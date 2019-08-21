ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب معاق في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ ص

القبض على متهم - أرشيفية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أحمد بنديرى، الأربعاء، من ضبط 6 شباب، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوى الإعاقة، داخل صالون حلاقة بقرية كفر إبراش. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، من اللواء أحمد زكى، حكمدار جنوب الشرقية، بشأن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الشباب يتناوبون الاعتداء على شاب من ذوى الإعاقة، داخل صالون حلاقة بقرية كفر إبراش، التابعة لمركز شرطة مشتول السوق.

على الفور، جرى فحص مقطع الفيديو، وتبين أن مرتكبى الواقعة 6 شباب من قرية كفر إبراش، وتوجهت قوة من مركز شرطة مشتول السوق لاستهدافهم، وتم ضبطهم، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، للتحقيق معهم فى الواقعة.وفى أول تعليق على الواقعة، أفاد المجنى عليه بأن من تعدوا عليه هم أصدقاؤه، مضيفًا: «كنا بنهزر مع