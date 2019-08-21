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بومبيو:سنمنع الناقلة الإيرانية من تسليم النفط لسوريا

تحرير:وكالات ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ ص
ناقلة النفط الإيرانية
ناقلة النفط الإيرانية
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات الخاصة بمنع ناقلة إيرانية من تسليم النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأمريكية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال بومبيو للصحفيين: «أوضحنا أن أي أحد يلمسها، أي أحد يدعمها، أي أحد يسمح لسفينة بالرسو يواجه خطر التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة». وأضاف: «إذا اتجهت تلك السفينة مجددا إلى سوريا فسوف نتخذ كل ما بوسعنا من إجراءات بما يتسق مع تلك العقوبات من أجل منع ذلك». وغادرت الناقلة أدريان داريا 1، التي كانت تعرف باسم جريس 1، جبل طارق يوم 18 أغسطس.
وأظهرت بيانات تتبع السفن، الثلاثاء، أنها متجهة إلى ميناء كالاماتا اليوناني.وقال المتحدث باسم وزارة الشحن اليونانية إن «السفينة تبحر بسرعة منخفضة ولا يوجد إعلان رسمي بعد عن أنها ستصل إلى كالاماتا».وأضاف: «تتابع وزارة التجارة البحرية الأمر بالتعاون مع وزارة الخارجية اليونانية».وكان مسؤول بالخارجية الأمريكية
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ترامب

ترامب: اقتصاد أمريكا قوي بسبب تخفيض الضرائب

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إدارته تنظر فى احتمال القيام بتخفيضات ضريبية، مؤكداً أن اقتصاد بلاده لا يزال ينمو وبعيد للغاية عن أى ركود. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفى عقده مع نظيره الرومانى كلاوس إيوهانيس بالبيت الأبيض اليوم ، "نتطلع إلى تخفيضات مختلفة فى نسب الضرائب، فأنا أنظر فى ذلك طوال الوقت"، مضيفا: "أن ذلك هو أحد الأسباب التى جعلت واشنطن فى وضع اقتصادى قوى". وأشار الرئيس الأمريكى إلى أنه ينظر في خفض ضريبة الأجور، قائلاً إن كثيرين يرغبون فى ذلك.
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ترامب يؤيد عودة روسيا لمجموعة «الثمانية الكبار»

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأييده لعودة روسيا إلى مجموعة "الثمانية الكبار"، التي تحولت إلى "السبعة الكبار" بعد مغادرتها للمجموعة في عام 2014، بحسب "روسيا اليوم". وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في أواخر يونيو 2018، أن ترامب، مقتنع تماما بعودة روسيا لمجموعة الثماني الكبرى "G8". وأوردت وكالة "نوفوستي" عن بومبيو قوله: "أعتقد أن تعليق ترامب واضح، فهو مقتنع تماما أن حضور روسيا كطرف في النقاشات الجيوسياسية الهامة أمر لا مفر منه". وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى استعداد واشنطن لتحديد "الخيارات التوفيقية" للمفاوضات مع موسكو.
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تقرير جديد: أمريكا لم تعد القوة المهيمنة في آسيا

على مدار العقود الماضية، كان الجيش الأمريكي هو القوة المهيمنة في منطقة آسيا، وذلك بسبب قدراته العسكرية، بالإضافة للعلاقات والتحالفات العديدة مع جيوش المنطقة. إلا أن ذلك تغير الآن، حيث لم يعد الجيش الأمريكي هو القوة الرئيسية في آسيا، وذلك تحت وطأة تهديدات صواريخ الجيش الصيني الذي يتطور بسرعة غير مسبوقة، وفقا لتقرير جديد. حيث حذرت الدراسة التي أجراها مركز دراسات الولايات المتحدة بجامعة سيدني في أستراليا من أن استراتيجية الدفاع الأمريكية في منطقة المحيط الهادي الهندي "في خضم أزمة غير مسبوقة"، ويمكن أن تفشل في الدفاع عن حلفائها في مواجهة الصين.
ناقلة النفط أدريان

أمريكا تحذر اليونان من مساعدة الناقلة الإيرانية

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة نقلت «موقفها القوي» للحكومة اليونانية بشأن الناقلة الإيرانية التي أبحرت إلى اليونان، الإثنين، بعد احتجازها في جبل طارق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»،أضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن قالت الناقلة تحمل نفطا إلى سوريا، مضيفا أن أن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد يُنظر لها على إنها دعم لمنظمة تدرجها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية. وانتهى احتجاز الناقلة الأسبوع الماضي لكن محكمة اتحادية في واشنطن أصدرت أمرا الجمعة باحتجاز الناقلة والنفط الذي تنقله وقرابة مليون دولار.
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ميناء-الحديدة

اليونان تعلق على رسو الناقلة «جريس 1» في موانئها

علَق وزير التجارة البحرية اليوناني يوانيس بلاكيوتاكيس، اليوم الثلاثاء، على التصريحات المتداولة بشأن مطالبة ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" التي غادرت قبل يومين جبل طارق، الرسو في أي ميناء يوناني، إذ قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "لم يتم تقديم أي طلب رسمي بشأن وصول ناقلة النفط الإيرانية إلى أحد الموانئ اليونانية"، مضيفا: "نتابع مسارها ونحن على تنسيق مع وزارة الخارجية اليونانية"، دون توضيح ما إذا كان هناك اتصالات رسمية، وفق ما نقلت "فرانس برس".
ناقلة النفط أدريان

أمريكا تحذر اليونان من مساعدة الناقلة الإيرانية

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة نقلت «موقفها القوي» للحكومة اليونانية بشأن الناقلة الإيرانية التي أبحرت إلى اليونان، الإثنين، بعد احتجازها في جبل طارق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»،أضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن قالت الناقلة تحمل نفطا إلى سوريا، مضيفا أن أن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد يُنظر لها على إنها دعم لمنظمة تدرجها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية. وانتهى احتجاز الناقلة الأسبوع الماضي لكن محكمة اتحادية في واشنطن أصدرت أمرا الجمعة باحتجاز الناقلة والنفط الذي تنقله وقرابة مليون دولار.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

بعد أكثر من شهر احتجاز..ناقلة النفط الإيرانية تغادر جبل طارق

كشفت بيانات الشحن النهائية، فجر اليوم الأثنين، أن ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" التي احتجزتها القوات البريطانية، منذ يوليو الماضي، تغادر جبل طارق وفق ما ذكرته وكالة اسوشيتد برس. وكانت حكومة جبل طارق رفضت، أمس الأحد، مذكرة أميركية باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المتوقفة قبالة جبل طارق. وقالت سلطات جبل طارق في بيان: "بموجب القانون الأوروبي، ليس بمقدور جبل طارق تقديم المساعدة التي تطلبها الولايات المتحدة"، إذ تريد واشنطن حجز الناقلة استناداً إلى العقوبات الأميركية على إيران، وفقًا للعربية.
صلاح-عبدالله-قوش (3)

منع رئيس المخابرات السودانية السابق من دخول أمريكا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة منعت رئيس المخابرات السودانية السابق صلاح قوش وأفراد عائلته من الدخول إلى أراضيها. وكتب وزير الخارجية الأمريكي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أوضح فيها أن القرار جاء بموجب المادة 7031، وذلك لمشاركته فى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالسودان. وأضاف بومبيو: «هؤلاء غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة، وسنستمر في مساءلة الذين ينتهكون حقوق الإنسان».
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