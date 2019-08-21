جريمة

ضبط محاسب تخفى في النقاب لسرقة شقة بالقليوبية

تحرير:علاء النجار ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ ص
القبض على متهم - أرشيفية
القبض على متهم - أرشيفية
ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على محاسب لقيامه بسرقة مبلغ مالى من شقة سكنية مملوكة لصاحب الشركة التى يعمل بها فى شبرا الخيمة، وذلك بعدما تمكن الأهالى من ضبطه أثناء السرقة مرتديا النقاب للتخفى عن كاميرات المراقبة. تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بشأن قيام الأهالى بضبط أحد الأشخاص يرتدى ملابس نسائية «نقاب»، أثناء قيامه بسرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، والمملوكة لصاحب شركة لتجارة المواد البترولية. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة.
وبالفحص، تبين أن المتهم محاسب بالشركة المملوكة لصاحب الشقة، وعثر بحوزته على مبلغ مالى قدره 265 ألف جنيه، وخاتم شعار الجمهورية مصطنع منسوب لإحدى الكليات، وبعض الأوراق الخاصة بالشركة محل عمله. وبسؤاله، أفاد بأنه توجه إلى منزل مالك الشركة بعد علمه بسفره، وارتدى النقاب للتخفى من كاميرات المراقبة الموجودة
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حبس-كلابشات

ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب معاق في الشرقية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أحمد بنديرى، الأربعاء، من ضبط 6 شباب، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوى الإعاقة، داخل صالون حلاقة بقرية كفر إبراش. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، من اللواء أحمد زكى، حكمدار جنوب الشرقية، بشأن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الشباب يتناوبون الاعتداء على شاب من ذوى الإعاقة، داخل صالون حلاقة بقرية كفر إبراش، التابعة لمركز شرطة مشتول السوق.
مديرية أمن الشرقية

غضب في الشرقية بسبب الاعتداء على شاب من ذوي الإعاقة

حالة من الغضب، انتابت عددا من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، فى رد فعل على مقطع فيديو متداول لشاب من الأشخاص ذوى الإعاقة يتعرض لاعتداءات وحشية من قبل بعض الشباب. وبحسب ما هو متداول، قام مجموعة من الشباب، من قرية كفر إبراش، التابعة لمركز مشتول السوق، فى محافظة الشرقية، فى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بالاعتداء على شاب من الأشخاص ذوى الإعاقة، إذ أقدموا على ضربه وركله بالأقدام في أماكن متفرقة من الجسد، بغرض التسلية من جانبهم ليس إلا، فيما قام أحدهم بالغناء وقت الاعتداء على المجني عليه، الذى دخل في نوبة صراخ وبكاء محاولًا استعطافهم دون مُجيب.
جثة-فتاة

حبس المتهم بذبح سائق «أوبر» في مصر الجديدة

استعجلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عزالدين، تحريات المباحث حول واقعة قتل سائق «أوبر» على يد عاطل، بمنطقة مصر الجديدة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي أظهرت أن المتهم طلب عبر تطبيق «أوبر»، سائقًا لتوصيله لأحد الأماكن، وفي أحد الشوارع الهادئة من المترجلين، هدده باستخدام أداة حادة عبارة عن «سكين»، وبحوزته لترك السيارة وهاتفه وأمواله، فرفض الضحية، وطلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة.
حبس-متهمين-ارشيفية

الحبس 15 يوما لمتهمين بسرقة شقة وحرقها في بنها

جدد قاضي المعارضات بمحكمة بنها حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامهما بسرقة شقة وإشعال النيران بها لإخفاء جريمتهما. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة أول بنها من عمليات النجدة بنشوب حريق في شقة بناحية عزبة المتينى دائرة القسم. تم السيطرة على الحريق بواسطة الحماية المدنية وإخماده ومنع امتداده، وتبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأول علوى على مساحة 70 مترا ملك "م ج ف" 33 عاما، عامل، ووجود آثار كسر بكالون باب الشقة وبخزينة خاصة داخل إحدى الغرف وخلوها من محتوياتها وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل.
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