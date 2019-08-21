رياضة

الجنايني عن زملكاويته: أعد جميع الأندية بتحقيق العدل

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١١ ص
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
وعد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة المصري، كل جماهير الكرة المصرية بتحقيق العدل خلال الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بدعم جميع أفراد اللجنة للمنظومة لتحقيق النجاح المنتظر. وأوضح الجنايني، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «النيل للرياضة»، أن اللجنة لديها خطة كاملة لتطوير منظومة الكرة المصرية، مؤكدًا أنه يتمنى تحقيقها لأنها ستؤدي إلى عودة الكرة المصرية لمكانها الطبيعي.
وعن انتمائه لنادي الزمالك، أشار إلى أن هدفه هو تحقيق العدل بين الجميع، وأنه اعتاد على النجاح منذ أكثر من 30 عاما، وسيسعي لإدارة الكرة المصرية بالشكل المرضي لكل الأطراف. وكشف أن هناك رغبة لدى اللجنة لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري، مضيفا: «نعلم أن تكلفتها مرتفعة لكننا سنسعى لتوفير شركة راعية
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سيد-عبدالحفيظ

تفاصيل حوار سيد عبد الحفيظ مع حكم مباراة بيراميدز

كشف مصدر باتحاد الكرة عما دار بين سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وطارق سامي، الحكم الإضافي، خلال مباراة الأهلي وبيراميدز، التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، وهي المباراة التي حسمها بيراميدز لصالحه بهدف دون رد، أحرزه البوركيني إيريك تراوري في الدقيقة 55 من زمن اللقاء. وقال المصدر إن سيد عبد الحفيظ توجه إلى الحكم الإضافي وقال له: «حرام عليك.. كل مرة تعمل فينا كده».
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وزارة الرياضة ترفع قيمة مكافأة مونديال اليد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن رفع قيمة مكافآت منتخب الناشئين الحاصل على لقب كأس العالم لكرة اليد 2019، إلى 150 ألف جنيه لكل لاعب، بعد أن كانت المكافأة المقدرة للاعبي منتخب الناشئين هي 112 ألف و500 جنيه لكل لاعب، قبل أن يقرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفع قيمتها تقديرا للإنجاز الكبير الذي تحقق. وبذلك يصل إجمالي المكافآت إلى مليونين و700 ألف جنيه للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي. يأتي ذلك بخلاف التبرعات الرسمية التي تلقتها الوزارة، الثلاثاء، من شركات القطاع الخاص بإجمالي مبلغ 800 ألف جنيه.
اتحاد-الكرة

تعرف على أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة

أخيرًا أسدل الستار على تعيين اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، اعتماد تشكيل اللجنة المكونة من عمرو الجنايني، رئيسًا، وعضوية أحمد عبد الله، ومحمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق. ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وجاء تعيين اللجنة بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد السابق وأعضاء مجلس الإدارة بعد الخروج المهين للمنتخب الوطني من دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا، التي استضافتها مصر في يونيو الماضي، بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف مقابل لاشىء.
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جمال محمد علي

جمال محمد علي: سأطبق اللائحة وأقدم استقالتي

أعلن الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، أولى قراراته بعد تعيينه بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه سيتقدم باستقالته من رئاسة نادي الشبان المسلمين، إلى وزير الشباب والرياضة، على أن يطبق اللائحة والتفرغ للمنصب خلال العام المقبل. وقال جمال، في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء: «أشكر من وضعوني في هذا المنصب، فهو وسام على صدرنا وسنبذل أقصى جهدنا لخدمة الكرة المصرية، وأعتقد أن هناك عددا من البنود من الضروري تغييرها في أسرع وقت».
عمرو -الجناينى

اجتماع عاجل بين مندوب الفيفا ولجنة اتحاد الكرة

أكد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مندوبًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم سيصل إلى القاهرة غدًا الأربعاء، من أجل عقد اجتماع باللجنة الخماسية، التي تدير الجبلاية. وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبدالحق، أحمد عبدالله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.
اتحاد-الكرة

برئاسة الجنايني.. الفيفا يعلن تشكيل لجنة اتحاد الكرة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وأكد الاتحاد الدولى عبر موقعه الرسمى مساء اليوم الثلاثاء، أن أعضاء اللجنة المؤقتة التي تم الإعلان عنها، لا يحق الترشح على أى منصب فى الانتخابات المقبلة.
اتحاد-الكرة

«فيفا» يؤجل حسم مصير لجنة اتحاد الكرة

أبلغ وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، بتأجيل زيارتهم التي كان مقررًا لها غدًا الثلاثاء، لمدة 10 أيام، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية أن اتحاد الكرة طلب من وفد «الفيفا» سرعة اعتماد تشكيل لجنة مؤقتة لحسم عدة ملفات معلقة، منها اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، عقب إقالة خافير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة بسبب الخروج من كأس الأمم الإفريقية، من دور الـ16، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد.
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