بمرسوم ملكي.. السعودية ترفع قيود السفر عن النساء

تحرير:وكالات ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ ص

نساء سعوديات - أرشيفية

بدأت السلطات في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، العمل بالمرسوم الملكي الذي يسمح للنساء اللاتي تجاوزن سن 21 باستخراج جواز سفر، والسفر خارج المملكة دون إذن من ولي الأمر. وبحسب «BBC»، قالت وزارة الخارجية إن إدارة الجوازات تلقت بالفعل طلبات للحصول على وثائق سفر من نساء تجاوزن سن الـ21، كما تمكنت نساء أخريات من السفر إلى الخارج دون إذن أولياء أمورهن. وأضافت «BBC» أنه حتى الآن، كان على المرأة السعودية الحصول على إذن ولي أمرها سواء كان زوجها أو والدها أو أخوها أو أقاربها الذكور الآخرين، إذا أرادت السفر أو الحصول على أي وثائق رسمية.

ومنحت الحكومة النساء سيطرة أكبر على شؤون الأسرة، إذ يُسمح لهن رسميا، بموجب المراسم الملكية، بتسجيل مواليدهن والزواج والطلاق كما يعترف بهن القانون كوصيات على أطفالهن.ورحب الكثيرون بسلسلة «الإصلاحات» التي أدخلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على القوانين المتعلقة بالمرأة، في حين ندد البعض أيضًا