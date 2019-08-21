جمال محمد علي: سأطبق اللائحة وأقدم استقالتي
تحرير:سعد الدين محمود
٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
جمال محمد علي
أعلن الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، أولى قراراته بعد تعيينه بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه سيتقدم باستقالته من رئاسة نادي الشبان المسلمين، إلى وزير الشباب والرياضة، على أن يطبق اللائحة والتفرغ للمنصب خلال العام المقبل.
وقال جمال، في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء: «أشكر من وضعوني في هذا المنصب، فهو وسام على صدرنا وسنبذل أقصى جهدنا لخدمة الكرة المصرية، وأعتقد أن هناك عددا من البنود من الضروري تغييرها في أسرع وقت».
وتابع: «من أهم هذه البنود البند المتعلق بالوضع الحالي بتعيين المدير التنفيذي كمسؤول عن إدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، يجب أن يتم إيجاد حل آخر مثل اختيار أفضل رؤساء الأندية أو اقتراحات أخرى».
واستمر في حديثه: «يجب النظر لملف الكرة المصرية، أرى أنه يجب أن تكون هناك فترة انتقالية بين المواسم
وتابع: «من أهم هذه البنود البند المتعلق بالوضع الحالي بتعيين المدير التنفيذي كمسؤول عن إدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، يجب أن يتم إيجاد حل آخر مثل اختيار أفضل رؤساء الأندية أو اقتراحات أخرى».
واستمر في حديثه: «يجب النظر لملف الكرة المصرية، أرى أنه يجب أن تكون هناك فترة انتقالية بين المواسم وتوفير 3 أشهر مثلا للاستعداد للموسم الجديد».
وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى، رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة عملها حتى 31يوليو 2020.
وأكد الاتحاد أن أعضاء اللجنة التي تم الإعلان عنها لا يحق الترشح على أى منصب فى الانتخابات المقبلة.