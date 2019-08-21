سمير عثمان: سأتحمل الضغوط.. وعملي في الأهلي ليس عبئا

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ ص

سمير عثمان

دافع سمير محمود عثمان، رئيس لجنة الحكام الجديد بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن نفسه ردا على الانتقادات التي تعرض لها خلال الأيام الماضية بسبب عمله السابق في قناة النادي الأهلي كمحلل تحكيمي. وقال عثمان، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء من برنامج «اللعيب»، الذي يعرض على قناة «mbc مصر»، إنه يهدف لتطبيق العدالة بين الحكام، حتى يمكنه مطالبتهم بالعدالة في المباريات، إلى جانب تواجد حكام على مستوى الحدث في جميع المباريات، وتصعيد من حكمين لثلاث حكام في الدوري الممتاز، على أن يكونوا مؤهلين بعد سنوات قليلة للقائمة الدولية.

وأوضح أنه ينوي خوض مسابقة الدوري المصري الممتاز عبر الدفع بـ35 حكما، وسيتم الإعلان عن أسماء 25 منهم مع انطلاق المسابقة، ويتم الاستعانة بـ10 آخرين دون تحديد أسمائهم من الدرجة الأولى لتحفيزهم. وقال: «كنت أحلل في قناة الأهلي بعض اللقطات التحكيمية وفقا لرؤيتي وليس وفقا لميول وأهواء القناة، وهذا لا