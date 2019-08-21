رياضة

دونجا: لاعبو المنتخب كانوا منعزلين باستثناء صلاح

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
أكد نبيل عماد دونجا، لاعب بيراميدز، والمنتخب الوطني، أن أزمة فندق إقامة المنتخب كانت موجودة بالفعل فقط لدى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لكن الأمور كانت على مايرام لدى بقية اللاعبين نظرا للانعزال عن أي تواجد جماهيري، ولم تحدث أية مضايقات. وأوضح دونجا، خلال تصريحات تليفزيونية مساء الثلاثاء ببرنامج «اللعيب» عبر قناة «mbc مصر»، أن رواد فندق الإقامة كانوا يحرصون طوال الوقت على التقاط الصور مع محمد صلاح، فور علمهم بتواجد بعثة منتخب مصر لأنه نجم كبير بكل تأكيد.
وأضاف أن تواجد الجماهير كان صعبا على صلاح فقط، لكن في الوقت ذاته لم يكن الأمر كارثي، خاصة أنه نجم كبير ويحظى باهتمام جميع الجماهير المصرية، والعربية والأجنبية. ويرى لاعب وسط الفراعنة، أن اللاعبين لم يتأثروا بالحضور الجماهيري الكبير في مباريات بطولة الأمم الإفريقية، خاصة أن معظم اللاعبين الأساسيين لعبوا
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أمير عزمي عن خناقته مع أيمن حافظ: خدت حقي بلساني

تحدث أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد السابق بنادي الزمالك، عن أزمته مع أيمن حافظ، المنسق العام السابق بالنادي، معلقا: «الناس صورت المشكلة بيني وبينه وكأنها حرب استنزاف، أنا بعرف حدودي مع الي أكبر مني كويس وعمري ما أعرف اغلط مع حد». وأوضح أمير، في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «الأزمة بدأت بعد المعسكر الخارجي بقبرص، حيث كان حمدي النقاز، وحازم إمام متألقين ومميزين وكانت هناك حيرة فيمن يشارك منهما، واقترح خالد جلال عمل تدوير بينهما».
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تفاصيل حوار سيد عبد الحفيظ مع حكم مباراة بيراميدز

كشف مصدر باتحاد الكرة عما دار بين سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وطارق سامي، الحكم الإضافي، خلال مباراة الأهلي وبيراميدز، التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، وهي المباراة التي حسمها بيراميدز لصالحه بهدف دون رد، أحرزه البوركيني إيريك تراوري في الدقيقة 55 من زمن اللقاء. وقال المصدر إن سيد عبد الحفيظ توجه إلى الحكم الإضافي وقال له: «حرام عليك.. كل مرة تعمل فينا كده».
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وزارة الرياضة ترفع قيمة مكافأة مونديال اليد

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شوبير: تغريدة صلاح عن وردة كانت بالاتفاق مع أبو ريدة

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن فندق إقامة المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية 2019، كان داخل مطار القاهرة الدولي، بما يعني أن الوصول إلى لاعبي المنتخب كان صعبا للغاية. وأضاف شوبير، عبر قناة mbc masr: «بصفتى نائب رئيس اتحاد الكرة، عندما ذهبت لزيارة اللاعبين في المعسكر طالبني الأمن بضرورة الحصول على إذن من إيهاب لهيطة مدير المنتخب، وهو ما أسعدني وأكد وجود نظام بالمعسكر». وتابع: «اللاعبون كانوا في عزلة تامة، وهذه المرة أنا شاهد بنفسي، حتى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد كانت زيارتهم نادرة جدا للمعسكر لتوفير أكبر قدر من الهدوء والراحة».
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شوبير يرد على محمد صلاح: معسكر المنتخب كان منضبطًا

علق أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، على تصريحات نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين. واعترف صلاح بأن لاعبي منتخب مصر يتحملون جزءا من المسئولية فى الخروج من بطولة الأمم الإفريقية 2019، وأن اللعب أمام عدد كبير من الجمهور كان يزيد من الضغط على اللاعبين. وقال صلاح فى حوار أجراه مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية: "كان يوجد كثير من الضغط، لعبنا أمام أكثر من 80 ألف مشجع، فى كل المباريات، كما كانت هناك بعض الملاحظات على معسكر إقامة الفريق".
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صلاح يعترف: نتحمل جزءًا من الفشل فى أمم إفريقيا

اعترف محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصرى اليوم الثلاثاء، بأن المنتخب لم يقدم أداءً جيدًا خلال بطولة إمم إفريقيا 2019 والتى أقصى فيها المنتخب الوطنى على يد منتخب جنوب إفريقيا من دور الـ16، مشيرا إلى أن اللاعبين يتحملون جزءا من المسئولية فى الخروج من البطولة الإفريقية، وأن اللعب أمام عدد كبير من الجمهور كان يزيد من الضغط على اللاعبين. وقال صلاح فى حوار أجراه مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية: "كان يوجد كثير من الضغط، لعبنا أمام أكثر من 80 ألف مشجع، فى كل المباريات".
محمد صلاح

صلاح: لم أطالب بعودة وردة واللاعب فى حاجة للعلاج

أكد محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، أنه لم يتدخل لإعادة عمرو وردة إلى معسكر منتخب مصر بعد استبعاده منه خلال منافسات كأس أمم إفريقيا 2019. وأشار صلاح -في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية- إلى أن عمرو وردة بحاجة للخضوع للعلاج أو إعادة التأهيل؛ منعًا لتكرار واقعة التحرش الجنسي التي اتهم بها اللاعب أثناء بطولة أمم إفريقيا. وقال محمد صلاح: "بالتأكيد لم يكن لي دور في عودة عمرو وردة إلى المنتخب، أنا لست قائد الفريق أو المدير الفني".
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