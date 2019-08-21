ضبط محاسب تخفى في النقاب لسرقة شقة بالقليوبية

تحرير:علاء النجار ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ ص

القبض على متهم - أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على محاسب لقيامه بسرقة مبلغ مالى من شقة سكنية مملوكة لصاحب الشركة التى يعمل بها فى شبرا الخيمة، وذلك بعدما تمكن الأهالى من ضبطه أثناء السرقة مرتديا النقاب للتخفى عن كاميرات المراقبة. تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بشأن قيام الأهالى بضبط أحد الأشخاص يرتدى ملابس نسائية «نقاب»، أثناء قيامه بسرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، والمملوكة لصاحب شركة لتجارة المواد البترولية. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة.

وبالفحص، تبين أن المتهم محاسب بالشركة المملوكة لصاحب الشقة، وعثر بحوزته على مبلغ مالى قدره 265 ألف جنيه، وخاتم شعار الجمهورية مصطنع منسوب لإحدى الكليات، وبعض الأوراق الخاصة بالشركة محل عمله. وبسؤاله، أفاد بأنه توجه إلى منزل مالك الشركة بعد علمه بسفره، وارتدى النقاب للتخفى من كاميرات المراقبة الموجودة