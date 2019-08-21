بومبيو:سنمنع الناقلة الإيرانية من تسليم النفط لسوريا

تحرير:وكالات ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ ص

ناقلة النفط الإيرانية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات الخاصة بمنع ناقلة إيرانية من تسليم النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأمريكية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال بومبيو للصحفيين: «أوضحنا أن أي أحد يلمسها، أي أحد يدعمها، أي أحد يسمح لسفينة بالرسو يواجه خطر التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة». وأضاف: «إذا اتجهت تلك السفينة مجددا إلى سوريا فسوف نتخذ كل ما بوسعنا من إجراءات بما يتسق مع تلك العقوبات من أجل منع ذلك». وغادرت الناقلة أدريان داريا 1، التي كانت تعرف باسم جريس 1، جبل طارق يوم 18 أغسطس.

وأظهرت بيانات تتبع السفن، الثلاثاء، أنها متجهة إلى ميناء كالاماتا اليوناني.وقال المتحدث باسم وزارة الشحن اليونانية إن «السفينة تبحر بسرعة منخفضة ولا يوجد إعلان رسمي بعد عن أنها ستصل إلى كالاماتا».وأضاف: «تتابع وزارة التجارة البحرية الأمر بالتعاون مع وزارة الخارجية اليونانية».وكان مسؤول بالخارجية الأمريكية