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بمرسوم ملكي.. السعودية ترفع قيود السفر عن النساء

تحرير:وكالات ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ ص
نساء سعوديات - أرشيفية
نساء سعوديات - أرشيفية
بدأت السلطات في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، العمل بالمرسوم الملكي الذي يسمح للنساء اللاتي تجاوزن سن 21 باستخراج جواز سفر، والسفر خارج المملكة دون إذن من ولي الأمر. وبحسب «BBC»، قالت وزارة الخارجية إن إدارة الجوازات تلقت بالفعل طلبات للحصول على وثائق سفر من نساء تجاوزن سن الـ21، كما تمكنت نساء أخريات من السفر إلى الخارج دون إذن أولياء أمورهن. وأضافت «BBC» أنه حتى الآن، كان على المرأة السعودية الحصول على إذن ولي أمرها سواء كان زوجها أو والدها أو أخوها أو أقاربها الذكور الآخرين، إذا أرادت السفر أو الحصول على أي وثائق رسمية.
ومنحت الحكومة النساء سيطرة أكبر على شؤون الأسرة، إذ يُسمح لهن رسميا، بموجب المراسم الملكية، بتسجيل مواليدهن والزواج والطلاق كما يعترف بهن القانون كوصيات على أطفالهن.ورحب الكثيرون بسلسلة «الإصلاحات» التي أدخلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على القوانين المتعلقة بالمرأة، في حين ندد البعض أيضًا
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عبد-الفتاح-البرهان

تعرف على اختصاصات وصلاحيات المجلس السيادي بالسودان

حددت "الوثيقة الدستورية"، التي توافق عليها المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، اختصاصات وصلاحيات "مجلس السيادة" الذي أعلن تشكيله اليوم. ويتكون المجلس من 5 عسكريين اختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين اختارتهم "الحرية والتغيير"، والعضو الحادي عشر اختيرت بالتوافق. وسيرأس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وضم في عضويته، من العسكريين الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الفريق الركن ياسر عطا، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، اللواء الركن مهندس ابراهيم جابر،
عبدالفتاح-البرهان

بالأسماء.. إعلان تشكيل المجلس السيادي بالسودان

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء الثلاثاء، إصدار مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي برئاسة عبد الفتاح البرهان، بحسب "روسيا اليوم". ويؤدي البرهان وأعضاء المجلس السيادي القسم أمام القضاء، ظهر غد. وضم المجلس السيادي من طرف العسكريين كل من "عبدالفتاح البرهان رئيسا للمجلس، والأعضاء محمدحمدان دقلو، وشمس الدين كباشي، وياسر عبدالرحمن العطا، وإبراهيم جابر". أما المدنيين فهم، "حسن محمد أدريس والصديق تاور كافي، محمد حسن عثمان التعايشي، ومحمد الفكي سليمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح".
مظاهرات في السودان

نعمات عبدالله تؤدي القسم رئيسا للقضاء في السودان

قالت القوات المسلحة السودانية، الثلاثاء، إن نعمات عبدالله سوف تؤدي القسم مساء اليوم أمام رئيس المجلس العسكري لتشغل منصب رئيس القضاء في البلاد. وأضافت صفحة القوات المسلحة السودانية على موقع فيسبوك، إن ذلك يأتي بعد توافق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري على اسم نعمات بدلا من عبد القادر محمد أحمد الذي كان مرشحا لقوى التغيير. ومن المقرر إعلان حل المجلس العسكري بعد اختيار رئيس القضاء حتى يقسم أعضاء المجلس السيادي القسم أمام صاحبة المنصب الجديد نعمات عبدالله.
انفجار

انفجارات في مخازن أسلحة بالعراق (فيديو)

صرح مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن حريقًا اندلع في مخازن للأسلحة تابعة لميليشيات الحشد الشعبي، بجوار قاعدة البلد الجوية (البكر سابقا) بمحافظة صلاح الدين، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح المصدر أن الحريق اندلع أثر تعرض المنطقة الواقعة في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، لقصف بقذائف الهاون. وذكرت مصادر محلية قرب الحادث، أن عشرات المقذوفات تساقطت على المناطق القريبة من موقع الانفجار. وسقطت نحو 4 صواريخ في منطقة زور البوحشمة بمحافظة صلاح الدين نتيجة الحريق.
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رمى-الجمارات-

بعثة الحج: لم نرصد مخالفات في مشعر منى حتى الآن

أكدت اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة مجدى شلبي رئيس بعثة الحج السياحي، أن اللجنة لم ترصد أى مخالفات في مشعر منى حتى الآن، وأن اللجنة قامت بتسكين حجاج السياحة في كل المخيمات المخصصة لهم، عدا حالة وحيدة شهدت محاولة دخول مجموعة من حجاج الفرادي في مخيم «19» التابع لإحدى الشركات السياحية، ولكن تم منعهم وتسكين الحجاج المتعاقدين مع تلك الشركة؛ ولم يحدث أي تفاقم للمشكلة. وأوضح شلبي من داخل مشعر منى أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط وجهت باستمرار توجيه الرعاية والاهتمام؛ وتطبيق الضوابط من أجل تحقيق الراحة لحجاج بيت الله.
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