن يطبق اللائحة والتفرغ للمنصب خلال العام المقبل. وقال جمال، في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء: «أشكر من وضعوني في هذا المنصب، فهو وسام على صدرنا وسنبذل أقصى جهدنا لخدمة الكرة المصرية، وأعتقد أن هناك عددا من البنود من الضروري تغييرها في أسرع وقت».
عمرو -الجناينى

اجتماع عاجل بين مندوب الفيفا ولجنة اتحاد الكرة

أكد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مندوبًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم سيصل إلى القاهرة غدًا الأربعاء، من أجل عقد اجتماع باللجنة الخماسية، التي تدير الجبلاية. وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبدالحق، أحمد عبدالله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.
اتحاد-الكرة

برئاسة الجنايني.. الفيفا يعلن تشكيل لجنة اتحاد الكرة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وأكد الاتحاد الدولى عبر موقعه الرسمى مساء اليوم الثلاثاء، أن أعضاء اللجنة المؤقتة التي تم الإعلان عنها، لا يحق الترشح على أى منصب فى الانتخابات المقبلة.
اتحاد-الكرة

تعرف على موعد انطلاق دوري القسم الثاني

حددت لجنة مسابقات أندية القسم الثانى باتحاد الكرة، برئاسة خالد كامل، الأول من أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق مباريات الدوري الممتاز "ب"، على أن تنتهى المسابقة يوم 22 أبريل المقبل، وقرر اتحاد الكرة زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري القسم الثانى في الموسم الجديد إلى 48 فريقا بدلا من 36 فريقًا، بحيث تضم كل مجموعة من المجموعات الثلاث 16 فريقا بدلا من 12 فريقا، على أن يهبط في نهاية الموسم أربع فرق من كل مجموعة بإجمالى 12 فريقا، ويصعد بدلا منهم أوائل مجموعات دوري القسم الثالث.
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