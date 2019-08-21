تعرف على أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة

دور اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تسيير الأعمال اليومية للجبلاية ومراجعة لائحة النظام الأساسي واللوائح الأخرى، تنظيم وإجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة القادم.

تحرير:التحرير ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ ص

أخيرًا أسدل الستار على تعيين اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، اعتماد تشكيل اللجنة المكونة من عمرو الجنايني، رئيسًا، وعضوية أحمد عبد الله، ومحمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق. ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وجاء تعيين اللجنة بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد السابق وأعضاء مجلس الإدارة بعد الخروج المهين للمنتخب الوطني من دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا، التي استضافتها مصر في يونيو الماضي، بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف مقابل لاشىء.

رئيس اللجنة يعد عمرو الجنايني أحد القيادات المصرفية في بنك (CIB) الدولي، حيث التحق به عام 2004، ويشغل منصب رئيس قطاع المؤسسات المالية، كما أنه معروف بانتمائه الشديد لنادي الزمالك، وكان عضوًا بمجلس إدارة الزمالك بالتعيين مع رجل الأعمال ممدوح عباس خلال الفترة من 2006 إلى 2008. نائب الرئيس الدكتور جمال

رئيس اللجنة

يعد عمرو الجنايني أحد القيادات المصرفية في بنك (CIB) الدولي، حيث التحق به عام 2004، ويشغل منصب رئيس قطاع المؤسسات المالية، كما أنه معروف بانتمائه الشديد لنادي الزمالك، وكان عضوًا بمجلس إدارة الزمالك بالتعيين مع رجل الأعمال ممدوح عباس خلال الفترة من 2006 إلى 2008.

نائب الرئيس

الدكتور جمال محمد على، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، وتولى منصب نائب رئيس اللجنة الخماسية، ورئيس مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين، وأحد أبرز الكوادر الرياضية في الصعيد.

سبق له العمل في منصب المدير الفنى المدير الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 98 وعدد من أندية الصعيد، أبرزها أسمنت أسيوط ومنتخب أسيوط وسوهاج ونادي سيراميكا الفراعنة وأحد حكام الدرجة الأولى بمنطقة الصعيد.

الأعضاء

أحمد عبد الله

خريج كلية طب الأسنان، وواحد من نجوم نادي الزمالك السابقين، لعب في الجبهة اليسرى خلال فترة التسعينات مع جيل حازم إمام ويحيى نبيل ومؤمن سليمان، واشتهر بلقب دكتور الزمالك، ثم عاد للظهور مؤخرًا بعدما اختير ضمن اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر كان 2019 وتولى منصب رئيس لجنة الملاعب في البطولة بترشيح من محمد فضل وحازم إمام وسيف زاهر عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق.

محمد فضل

خريج كلية الحقوق قسم اللغة الإنجليزية، وكان مرشحا للعمل في النيابة العامة، لكنه اعتذر لأنه كان أحد لاعبي النادي الأهلي والمنتخب الوطنى، لعب للعديد من الأندية المصرية هى الاتحاد السكندري والمصري والإسماعيلي والمقاولون العرب وكاظمة الكويتى، واختاره وزير الرياضة أشرف صبحى والمهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، مديرا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، وشهد له الكثيرون بالكفاءة من الناحية الإدارية والتنظيمية.

سحر عبد الحق

طبيبة تحاليل حاصلة على درجة الماجستير في أمراض الدم، ودبلومة الميكروبيولوجى، وأخرى فى البرمجة اللغوية الجسدية، تولت رئاسة نادي النصر خلفا لشقيقها الدكتور عمرو عبد الحق رئيس النادي الحالي بعدما استبعد من الانتخابات بسبب بند الـ8 سنوات.

بيان

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل.

واعتمد الفيفا اللجنة برئاسة عمرو الجناينى، والدكتور جمال محمد على، نائب الرئيس، وعضوية محمد فضل، وسحر عبد الحق، وأحمد عبد الله.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.

وأكد الاتحاد الدولى عبر موقعه الرسمى، مساء الثلاثاء، أن أعضاء اللجنة المؤقتة التي تم الإعلان عنها، لا يحق لهم الترشح على أى منصب فى الانتخابات المقبلة.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيانه، أن اللجنة ستكون لإدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى مراجعة لائحة النظام الأساسي واللوائح الأخرى عند الضرورة، مشيرًا إلى أن اللجنة سيكون عليها تنظيم وإجراء انتخابات لجميع أعضاء اللجان الخاصة بالاتحاد بناء على القوانين الجديدة، والتمهيد لإجراء انتخابات المجلس المقبل.

وشدد البيان على أن اللجنة ستواصل عملها في موعد لا يتجاوز 31 يوليو 2020، أو بمجرد الانتهاء من مهامها والدعوة لإجراء انتخابات للمجلس المقبل، مؤكدًا أن اللجنة سيتم معاملتها بصفتها منتخبة، ولا يحق لأيً من أعضائها الترشح في الانتخابات المقبلة للاتحاد.