رياضة

تفاصيل حوار سيد عبد الحفيظ مع حكم مباراة بيراميدز

تحرير:التحرير ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ ص
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
كشف مصدر باتحاد الكرة عما دار بين سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وطارق سامي، الحكم الإضافي، خلال مباراة الأهلي وبيراميدز، التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، وهي المباراة التي حسمها بيراميدز لصالحه بهدف دون رد، أحرزه البوركيني إيريك تراوري في الدقيقة 55 من زمن اللقاء. وقال المصدر إن سيد عبد الحفيظ توجه إلى الحكم الإضافي وقال له: «حرام عليك.. كل مرة تعمل فينا كده».
وشهدت المباراة اعتراضات شديدة من الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي واللاعبين، خاصة الثنائي رمضان صبحي وصالح جمعة، على القرارات التحكيمية خلال المباراة، وهو ما كلف رمضان صبحي الحصول على البطاقة الصفراء. وتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف
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وزارة الرياضة ترفع قيمة مكافأة مونديال اليد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن رفع قيمة مكافآت منتخب الناشئين الحاصل على لقب كأس العالم لكرة اليد 2019، إلى 150 ألف جنيه لكل لاعب، بعد أن كانت المكافأة المقدرة للاعبي منتخب الناشئين هي 112 ألف و500 جنيه لكل لاعب، قبل أن يقرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفع قيمتها تقديرا للإنجاز الكبير الذي تحقق. وبذلك يصل إجمالي المكافآت إلى مليونين و700 ألف جنيه للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي. يأتي ذلك بخلاف التبرعات الرسمية التي تلقتها الوزارة، الثلاثاء، من شركات القطاع الخاص بإجمالي مبلغ 800 ألف جنيه.
اتحاد-الكرة

تعرف على أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة

أخيرًا أسدل الستار على تعيين اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، اعتماد تشكيل اللجنة المكونة من عمرو الجنايني، رئيسًا، وعضوية أحمد عبد الله، ومحمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق. ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وجاء تعيين اللجنة بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد السابق وأعضاء مجلس الإدارة بعد الخروج المهين للمنتخب الوطني من دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا، التي استضافتها مصر في يونيو الماضي، بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف مقابل لاشىء.
عمرو -الجناينى

الجنايني عن زملكاويته: أعد جميع الأندية بتحقيق العدل

وعد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة المصري، كل جماهير الكرة المصرية بتحقيق العدل خلال الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بدعم جميع أفراد اللجنة للمنظومة لتحقيق النجاح المنتظر. وأوضح الجنايني، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «النيل للرياضة»، أن اللجنة لديها خطة كاملة لتطوير منظومة الكرة المصرية، مؤكدًا أنه يتمنى تحقيقها لأنها ستؤدي إلى عودة الكرة المصرية لمكانها الطبيعي.
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.حسن-حمدي‎

حسن حمدي يؤازر الأهلي أمام بيراميدز

حضر حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، في مقصورة استاد الجيش ببرج العرب، التي تشهد مباراة الأهلي ونظيره فريق بيراميدز، التي انطلقت في الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر، وظهر حمدي في المقصورة لمؤازرة الفريق الأحمر في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، وهتفت الجماهير الحاضرة للمواجهة له، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، يأتي ظهور حمدي في الوقت الذي غاب فيه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي ونائبه العامري فاروق عن حضور المباراة دون أسباب واضحة.
بيراميدز (2)

5 في خط الوسط.. تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
برج-العرب (1)

الأهلي يتسلح باستاد برج العرب لعبور بيراميدز

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
سباستيان-ديسابر (1)

بالأرقام.. ديسابر لا يعرف طعم الفوز أمام الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية، وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين، في الدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
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