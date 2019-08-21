رياضة

وزارة الرياضة ترفع قيمة مكافأة مونديال اليد

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص
تكريم الرئيس لمنتخب اليد
تكريم الرئيس لمنتخب اليد
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن رفع قيمة مكافآت منتخب الناشئين الحاصل على لقب كأس العالم لكرة اليد 2019، إلى 150 ألف جنيه لكل لاعب، بعد أن كانت المكافأة المقدرة للاعبي منتخب الناشئين هي 112 ألف و500 جنيه لكل لاعب، قبل أن يقرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفع قيمتها تقديرا للإنجاز الكبير الذي تحقق. وبذلك يصل إجمالي المكافآت إلى مليونين و700 ألف جنيه للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي. يأتي ذلك بخلاف التبرعات الرسمية التي تلقتها الوزارة، الثلاثاء، من شركات القطاع الخاص بإجمالي مبلغ 800 ألف جنيه.
وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا. ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة
اقرأ المزيد
عدلي-القيعي

القيعي عن الجنايني: لا يجوز تعيين شخص استفز الجماهير

كشف عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تخوفه من عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة الجديد لإدارة اتحاد الكرة المصري بالفترة المقبلة. وقال القيعي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي: «أتمني أن تمر الأمور بسلام، ولا أريد التعليق عن هذا الأمر، ولا يجوز تعيين شخص تعمد استفزاز جماهير الأهلي عبر فيسبوك حتى وقت قريب». وتابع القيعي: «الصديق عمرو الجنايني أتمني لك التوفيق وأن أري الفكر والفلسفة والوجه الإداري فى إدارة اتحاد الكرة، الذي لم أره من قبل».
جمال محمد علي

جمال محمد علي: سأطبق اللائحة وأقدم استقالتي

أعلن الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، أولى قراراته بعد تعيينه بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه سيتقدم باستقالته من رئاسة نادي الشبان المسلمين، إلى وزير الشباب والرياضة، على أن يطبق اللائحة والتفرغ للمنصب خلال العام المقبل. وقال جمال، في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء: «أشكر من وضعوني في هذا المنصب، فهو وسام على صدرنا وسنبذل أقصى جهدنا لخدمة الكرة المصرية، وأعتقد أن هناك عددا من البنود من الضروري تغييرها في أسرع وقت».
اجتماع-الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن (3)

نائب رئيس الجبلاية يكشف صلاحيات اللجنة المؤقتة

أكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي ستدير اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، كلف اللجنة بأمرين مهمين، وهو ما جاء بعد إعلان قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبدالحق، وأحمد عبدالله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.
اقرأ المزيد من الأخبار
استقبال أبطال العالم لليد فى مطار القاهرة 5

حارس منتخب اليد: حققت حلم حياتي بلقب كأس العالم

قال مؤمن حسام، حارس مرمى منتخب مصر لناشئي كرة اليد، إنه حقق حلم حياته بالفوز بلقب العالم، مضيفًا: «كانت أجمل لحظة فى حياتى». وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32- 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد. وأضاف حسام، في تصريحاته لـ«التحرير»: «سعيد جدا باستقبال الجماهير للفريق، هذه لحظة لا توصف، وأتمنى أن يكون القادم أفضل لكرة اليد المصرية».
استقبال أبطال العالم لليد فى مطار القاهرة 2

نجم منتخب اليد: الجماهير كلمة السر في لقب كأس العالم

قال إبراهيم السيد، نجم المنتخب ونادي الزمالك، إن ما حققه منتخب مصر في مونديال اليد جاء بفضل تشجيع الجماهير، وإن القادم سيكون أفضل، موجها الشكر للجماهير التي حرصت على هذا الاستقبال المشرف للاعبين. وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 32- 28، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما الأحد. واحتشد الآلاف من الجمهور المصري، في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولى، لاستقبال أبطال العالم، منتخب مصر لناشئين كرة اليد.
استقبال أبطال العالم لليد فى مطار القاهرة 4

آلاف المصريين يستقبلون أبطال العالم لليد (صور)

احتشد الآلاف من الجماهير المصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولى، لاستقبال أبطال العالم، منتخب مصر لناشئين كرة اليد. وتوج منتخب اليد للناشئين تحت 19 عاما، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 32- 28، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد. ونجح الفراعنة في اقتناص ذهبية اليد الثالثة، بعدما سبق وتُوج المنتخب الوطني بطلا في بطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، عام 1993، في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
منتخب-الناشئين-لليد (5)

بعد التتويج بالمونديال..منتخب ناشئي اليد يصل القاهرة

استقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وهشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، بعثة منتخب مصر لناشئى اليد، التى وصلت، قبل قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من مقدونيا بعد التتويج بكأس العالم للناشئين. وحرص آلاف الجماهير على التواجد بالمطار لاستقبال أبطال العالم لدى عودتهم إلى أرض الوطن. وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28).
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org