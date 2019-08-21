غضب في الشرقية بسبب الاعتداء على شاب من ذوي الإعاقة

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

مبنى مديرية أمن الشرقية - أرشيفية

حالة من الغضب، انتابت عددا من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، فى رد فعل على مقطع فيديو متداول لشاب من الأشخاص ذوى الإعاقة يتعرض لاعتداءات وحشية من قبل بعض الشباب. وبحسب ما هو متداول، قام مجموعة من الشباب، من قرية كفر إبراش، التابعة لمركز مشتول السوق، فى محافظة الشرقية، فى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بالاعتداء على شاب من الأشخاص ذوى الإعاقة، إذ أقدموا على ضربه وركله بالأقدام في أماكن متفرقة من الجسد، بغرض التسلية من جانبهم ليس إلا، فيما قام أحدهم بالغناء وقت الاعتداء على المجني عليه، الذى دخل في نوبة صراخ وبكاء محاولًا استعطافهم دون مُجيب.

وتسبب الفيديو فى خلق حالة من السخط مما فعله الشباب ومما مارسوه على الشخص المعاق من اعتداءات وحشية، فأطلق رواد ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى حملات عدة طالبوا خلالها الأجهزة الأمنية بالتدخل وضبط الجناة، وضبط كل من ظهر فى المقطع المتداول مشاركا فى الاعتداء على شاب لا حول له ولا قوة، وتقديمهم للعدالة