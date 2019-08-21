القيعي عن الجنايني: لا يجوز تعيين شخص استفز الجماهير

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ ص

عدلي القيعي

كشف عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تخوفه من عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة الجديد لإدارة اتحاد الكرة المصري بالفترة المقبلة. وقال القيعي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي: «أتمني أن تمر الأمور بسلام، ولا أريد التعليق عن هذا الأمر، ولا يجوز تعيين شخص تعمد استفزاز جماهير الأهلي عبر فيسبوك حتى وقت قريب». وتابع القيعي: «الصديق عمرو الجنايني أتمني لك التوفيق وأن أري الفكر والفلسفة والوجه الإداري فى إدارة اتحاد الكرة، الذي لم أره من قبل».

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل حيث اعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى، رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله. ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد