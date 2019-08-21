رياضة

أمير عزمي عن خناقته مع أيمن حافظ: خدت حقي بلساني

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ ص
أمير عزمي مجاهد
أمير عزمي مجاهد
تحدث أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد السابق بنادي الزمالك، عن أزمته مع أيمن حافظ، المنسق العام السابق بالنادي، معلقا: «الناس صورت المشكلة بيني وبينه وكأنها حرب استنزاف، أنا بعرف حدودي مع الي أكبر مني كويس وعمري ما أعرف اغلط مع حد». وأوضح أمير، في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «الأزمة بدأت بعد المعسكر الخارجي بقبرص، حيث كان حمدي النقاز، وحازم إمام متألقين ومميزين وكانت هناك حيرة فيمن يشارك منهما، واقترح خالد جلال عمل تدوير بينهما».
وواصل حديثه: «علمنا بعد ذلك أن الأمر وصل لمجلس الإدارة، وكان رد الفعل قوي، فذهبت لأيمن حافظ وقلت له: «هناك أسلوب أفضل من ذلك، أنت راجل كبير، لكنه تمادى، وحينها أخدت حقي بلساني فقط». واستمر في حديثه: «أنا مش متربي في الشارع، وصعب أضرب حد قد أبويا، لكن مكنش ينفع اسكت على اللي قاله،
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دونجا: لاعبو المنتخب كانوا منعزلين باستثناء صلاح

أكد نبيل عماد دونجا، لاعب بيراميدز، والمنتخب الوطني، أن أزمة فندق إقامة المنتخب كانت موجودة بالفعل فقط لدى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لكن الأمور كانت على مايرام لدى بقية اللاعبين نظرا للانعزال عن أي تواجد جماهيري، ولم تحدث أية مضايقات. وأوضح دونجا، خلال تصريحات تليفزيونية مساء الثلاثاء ببرنامج «اللعيب» عبر قناة «mbc مصر»، أن رواد فندق الإقامة كانوا يحرصون طوال الوقت على التقاط الصور مع محمد صلاح، فور علمهم بتواجد بعثة منتخب مصر لأنه نجم كبير بكل تأكيد.
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تفاصيل حوار سيد عبد الحفيظ مع حكم مباراة بيراميدز

كشف مصدر باتحاد الكرة عما دار بين سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وطارق سامي، الحكم الإضافي، خلال مباراة الأهلي وبيراميدز، التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، وهي المباراة التي حسمها بيراميدز لصالحه بهدف دون رد، أحرزه البوركيني إيريك تراوري في الدقيقة 55 من زمن اللقاء. وقال المصدر إن سيد عبد الحفيظ توجه إلى الحكم الإضافي وقال له: «حرام عليك.. كل مرة تعمل فينا كده».
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وزارة الرياضة ترفع قيمة مكافأة مونديال اليد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن رفع قيمة مكافآت منتخب الناشئين الحاصل على لقب كأس العالم لكرة اليد 2019، إلى 150 ألف جنيه لكل لاعب، بعد أن كانت المكافأة المقدرة للاعبي منتخب الناشئين هي 112 ألف و500 جنيه لكل لاعب، قبل أن يقرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفع قيمتها تقديرا للإنجاز الكبير الذي تحقق. وبذلك يصل إجمالي المكافآت إلى مليونين و700 ألف جنيه للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي. يأتي ذلك بخلاف التبرعات الرسمية التي تلقتها الوزارة، الثلاثاء، من شركات القطاع الخاص بإجمالي مبلغ 800 ألف جنيه.
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الصربي «ميتشو» يبدأ مشواره مع الزمالك اليوم

يقود الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات القلعة البيضاء اليوم الثلاثاء، عقب توقيعه عقود توليه المهمة خلفًا لطارق يحيى، الذي تولى المهمة لفترة مؤقتة بعد خالد جلال الذي تمت إقالته، عقب خسارة لقب الدوي العام والهزيمة من الأهلي في الجولة الأخيرة بهدف دون رد، ويبدأ ميشتو مهمته مع الزمالك في مران اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة أمام ديكاداها الصومالي، المقرر إقامتها السبت المقبل، في إطار منافسات إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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أرقام 6 أشهر لمدرب الزمالك الجديد في تل أبيب

فاجأ رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الجميع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعدما أعلن عن تعيين الصربي ألكسندر ستانوفتش، المدير الفني السابق لفريق القادسية السعودي، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، خلفًا لخالد جلال الذي تمت إقالته بعد 3 مباريات فقط من توليه المهمة، وأكد رئيس الزمالك، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»، أن الصربي ألكسندر سيصل إلى القاهرة، غدًا الجمعة، لتوقيع عقوده مع النادي، ثم بعد ذلك سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي.
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مدرب الزمالك الجديد: لم يتصل بي أي مسؤول في النادي

رد الصربي ألكسندر ستانكوفيتش على أنباء توليه القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بداية من الموسم الجديد، إذ أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن الصربى ألكسندر ستانكوفيتش، المدير الفنى السابق لفريق القادسية السعودى، هو المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض خلفًا لخالد جلال، وأكد رئيس القلعة البيضاء أن ستانكوفيتش سيصل إلى القاهرة، غدًا الجمعة، لتوقيع عقوده مع النادي، ثم بعد ذلك سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي.
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جلسة بين رئيس الزمالك والقدامى لاختيار المدرب الجديد

قرر رئيس نادي الزمالك عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الحادية عشرة صباح بعد غد الأربعاء بمقر النادي، لكشف تفاصيل عدد من الملفات التي تخص فريق الكرة بالنادي وعلى رأسها المدير الفني الأجنبي الجديد، الذي يتولى مهام الفريق في الموسم الجديد. وأعلن رئيس الزمالك يوم السبت الماضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه سيعقد اجتماعًا مع نجوم الكرة القدامى بالنادي صباح غد الثلاثاء لعرض آخر المستجدات الخاصة بالمفاوضات مع المدربين المرشحين لتدريب الفريق لاختيار الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة الحالية.
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