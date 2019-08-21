جمال محمد علي: سأطبق اللائحة وأقدم استقالتي

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

جمال محمد علي

أعلن الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، أولى قراراته بعد تعيينه بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه سيتقدم باستقالته من رئاسة نادي الشبان المسلمين، إلى وزير الشباب والرياضة، على أن يطبق اللائحة والتفرغ للمنصب خلال العام المقبل. وقال جمال، في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء: «أشكر من وضعوني في هذا المنصب، فهو وسام على صدرنا وسنبذل أقصى جهدنا لخدمة الكرة المصرية، وأعتقد أن هناك عددا من البنود من الضروري تغييرها في أسرع وقت».

وتابع: «من أهم هذه البنود البند المتعلق بالوضع الحالي بتعيين المدير التنفيذي كمسؤول عن إدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، يجب أن يتم إيجاد حل آخر مثل اختيار أفضل رؤساء الأندية أو اقتراحات أخرى». واستمر في حديثه: «يجب النظر لملف الكرة المصرية، أرى أنه يجب أن تكون هناك فترة انتقالية بين المواسم