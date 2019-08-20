نائب رئيس الجبلاية يكشف صلاحيات اللجنة المؤقتة

تحرير:أحمد بركات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م

اتحاد الكرة

أكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي ستدير اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، كلف اللجنة بأمرين مهمين، وهو ما جاء بعد إعلان قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبدالحق، وأحمد عبدالله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.

وقال جمال محمد علي في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "الفيفا كلفت اللجنة بتعديل لائحة النظام الأساسي لوجود عوار بها، والأمر الثاني إجراء انتخابات مجلس جديد لاتحاد الكرة". وواصل: "سنعمل على بذل قصارى جهدنا كمجموعة للنهوض بالكرة المصرية الفترة المقبلة". وأعلن أن الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي مساء اليوم