وزارة الرياضة ترفع قيمة مكافأة مونديال اليد

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص

تكريم الرئيس لمنتخب اليد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن رفع قيمة مكافآت منتخب الناشئين الحاصل على لقب كأس العالم لكرة اليد 2019، إلى 150 ألف جنيه لكل لاعب، بعد أن كانت المكافأة المقدرة للاعبي منتخب الناشئين هي 112 ألف و500 جنيه لكل لاعب، قبل أن يقرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفع قيمتها تقديرا للإنجاز الكبير الذي تحقق. وبذلك يصل إجمالي المكافآت إلى مليونين و700 ألف جنيه للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي. يأتي ذلك بخلاف التبرعات الرسمية التي تلقتها الوزارة، الثلاثاء، من شركات القطاع الخاص بإجمالي مبلغ 800 ألف جنيه.

وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا. ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة