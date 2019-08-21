بومبيو:سنمنع الناقلة الإيرانية من تسليم النفط لسوريا
تحرير:وكالات
٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ ص
ناقلة النفط الإيرانية
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات الخاصة بمنع ناقلة إيرانية من تسليم النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأمريكية.
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال بومبيو للصحفيين: «أوضحنا أن أي أحد يلمسها، أي أحد يدعمها، أي أحد يسمح لسفينة بالرسو يواجه خطر التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة».
وأضاف: «إذا اتجهت تلك السفينة مجددا إلى سوريا فسوف نتخذ كل ما بوسعنا من إجراءات بما يتسق مع تلك العقوبات من أجل منع ذلك».
وغادرت الناقلة أدريان داريا 1، التي كانت تعرف باسم جريس 1، جبل طارق يوم 18 أغسطس.
وأظهرت بيانات تتبع السفن، الثلاثاء، أنها متجهة إلى ميناء كالاماتا اليوناني.وقال المتحدث باسم وزارة الشحن اليونانية إن «السفينة تبحر بسرعة منخفضة ولا يوجد إعلان رسمي بعد عن أنها ستصل إلى كالاماتا».وأضاف: «تتابع وزارة التجارة البحرية الأمر بالتعاون مع وزارة الخارجية اليونانية».وكان مسؤول بالخارجية الأمريكية
وأظهرت بيانات تتبع السفن، الثلاثاء، أنها متجهة إلى ميناء كالاماتا اليوناني.
وقال المتحدث باسم وزارة الشحن اليونانية إن «السفينة تبحر بسرعة منخفضة ولا يوجد إعلان رسمي بعد عن أنها ستصل إلى كالاماتا».
وأضاف: «تتابع وزارة التجارة البحرية الأمر بالتعاون مع وزارة الخارجية اليونانية».
وكان مسؤول بالخارجية الأمريكية قد قال إن واشنطن نقلت «موقفها القوي» للحكومة اليونانية بشأن الناقلة الإيرانية التي أبحرت إلى اليونان، الإثنين، بعد احتجازها في جبل طارق.
وأضاف أن واشنطن قالت إن الناقلة تحمل نفطا إلى سوريا، مضيفا أن أي جهود لمساعدتها قد يُنظر لها على إنها دعم لمنظمة تدرجها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية.
وانتهى احتجاز الناقلة الأسبوع الماضي لكن محكمة اتحادية في واشنطن أصدرت أمرا باحتجازها والنفط الذي تنقله وقرابة مليون دولار.