رياضة

سمير عثمان: سأتحمل الضغوط.. وعملي في الأهلي ليس عبئا

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ ص
سمير عثمان
سمير عثمان
دافع سمير محمود عثمان، رئيس لجنة الحكام الجديد بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن نفسه ردا على الانتقادات التي تعرض لها خلال الأيام الماضية بسبب عمله السابق في قناة النادي الأهلي كمحلل تحكيمي. وقال عثمان، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء من برنامج «اللعيب»، الذي يعرض على قناة «mbc مصر»، إنه يهدف لتطبيق العدالة بين الحكام، حتى يمكنه مطالبتهم بالعدالة في المباريات، إلى جانب تواجد حكام على مستوى الحدث في جميع المباريات، وتصعيد من حكمين لثلاث حكام في الدوري الممتاز، على أن يكونوا مؤهلين بعد سنوات قليلة للقائمة الدولية.
وأوضح أنه ينوي خوض مسابقة الدوري المصري الممتاز عبر الدفع بـ35 حكما، وسيتم الإعلان عن أسماء 25 منهم مع انطلاق المسابقة، ويتم الاستعانة بـ10 آخرين دون تحديد أسمائهم من الدرجة الأولى لتحفيزهم. وقال: «كنت أحلل في قناة الأهلي بعض اللقطات التحكيمية وفقا لرؤيتي وليس وفقا لميول وأهواء القناة، وهذا لا
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دونجا: لاعبو المنتخب كانوا منعزلين باستثناء صلاح

أكد نبيل عماد دونجا، لاعب بيراميدز، والمنتخب الوطني، أن أزمة فندق إقامة المنتخب كانت موجودة بالفعل فقط لدى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لكن الأمور كانت على مايرام لدى بقية اللاعبين نظرا للانعزال عن أي تواجد جماهيري، ولم تحدث أية مضايقات. وأوضح دونجا، خلال تصريحات تليفزيونية مساء الثلاثاء ببرنامج «اللعيب» عبر قناة «mbc مصر»، أن رواد فندق الإقامة كانوا يحرصون طوال الوقت على التقاط الصور مع محمد صلاح، فور علمهم بتواجد بعثة منتخب مصر لأنه نجم كبير بكل تأكيد.
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أمير عزمي عن خناقته مع أيمن حافظ: خدت حقي بلساني

تحدث أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد السابق بنادي الزمالك، عن أزمته مع أيمن حافظ، المنسق العام السابق بالنادي، معلقا: «الناس صورت المشكلة بيني وبينه وكأنها حرب استنزاف، أنا بعرف حدودي مع الي أكبر مني كويس وعمري ما أعرف اغلط مع حد». وأوضح أمير، في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «الأزمة بدأت بعد المعسكر الخارجي بقبرص، حيث كان حمدي النقاز، وحازم إمام متألقين ومميزين وكانت هناك حيرة فيمن يشارك منهما، واقترح خالد جلال عمل تدوير بينهما».
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تفاصيل حوار سيد عبد الحفيظ مع حكم مباراة بيراميدز

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جريشة حكمًا لموقعة الأهلي وبيراميدز في الكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بقيادة جهاد جريشة، ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدًا ثانيًا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيا. وكان سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام قد أعلن في وقت سابق بعد تعيينه عن إسناد جميع مباريات الفرق المصرية لطواقم تحكيم محلية.
اتحاد-الكرة

عثمان: الاعتداء على الحكام مصيره الشطب والقمة بأجانب

أبدى سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام، سعادته البالغة بتولي منصب رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم في الموسم الجديد، وأكد عثمان في تصريحات تليفزيونية، بأن هناك تشديدات على جميع عناصر اللعبة من بداية الموسم الجديد. ويعلن عن التشكيل الكامل للجنة الحكام عقب نهاية عيد الأضحى المبارك، ومن المرجح أن توجد أسماء جديدة في اللجنة مثل ياسر عبد الرؤوف وأيمن دجيش، بالإضافة إلى عزب حجاج ووجيه أحمد من الموسم الماضي، ومن المقرر أن يستمر عزب حجاج في منصب سكرتير عام لجنة الحكام، كما سيستمر وجيه أحمد في منصب نائب رئيس اللجنة.
اتحاد-الكرة

سمير محمود عثمان يقترب من رئاسة لجنة الحكام

علم «التحرير»، من مصادر داخل أروقة اتحاد الكرة، اليوم السبت، أن سمير محمود عثمان، الحكم الدولي السابق، أصبح على أعتاب تولي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة، خلال الساعات القليلة المقبلة. وكان عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، يتولى رئاسة لجنة الحكام، قبل أن يتقدم باستقالته بصحبة مجلس إدارة الجبلاية عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف، على استاد القاهرة الدولي، وهي البطولة التي توج بها منتخب الجزائر على حساب منتخب السنغال، بهدف نظيف.
اعتداء-لعيبة-الزمالك-على-الحكم

أول تعليق من سمير عثمان على ترشيحه للجنة الحكام

كشف سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق عن حقيقة توليه لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أكد الحكم الدولي خلال تصريحات له في قناة الأهلي ببرنامج كلام في الميديا إنه لم يتلق أي أتصالات أو محادثات من جانب أي مسؤول في الكرة المصرية لتولي منصب لجنة الحكام بالجبلاية. وأضاف سمير محمود عثمان خلال تصريحاته بأنه يتمنى تولي لجنة الحكام لأنها شرف كبير وفي حالة توليه سيعمل على استكمال ما سبقوه في لجنة الحكام قائلًا : "هكمل على اللي كان موجود في لجنة الحكام لأن مفيش حد بيبدأ من الصفر".
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