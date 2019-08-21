دونجا: لاعبو المنتخب كانوا منعزلين باستثناء صلاح

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ ص

منتخب مصر

أكد نبيل عماد دونجا، لاعب بيراميدز، والمنتخب الوطني، أن أزمة فندق إقامة المنتخب كانت موجودة بالفعل فقط لدى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لكن الأمور كانت على مايرام لدى بقية اللاعبين نظرا للانعزال عن أي تواجد جماهيري، ولم تحدث أية مضايقات. وأوضح دونجا، خلال تصريحات تليفزيونية مساء الثلاثاء ببرنامج «اللعيب» عبر قناة «mbc مصر»، أن رواد فندق الإقامة كانوا يحرصون طوال الوقت على التقاط الصور مع محمد صلاح، فور علمهم بتواجد بعثة منتخب مصر لأنه نجم كبير بكل تأكيد.

وأضاف أن تواجد الجماهير كان صعبا على صلاح فقط، لكن في الوقت ذاته لم يكن الأمر كارثي، خاصة أنه نجم كبير ويحظى باهتمام جميع الجماهير المصرية، والعربية والأجنبية. ويرى لاعب وسط الفراعنة، أن اللاعبين لم يتأثروا بالحضور الجماهيري الكبير في مباريات بطولة الأمم الإفريقية، خاصة أن معظم اللاعبين الأساسيين لعبوا