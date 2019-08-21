جريمة

غضب في الشرقية بسبب الاعتداء على شاب من ذوي الإعاقة

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
مبنى مديرية أمن الشرقية - أرشيفية
مبنى مديرية أمن الشرقية - أرشيفية
حالة من الغضب، انتابت عددا من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، فى رد فعل على مقطع فيديو متداول لشاب من الأشخاص ذوى الإعاقة يتعرض لاعتداءات وحشية من قبل بعض الشباب. وبحسب ما هو متداول، قام مجموعة من الشباب، من قرية كفر إبراش، التابعة لمركز مشتول السوق، فى محافظة الشرقية، فى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بالاعتداء على شاب من الأشخاص ذوى الإعاقة، إذ أقدموا على ضربه وركله بالأقدام في أماكن متفرقة من الجسد، بغرض التسلية من جانبهم ليس إلا، فيما قام أحدهم بالغناء وقت الاعتداء على المجني عليه، الذى دخل في نوبة صراخ وبكاء محاولًا استعطافهم دون مُجيب.
وتسبب الفيديو فى خلق حالة من السخط مما فعله الشباب ومما مارسوه على الشخص المعاق من اعتداءات وحشية، فأطلق رواد ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى حملات عدة طالبوا خلالها الأجهزة الأمنية بالتدخل وضبط الجناة، وضبط كل من ظهر فى المقطع المتداول مشاركا فى الاعتداء على شاب لا حول له ولا قوة، وتقديمهم للعدالة
اقرأ المزيد
جثة-فتاة

حبس المتهم بذبح سائق «أوبر» في مصر الجديدة

استعجلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عزالدين، تحريات المباحث حول واقعة قتل سائق «أوبر» على يد عاطل، بمنطقة مصر الجديدة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي أظهرت أن المتهم طلب عبر تطبيق «أوبر»، سائقًا لتوصيله لأحد الأماكن، وفي أحد الشوارع الهادئة من المترجلين، هدده باستخدام أداة حادة عبارة عن «سكين»، وبحوزته لترك السيارة وهاتفه وأمواله، فرفض الضحية، وطلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة.
حبس-متهمين-ارشيفية

الحبس 15 يوما لمتهمين بسرقة شقة وحرقها في بنها

جدد قاضي المعارضات بمحكمة بنها حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامهما بسرقة شقة وإشعال النيران بها لإخفاء جريمتهما. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة أول بنها من عمليات النجدة بنشوب حريق في شقة بناحية عزبة المتينى دائرة القسم. تم السيطرة على الحريق بواسطة الحماية المدنية وإخماده ومنع امتداده، وتبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأول علوى على مساحة 70 مترا ملك "م ج ف" 33 عاما، عامل، ووجود آثار كسر بكالون باب الشقة وبخزينة خاصة داخل إحدى الغرف وخلوها من محتوياتها وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل.
محكمة-ارشفية

إحالة 6 من الإخوان الإرهابية في وادي النطرون للمفتي

أحالت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثامنة"، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رامه سعيد محمد، والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى، اليوم، 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى فضيلة المفتى للأخذ بالرأى فى إعدامهم لقيامهم بمشاركة 4 متهمين آخرين بالانضمام لجماعة محظورة تمثل خطرا على الأمن والسلم العام وحيازة بنادق آلية دون ترخيص وحيازة وتصنيع مفرقعات بأحد المنازل بوادى النطرون، تعرض حياة المواطنين للخطر وتسبب انفجارها فى وفاة "عبد العزيز محمد عبدالعزيز".
متهمة

منال والحما.. ماذا جرى في شقة «الزلزال» بالمقطم؟

لم يراع الرجل الستيني، شيبة شعره الذي يخبرك بسنه المتقدم، اقتحم غرفة النوم على زوجة ابنه، محاولا اغتصابها، فما كان منها إلا أن تخلصت منه بسكين، وأمرت نيابة المقطم، اليوم الثلاثاء، بحبس االمتهمة بقتل حماها، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، بعدما أدلت باعترافات تفصيلية عن كواليس ما جرى يوم الواقعة، وقررت النيابة اصطحاب المتهمة إلى مسرح الجريمة، لتمثيلها، كما طلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
خناقة-مشاجرة-بلطجة

ضبط «بلطجي الهانوفيل» بعد فيديو «تكسير السيارات»

انتشر له فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تسبب فى حالة من الغضب العارم جراء سلوكه، إذ وقف فى قلب الشارع بمنطقة الهانوفيل بمحافظة الإسكندرية حاملًا بيده سلاحا أبيض (سيف) يهدد به الأهالي، ويتعدى به على السيارات محدثا تلفيات بها، وهو الفيديو الذى شهد تعليقات بالجملة ومطالبات لرجال الأمن بالتدخل والقبض على ذلك الشخص فى الفيديو، ومن جانبها لم تدخر الأجهزة الأمنية جهدا في تحديد هويته، وتحركت مأمورية أمنية للقبض عليه ومواجهته بمشاهد البلطجة التى ظهرت فى الفيديو، وأقر المتهم بها مبررًا فعلته بسبب غريب.
ممرض-يغتصب-مريضة-بالعناية-المركزة

ضبط «أبو العروسة» والطباخ في «تسمم معازيم الشرقية»

ألقى رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، القبض على طباخ بحفل زفاف، ووالد العروس؛ على خلفية اتهامهما بالتسبب في إصابة 36 من «المعازيم» بحالات قيء وإسهال وتسمم غذائي خلال الحفل الذي جرت وقائعه في الساعات الأولى من صباح اليوم، بقرية «غزالة» التابعة لدائرة المركز، على أثر إعداد وجبات غذائية عبارة عن «لحوم»، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
يشعل-النيران-في-جسد-زميله

ضبط زوجين وطبيب حرقوا محاميًا بـ«البنزين» في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو كبير، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من ضبط طبيب بيطري وشقيقه وزوجته؛ على خلفية اتهامهم بسكب مادة بترولية على جسد محامي وإشعال النيران فيه والتسبب في إصابته بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة، بعدما حاول فض مشاجرة بين الأول وأحد جيرانه بقرية «طوخ» التابع لدائرة المركز، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
جثة

العثور على ربة منزل محروقة داخل منزلها بالشرقية

عثر عدد من أهالي مركز ومدينة ههيا، بمحافظة الشرقية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ربة منزل، في منتصف العقد الثالث من عمرها، جثة هامدة داخل مسكنها، إثر إصابتها بحروق من الدرجات الثلاث، فيما أفاد بعض الأهالي بأن الخلافات الزوجية هي السر وراء الواقعة، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى ههيا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيق برئاسة المستشار سادات أبو النور، وتحت إشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org