رياضة

القيعي عن الجنايني: لا يجوز تعيين شخص استفز الجماهير

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
كشف عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تخوفه من عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة الجديد لإدارة اتحاد الكرة المصري بالفترة المقبلة. وقال القيعي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي: «أتمني أن تمر الأمور بسلام، ولا أريد التعليق عن هذا الأمر، ولا يجوز تعيين شخص تعمد استفزاز جماهير الأهلي عبر فيسبوك حتى وقت قريب». وتابع القيعي: «الصديق عمرو الجنايني أتمني لك التوفيق وأن أري الفكر والفلسفة والوجه الإداري فى إدارة اتحاد الكرة، الذي لم أره من قبل».
وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل حيث اعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى، رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله. ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد
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وزارة الرياضة ترفع قيمة مكافأة مونديال اليد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن رفع قيمة مكافآت منتخب الناشئين الحاصل على لقب كأس العالم لكرة اليد 2019، إلى 150 ألف جنيه لكل لاعب، بعد أن كانت المكافأة المقدرة للاعبي منتخب الناشئين هي 112 ألف و500 جنيه لكل لاعب، قبل أن يقرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفع قيمتها تقديرا للإنجاز الكبير الذي تحقق. وبذلك يصل إجمالي المكافآت إلى مليونين و700 ألف جنيه للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي. يأتي ذلك بخلاف التبرعات الرسمية التي تلقتها الوزارة، الثلاثاء، من شركات القطاع الخاص بإجمالي مبلغ 800 ألف جنيه.
جمال محمد علي

جمال محمد علي: سأطبق اللائحة وأقدم استقالتي

أعلن الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، أولى قراراته بعد تعيينه بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه سيتقدم باستقالته من رئاسة نادي الشبان المسلمين، إلى وزير الشباب والرياضة، على أن يطبق اللائحة والتفرغ للمنصب خلال العام المقبل. وقال جمال، في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء: «أشكر من وضعوني في هذا المنصب، فهو وسام على صدرنا وسنبذل أقصى جهدنا لخدمة الكرة المصرية، وأعتقد أن هناك عددا من البنود من الضروري تغييرها في أسرع وقت».
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نائب رئيس الجبلاية يكشف صلاحيات اللجنة المؤقتة

أكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي ستدير اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، كلف اللجنة بأمرين مهمين، وهو ما جاء بعد إعلان قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبدالحق، وأحمد عبدالله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.
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إعارات واستغناءات بالجملة في صفوف شباب الأهلي

رحل عدد من لاعبي النادي الأهلي مواليد 97 و98، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد إلغاء مسابقة الناشئين من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، فبعض اللاعبين تم الاستغناء عنهم بشكل نهائي، والبعض رحل على سبيل الإعارة، في ظل اقتناع إدارة الكرة بالنادي بخدمات بعض اللاعبين منهم. وعلمت «التحرير» أن إدارة الأهلي سمحت بانضمام فوزي الحناوي لنادي سموحة لمدة موسمين على سبيل الإعارة، وهشام شعبان انضم لصفوف فريق طنطا الصاعد حديثا لمدة موسم على سبيل الإعارة أيضا.
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نجم الأهلي الجديد: اللعب لنادي القرن فرصة نادرة

يرى المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط النادي الأهلي الجديد، أن فرصة اللعب للقلعة الحمراء كبيرة ونادرة، وأنه يسعى لاستغلالها جيدا لإثبات أحقيته في الاستمرار في نادي القرن الإفريقي، مشيرا إلى أن عائلته تشعر بالفخر لانتقاله إلى هذا النادي العريق. وقال أليو ديانج، في تصريحات تليفزيونية: "كنت أتحدث مع عائلتي دائما عن اللعب في أوروبا، وطموحي كان الاحتراف الأوروبي، لكن عندما طلب الأهلي ضمي لم أتردد، لأنها فرصة كبيرة ونادرة، وأسعى لاستغلالها جيدا وإثبات أحقيتي في الاستمرار هنا، والآن عائلتي تشعر بالفخر لانتقالي إلى هذا النادي العريق".
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ديانج: الشناوي الأفضل.. وعلينا تحقيق كل الألقاب

يرى المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط النادي الأهلي الجديد، أن زميله في الفريق وحارس مرمى المنتخب الوطني، محمد الشناوي هو الأفضل في مصر. وانضم المالي أليو ديانج صاحب الـ21 عاما، إلى صفوف النادي الأهلي آتيًا من مولودية الجزائر، لمدة 5 سنوات، مقابل مليون و100 ألف دولار. أليو ديانج يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، وهو أحد لاعبي منتخب مالي الأولمبي، وانضم للأهلي بعدما لعب 27 مباراة بالدوري الجزائري في الموسم الماضي، وأحرز هدفا وحيدا، كما لعب مباراتين في كأس الجزائر.
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التعليق الأول من أفشة بعد انضمامه للأهلي

وأعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي عن التعاقد مع محمد مجدي "أفشة"، لمدة خمس سنوات مقبلة، مقابل 20 مليون جنيه بدون دخول ي لاعبين في الصفقة، مع وضع بند يقضي بحصول نادي بيراميدز على 20 % في حالة إعادة بيع اللاعب لأي ناد آخر. وكتب محمد مجدي "أفشة"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حققت جزء من حلمي بانضمامي للنادي الأهلي، ويتبقى جزء تحقيقي للألقاب والبطولات مع النادي الذي اعتاد على ذلك.. شكرًا للإدارة والجهاز الفني على تمسكهم بضمي للنهاية، والشكر الأكبر دائمًا للجماهير".
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