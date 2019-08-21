أمير عزمي عن خناقته مع أيمن حافظ: خدت حقي بلساني

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ ص

أمير عزمي مجاهد

تحدث أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد السابق بنادي الزمالك، عن أزمته مع أيمن حافظ، المنسق العام السابق بالنادي، معلقا: «الناس صورت المشكلة بيني وبينه وكأنها حرب استنزاف، أنا بعرف حدودي مع الي أكبر مني كويس وعمري ما أعرف اغلط مع حد». وأوضح أمير، في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «الأزمة بدأت بعد المعسكر الخارجي بقبرص، حيث كان حمدي النقاز، وحازم إمام متألقين ومميزين وكانت هناك حيرة فيمن يشارك منهما، واقترح خالد جلال عمل تدوير بينهما».

وواصل حديثه: «علمنا بعد ذلك أن الأمر وصل لمجلس الإدارة، وكان رد الفعل قوي، فذهبت لأيمن حافظ وقلت له: «هناك أسلوب أفضل من ذلك، أنت راجل كبير، لكنه تمادى، وحينها أخدت حقي بلساني فقط». واستمر في حديثه: «أنا مش متربي في الشارع، وصعب أضرب حد قد أبويا، لكن مكنش ينفع اسكت على اللي قاله،