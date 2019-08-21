تفاصيل حوار سيد عبد الحفيظ مع حكم مباراة بيراميدز

تحرير:التحرير ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ ص

سيد عبدالحفيظ

كشف مصدر باتحاد الكرة عما دار بين سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وطارق سامي، الحكم الإضافي، خلال مباراة الأهلي وبيراميدز، التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، وهي المباراة التي حسمها بيراميدز لصالحه بهدف دون رد، أحرزه البوركيني إيريك تراوري في الدقيقة 55 من زمن اللقاء. وقال المصدر إن سيد عبد الحفيظ توجه إلى الحكم الإضافي وقال له: «حرام عليك.. كل مرة تعمل فينا كده».

وشهدت المباراة اعتراضات شديدة من الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي واللاعبين، خاصة الثنائي رمضان صبحي وصالح جمعة، على القرارات التحكيمية خلال المباراة، وهو ما كلف رمضان صبحي الحصول على البطاقة الصفراء. وتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف