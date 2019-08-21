الجنايني عن زملكاويته: أعد جميع الأندية بتحقيق العدل

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١١ ص

عمرو الجنايني

وعد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة المصري، كل جماهير الكرة المصرية بتحقيق العدل خلال الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بدعم جميع أفراد اللجنة للمنظومة لتحقيق النجاح المنتظر. وأوضح الجنايني، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «النيل للرياضة»، أن اللجنة لديها خطة كاملة لتطوير منظومة الكرة المصرية، مؤكدًا أنه يتمنى تحقيقها لأنها ستؤدي إلى عودة الكرة المصرية لمكانها الطبيعي.

وعن انتمائه لنادي الزمالك، أشار إلى أن هدفه هو تحقيق العدل بين الجميع، وأنه اعتاد على النجاح منذ أكثر من 30 عاما، وسيسعي لإدارة الكرة المصرية بالشكل المرضي لكل الأطراف. وكشف أن هناك رغبة لدى اللجنة لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري، مضيفا: «نعلم أن تكلفتها مرتفعة لكننا سنسعى لتوفير شركة راعية